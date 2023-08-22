https://ria.ru/20230822/azs-1891455738.html
Власти Рязанской области рассказали о ситуации с работой АЗС в регионе
Власти Рязанской области рассказали о ситуации с работой АЗС в регионе - РИА Новости, 22.08.2023
Власти Рязанской области рассказали о ситуации с работой АЗС в регионе
Автозаправочные станции в Рязанской области работают в штатном режиме и обеспечены всеми видами топлива, сообщили РИА Новости в министерстве экономического... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:46
2023-08-22T10:46
2023-08-22T10:46
рязанская область
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_5b18a560c53b3db8948959d5ab02eb12.jpg
РЯЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Автозаправочные станции в Рязанской области работают в штатном режиме и обеспечены всеми видами топлива, сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития региона. По информации "Известий", всё больше регионов России стали сообщать о нехватке топлива на АЗС. На ряде заправок, по данным издания, исчезают некоторые виды бензина и дизель. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма. "По информации крупных оптовых поставщиков нефтепродуктов, на территории Рязанского региона моторные топлива имеются в необходимом количестве. АЗС и логистические цепочки работают в штатном режиме и обеспечены всеми видами топлива", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20230819/benzin-1891037951.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3908a5f8820098d184cd6fb06bc8ac30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, авто
Власти Рязанской области рассказали о ситуации с работой АЗС в регионе
АЗС в Рязанской области работают в штатном режиме, есть все виды топлива