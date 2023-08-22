https://ria.ru/20230822/azs-1891455738.html

Власти Рязанской области рассказали о ситуации с работой АЗС в регионе

Власти Рязанской области рассказали о ситуации с работой АЗС в регионе - РИА Новости, 22.08.2023

Власти Рязанской области рассказали о ситуации с работой АЗС в регионе

Автозаправочные станции в Рязанской области работают в штатном режиме и обеспечены всеми видами топлива, сообщили РИА Новости в министерстве экономического... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:46

2023-08-22T10:46

2023-08-22T10:46

рязанская область

авто

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РЯЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Автозаправочные станции в Рязанской области работают в штатном режиме и обеспечены всеми видами топлива, сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития региона. По информации "Известий", всё больше регионов России стали сообщать о нехватке топлива на АЗС. На ряде заправок, по данным издания, исчезают некоторые виды бензина и дизель. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма. "По информации крупных оптовых поставщиков нефтепродуктов, на территории Рязанского региона моторные топлива имеются в необходимом количестве. АЗС и логистические цепочки работают в штатном режиме и обеспечены всеми видами топлива", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20230819/benzin-1891037951.html

рязанская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рязанская область, авто