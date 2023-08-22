https://ria.ru/20230822/alzhir-1891516591.html
Алжир не пропустил французские военные самолеты в Нигер, пишут СМИ
Алжир не пропустил французские военные самолеты в Нигер, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2023
Алжир не пропустил французские военные самолеты в Нигер, пишут СМИ
Алжир отказался предоставить военным самолетам Франции свое воздушное пространство для военной интервенции в Нигер, сообщила алжирская газета "Аль-Хабр" со... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:52
2023-08-22T14:52
2023-08-22T16:26
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нигер
алжир (провинция)
франция
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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ДОХА, 22 авг — РИА Новости. Алжир отказался предоставить военным самолетам Франции свое воздушное пространство для военной интервенции в Нигер, сообщила алжирская газета "Аль-Хабр" со ссылкой на свои источники. В газете указали, что североафриканская страна приняла это решение "в ответ на такую просьбу французских властей" на фоне возможного вторжения государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер после отказа мятежников вернуть к власти президента Мухамеда Базума. Как добавило радио Алжира, после отказа Франция обратилась с аналогичной просьбой к Марокко и получила согласие. В понедельник телеканал Al Arabiya сообщил, что на военных аэродромах стран ЭКОВАС началась подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере. При этом СМИ не уточнило, о каких государствах идет речь. Военные Нигера в конце июля объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230820/niger-1891139051.html
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, алжир (провинция), франция, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Алжир (провинция), Франция, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Алжир не пропустил французские военные самолеты в Нигер, пишут СМИ
Аль-Хабр: Алжир не пропустил французские самолеты в Нигер для военной операции