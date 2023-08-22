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ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.08.2023

ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили четыре атаки украинских солдат на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:12

2023-08-22T14:12

2023-08-22T15:07

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки украинских солдат на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны."Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области", — говорится в сводке.Потери противника составили:Кроме того, благодаря эффективной контрбатарейной борьбе удалось поразить четыре миномета и 11 орудий, включая:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила пять атак украинских штурмовых отрядов в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Райгородки в ЛНР. Помимо этого, возле населенного пункта Табаевка российские подразделения уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Новомихайловки и Авдеевки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла удары по четырем местам скопления живой силы и техники ВСУ возле Макаровки, Старомайорского и Урожайного в ДНР. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила две атаки украинских солдат к югу от Червоной Дибровы в ЛНР. Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 139 районах. В частности, в районе Орехова в Запорожской области удалось поразить командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 46-й аэромобильной бригады. Возле Васильковки в Днепропетровской области российские войска уничтожили склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.Средства ПВО, в свою очередь, перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 39 беспилотников.

https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html

https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891428330.html

https://ria.ru/20230822/kontrnastuplenie-1891503788.html

https://ria.ru/20230822/ukraina-1891480219.html

https://ria.ru/20230822/istrebiteli-1891444433.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

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