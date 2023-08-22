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ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 22.08.2023 (обновлено: 15:07 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/ataki-1891506697.html
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.08.2023
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили четыре атаки украинских солдат на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:12
2023-08-22T15:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
польша
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки украинских солдат на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны."Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области", — говорится в сводке.Потери противника составили:Кроме того, благодаря эффективной контрбатарейной борьбе удалось поразить четыре миномета и 11 орудий, включая:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила пять атак украинских штурмовых отрядов в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Райгородки в ЛНР. Помимо этого, возле населенного пункта Табаевка российские подразделения уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Новомихайловки и Авдеевки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла удары по четырем местам скопления живой силы и техники ВСУ возле Макаровки, Старомайорского и Урожайного в ДНР. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила две атаки украинских солдат к югу от Червоной Дибровы в ЛНР. Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 139 районах. В частности, в районе Орехова в Запорожской области удалось поразить командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 46-й аэромобильной бригады. Возле Васильковки в Днепропетровской области российские войска уничтожили склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.Средства ПВО, в свою очередь, перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 39 беспилотников.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, польша, сша, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Польша, США, Великобритания
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки украинских солдат на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
  • более 125 военнослужащих;
  • три боевые машины пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • девять автомобилей.
Кроме того, благодаря эффективной контрбатарейной борьбе удалось поразить четыре миномета и 11 орудий, включая:
  • две артиллерийские системы М777 и три буксируемые гаубицы М119 производства США;
  • самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши;
  • самоходную артиллерийскую установку CAESAR производства Франции;
  • орудие FH-70 производства Великобритании.
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Вчера, 09:19

Купянское направление

Группировка войск "Запад" отразила пять атак украинских штурмовых отрядов в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Райгородки в ЛНР. Помимо этого, возле населенного пункта Табаевка российские подразделения уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
Потери противника составили:
  • до 65 военнослужащих;
  • четыре боевые машины пехоты;
  • два автомобиля;
  • гаубица Д-20;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Боевые позиции добровольческого отряда Барс - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Марочко рассказал, что ВСУ устроили "радиоигры" под Купянском
08:05

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Новомихайловки и Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 235 военнослужащих;
  • пять боевых машин пехоты;
  • два автомобиля;
  • две артиллерийские системы М777 производства США;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • гаубица "Мста-Б";
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
"Не стоило начинать". В ВСУ пришли в ярость от решения Зеленского
14:02

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла удары по четырем местам скопления живой силы и техники ВСУ возле Макаровки, Старомайорского и Урожайного в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 240 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые бронированные машины;
  • артиллерийская система М777 производства США;
  • орудие FH-70 производства Великобритании.
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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12:26

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" отразила две атаки украинских солдат к югу от Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили:
  • более 50 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • две гаубицы Д-30.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Британии назвали критическую проблему с F-16 для Украины
09:48

Херсонское направление

Российские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 15 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • две артиллерийские системы М777 производства США;
  • гаубица Д-30.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 139 районах. В частности, в районе Орехова в Запорожской области удалось поразить командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 46-й аэромобильной бригады. Возле Васильковки в Днепропетровской области российские войска уничтожили склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.
Средства ПВО, в свою очередь, перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 39 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаПольшаСШАВеликобритания
 
 
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