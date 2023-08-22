В Воронеже арестовали мужчину, сорвавшего с подростка Z-нашивки
В Воронеже мужчину, сорвавшего с подростка Z-нашивки, арестовали на 12 суток
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Суд в Воронеже арестовал на 12 суток и оштрафовал на 35 тысяч рублей мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и срывал нашивки с Z-символикой, сообщает ГУМВД по региону в своем телеграм-канале.
По информации различных телеграм-каналов, инцидент произошел в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. На опубликованном в сети видео женщина выговаривает знакомому мужчине за то, что тот снял с ее ребенка нашивки с символикой СВО.
ГУМВД по региону объявило о задержании мужчины, проявившем "агрессию по отношению к подросткам в Железнодорожном районе". Был установлено, что 38-летний мужчина в мае "публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также нецензурно выражался в их адрес". На него составили два протокола об административных правонарушениях - за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС РФ. Материалы направили в Железнодорожный районный суд.
"Железнодорожный районный суд города Воронежа признал 38-летнего мужчину виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также в мелком хулиганстве... Рассмотрев предоставленные полицией материалы, суд вынес мужчине наказание в виде 12 суток административного ареста и штраф в размере 35 тысяч рублей", - говорится на сайте "МВД медиа".