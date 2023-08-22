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Алжир не пропустил французские военные самолеты в Нигер, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2023
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14:52 22.08.2023 (обновлено: 16:26 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/alzhir-1891516591.html
Алжир не пропустил французские военные самолеты в Нигер, пишут СМИ
Алжир не пропустил французские военные самолеты в Нигер, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2023
Алжир не пропустил французские военные самолеты в Нигер, пишут СМИ
Алжир отказался предоставить военным самолетам Франции свое воздушное пространство для военной интервенции в Нигер, сообщила алжирская газета "Аль-Хабр" со... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:52
2023-08-22T16:26
в мире
нигер
алжир (провинция)
франция
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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ДОХА, 22 авг — РИА Новости. Алжир отказался предоставить военным самолетам Франции свое воздушное пространство для военной интервенции в Нигер, сообщила алжирская газета "Аль-Хабр" со ссылкой на свои источники. В газете указали, что североафриканская страна приняла это решение "в ответ на такую просьбу французских властей" на фоне возможного вторжения государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер после отказа мятежников вернуть к власти президента Мухамеда Базума. Как добавило радио Алжира, после отказа Франция обратилась с аналогичной просьбой к Марокко и получила согласие. В понедельник телеканал Al Arabiya сообщил, что на военных аэродромах стран ЭКОВАС началась подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере. При этом СМИ не уточнило, о каких государствах идет речь. Военные Нигера в конце июля объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230820/niger-1891139051.html
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нигер
алжир (провинция)
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в мире, нигер, алжир (провинция), франция, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Алжир (провинция), Франция, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Алжир не пропустил французские военные самолеты в Нигер, пишут СМИ

Аль-Хабр: Алжир не пропустил французские самолеты в Нигер для военной операции

© AFP 2023 / THIBAUD MORITZРеактивный истребитель Rafale ВВС Франции
Реактивный истребитель Rafale ВВС Франции - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / THIBAUD MORITZ
Реактивный истребитель Rafale ВВС Франции
Читать ria.ru в
ДОХА, 22 авг — РИА Новости. Алжир отказался предоставить военным самолетам Франции свое воздушное пространство для военной интервенции в Нигер, сообщила алжирская газета "Аль-Хабр" со ссылкой на свои источники.
В газете указали, что североафриканская страна приняла это решение "в ответ на такую просьбу французских властей" на фоне возможного вторжения государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер после отказа мятежников вернуть к власти президента Мухамеда Базума.
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
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Как добавило радио Алжира, после отказа Франция обратилась с аналогичной просьбой к Марокко и получила согласие.
В понедельник телеканал Al Arabiya сообщил, что на военных аэродромах стран ЭКОВАС началась подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере. При этом СМИ не уточнило, о каких государствах идет речь.
Военные Нигера в конце июля объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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В миреНигерАлжир (провинция)ФранцияМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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