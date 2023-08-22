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Власти Рязанской области рассказали о ситуации с работой АЗС в регионе - РИА Новости, 22.08.2023
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10:46 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/azs-1891455738.html
Власти Рязанской области рассказали о ситуации с работой АЗС в регионе
Власти Рязанской области рассказали о ситуации с работой АЗС в регионе - РИА Новости, 22.08.2023
Власти Рязанской области рассказали о ситуации с работой АЗС в регионе
Автозаправочные станции в Рязанской области работают в штатном режиме и обеспечены всеми видами топлива, сообщили РИА Новости в министерстве экономического... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:46
2023-08-22T10:46
рязанская область
авто
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РЯЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Автозаправочные станции в Рязанской области работают в штатном режиме и обеспечены всеми видами топлива, сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития региона. По информации "Известий", всё больше регионов России стали сообщать о нехватке топлива на АЗС. На ряде заправок, по данным издания, исчезают некоторые виды бензина и дизель. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма. "По информации крупных оптовых поставщиков нефтепродуктов, на территории Рязанского региона моторные топлива имеются в необходимом количестве. АЗС и логистические цепочки работают в штатном режиме и обеспечены всеми видами топлива", - сообщили в министерстве.
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рязанская область, авто
Рязанская область, Авто
Власти Рязанской области рассказали о ситуации с работой АЗС в регионе

АЗС в Рязанской области работают в штатном режиме, есть все виды топлива

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Автозаправочные станции в Рязанской области работают в штатном режиме и обеспечены всеми видами топлива, сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития региона.
По информации "Известий", всё больше регионов России стали сообщать о нехватке топлива на АЗС. На ряде заправок, по данным издания, исчезают некоторые виды бензина и дизель. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма.
"По информации крупных оптовых поставщиков нефтепродуктов, на территории Рязанского региона моторные топлива имеются в необходимом количестве. АЗС и логистические цепочки работают в штатном режиме и обеспечены всеми видами топлива", - сообщили в министерстве.
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