https://ria.ru/20230822/arest-1891501376.html

В Воронеже арестовали мужчину, сорвавшего с подростка Z-нашивки

В Воронеже арестовали мужчину, сорвавшего с подростка Z-нашивки - РИА Новости, 22.08.2023

В Воронеже арестовали мужчину, сорвавшего с подростка Z-нашивки

Суд в Воронеже арестовал на 12 суток и оштрафовал на 35 тысяч рублей мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и срывал нашивки с Z-символикой,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:47

2023-08-22T13:47

2023-08-22T13:47

происшествия

воронеж

россия

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ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Суд в Воронеже арестовал на 12 суток и оштрафовал на 35 тысяч рублей мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и срывал нашивки с Z-символикой, сообщает ГУМВД по региону в своем телеграм-канале. По информации различных телеграм-каналов, инцидент произошел в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. На опубликованном в сети видео женщина выговаривает знакомому мужчине за то, что тот снял с ее ребенка нашивки с символикой СВО. ГУМВД по региону объявило о задержании мужчины, проявившем "агрессию по отношению к подросткам в Железнодорожном районе". Был установлено, что 38-летний мужчина в мае "публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также нецензурно выражался в их адрес". На него составили два протокола об административных правонарушениях - за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС РФ. Материалы направили в Железнодорожный районный суд. "Железнодорожный районный суд города Воронежа признал 38-летнего мужчину виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также в мелком хулиганстве... Рассмотрев предоставленные полицией материалы, суд вынес мужчине наказание в виде 12 суток административного ареста и штраф в размере 35 тысяч рублей", - говорится на сайте "МВД медиа".

https://ria.ru/20230808/muzhchina-1888892077.html

https://ria.ru/20230312/zaderzhanie-1857336656.html

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронеж, россия