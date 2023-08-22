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В Воронеже арестовали мужчину, сорвавшего с подростка Z-нашивки - РИА Новости, 22.08.2023
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13:47 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/arest-1891501376.html
В Воронеже арестовали мужчину, сорвавшего с подростка Z-нашивки
В Воронеже арестовали мужчину, сорвавшего с подростка Z-нашивки - РИА Новости, 22.08.2023
В Воронеже арестовали мужчину, сорвавшего с подростка Z-нашивки
Суд в Воронеже арестовал на 12 суток и оштрафовал на 35 тысяч рублей мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и срывал нашивки с Z-символикой,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:47
2023-08-22T13:47
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ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Суд в Воронеже арестовал на 12 суток и оштрафовал на 35 тысяч рублей мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и срывал нашивки с Z-символикой, сообщает ГУМВД по региону в своем телеграм-канале. По информации различных телеграм-каналов, инцидент произошел в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. На опубликованном в сети видео женщина выговаривает знакомому мужчине за то, что тот снял с ее ребенка нашивки с символикой СВО. ГУМВД по региону объявило о задержании мужчины, проявившем "агрессию по отношению к подросткам в Железнодорожном районе". Был установлено, что 38-летний мужчина в мае "публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также нецензурно выражался в их адрес". На него составили два протокола об административных правонарушениях - за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС РФ. Материалы направили в Железнодорожный районный суд. "Железнодорожный районный суд города Воронежа признал 38-летнего мужчину виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также в мелком хулиганстве... Рассмотрев предоставленные полицией материалы, суд вынес мужчине наказание в виде 12 суток административного ареста и штраф в размере 35 тысяч рублей", - говорится на сайте "МВД медиа".
https://ria.ru/20230808/muzhchina-1888892077.html
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происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
В Воронеже арестовали мужчину, сорвавшего с подростка Z-нашивки

В Воронеже мужчину, сорвавшего с подростка Z-нашивки, арестовали на 12 суток

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Суд в Воронеже арестовал на 12 суток и оштрафовал на 35 тысяч рублей мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и срывал нашивки с Z-символикой, сообщает ГУМВД по региону в своем телеграм-канале.
По информации различных телеграм-каналов, инцидент произошел в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. На опубликованном в сети видео женщина выговаривает знакомому мужчине за то, что тот снял с ее ребенка нашивки с символикой СВО.
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В Петрозаводске задержали мужчину, напавшего на подростков на спортплощадке
8 августа, 16:48
ГУМВД по региону объявило о задержании мужчины, проявившем "агрессию по отношению к подросткам в Железнодорожном районе". Был установлено, что 38-летний мужчина в мае "публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также нецензурно выражался в их адрес". На него составили два протокола об административных правонарушениях - за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС РФ. Материалы направили в Железнодорожный районный суд.
"Железнодорожный районный суд города Воронежа признал 38-летнего мужчину виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также в мелком хулиганстве... Рассмотрев предоставленные полицией материалы, суд вынес мужчине наказание в виде 12 суток административного ареста и штраф в размере 35 тысяч рублей", - говорится на сайте "МВД медиа".
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