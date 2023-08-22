Рейтинг@Mail.ru
США предоставят Польше Apache из своих запасов до момента поставок новых - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/apache-1891426753.html
США предоставят Польше Apache из своих запасов до момента поставок новых
США предоставят Польше Apache из своих запасов до момента поставок новых - РИА Новости, 22.08.2023
США предоставят Польше Apache из своих запасов до момента поставок новых
США предоставят Польше вертолеты Apache из своих запасов до момента поставок заказанных Варшавой 96 таких машин, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter)... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T07:41
2023-08-22T07:41
польша
сша
варшава
ллойд остин
мариуш блащак
государственный департамент сша
министерство обороны сша
mcdonnell douglas ah-64 apache
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575900881_0:57:3071:1784_1920x0_80_0_0_ba1ff6312642ab7368becb37868d1c17.jpg
ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. США предоставят Польше вертолеты Apache из своих запасов до момента поставок заказанных Варшавой 96 таких машин, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) министр обороны Мариуш Блащак. "В соответствии с моими договоренностями с министром обороны Ллойдом Остином, пока не будут завершены процедуры и закупленные вертолеты не будут доставлены в Польшу, армия США предоставит нам вертолеты Apachе", - сообщил министр. Варшава запросила у Вашингтона продажу 96 ударных вертолетов AH-64E Apache. Госдепартамент в понедельник утвердил возможность таких поставок на общую сумму около 12 миллиардов долларов. По утверждению Пентагона, поставка Польше данных вертолетов не нарушит принципиальным образом военный баланс в европейском регионе.
https://ria.ru/20230510/apache-1870751164.html
польша
сша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575900881_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_55931893007172ebe996b6a5b929ec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, сша, варшава, ллойд остин, мариуш блащак, государственный департамент сша, министерство обороны сша, mcdonnell douglas ah-64 apache, в мире
Польша, США, Варшава, Ллойд Остин, Мариуш Блащак, Государственный департамент США, Министерство обороны США, McDonnell Douglas AH-64 Apache, В мире
США предоставят Польше Apache из своих запасов до момента поставок новых

США дадут Польше вертолеты Apache из своих запасов до момента поставок новых

© AP Photo / Darko BandicВертолеты на военной базе США в Сирии
Вертолеты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Вертолеты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. США предоставят Польше вертолеты Apache из своих запасов до момента поставок заказанных Варшавой 96 таких машин, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) министр обороны Мариуш Блащак.
"В соответствии с моими договоренностями с министром обороны Ллойдом Остином, пока не будут завершены процедуры и закупленные вертолеты не будут доставлены в Польшу, армия США предоставит нам вертолеты Apachе", - сообщил министр.
Вертолет AH-64 Apache - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Польша хочет купить в США почти сотню боевых вертолетов Apache
10 мая, 11:53
Варшава запросила у Вашингтона продажу 96 ударных вертолетов AH-64E Apache. Госдепартамент в понедельник утвердил возможность таких поставок на общую сумму около 12 миллиардов долларов. По утверждению Пентагона, поставка Польше данных вертолетов не нарушит принципиальным образом военный баланс в европейском регионе.
 
ПольшаСШАВаршаваЛлойд ОстинМариуш БлащакГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАMcDonnell Douglas AH-64 ApacheВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала