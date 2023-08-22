https://ria.ru/20230822/apache-1891426753.html
США предоставят Польше Apache из своих запасов до момента поставок новых
США предоставят Польше Apache из своих запасов до момента поставок новых - РИА Новости, 22.08.2023
США предоставят Польше Apache из своих запасов до момента поставок новых
США предоставят Польше вертолеты Apache из своих запасов до момента поставок заказанных Варшавой 96 таких машин, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter)... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T07:41
2023-08-22T07:41
2023-08-22T07:41
польша
сша
варшава
ллойд остин
мариуш блащак
государственный департамент сша
министерство обороны сша
mcdonnell douglas ah-64 apache
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ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. США предоставят Польше вертолеты Apache из своих запасов до момента поставок заказанных Варшавой 96 таких машин, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) министр обороны Мариуш Блащак. "В соответствии с моими договоренностями с министром обороны Ллойдом Остином, пока не будут завершены процедуры и закупленные вертолеты не будут доставлены в Польшу, армия США предоставит нам вертолеты Apachе", - сообщил министр. Варшава запросила у Вашингтона продажу 96 ударных вертолетов AH-64E Apache. Госдепартамент в понедельник утвердил возможность таких поставок на общую сумму около 12 миллиардов долларов. По утверждению Пентагона, поставка Польше данных вертолетов не нарушит принципиальным образом военный баланс в европейском регионе.
https://ria.ru/20230510/apache-1870751164.html
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польша, сша, варшава, ллойд остин, мариуш блащак, государственный департамент сша, министерство обороны сша, mcdonnell douglas ah-64 apache, в мире
Польша, США, Варшава, Ллойд Остин, Мариуш Блащак, Государственный департамент США, Министерство обороны США, McDonnell Douglas AH-64 Apache, В мире
США предоставят Польше Apache из своих запасов до момента поставок новых
США дадут Польше вертолеты Apache из своих запасов до момента поставок новых