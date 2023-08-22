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Путин: компании почти не размещают акции на российском фондовом рынке
Путин: компании почти не размещают акции на российском фондовом рынке - РИА Новости, 22.08.2023
Путин: компании почти не размещают акции на российском фондовом рынке
Российские компании практически не размещают акции на отечественном фондовом рынке, необходимо нарастить усилия и добиться конкретных, осязаемых результатов,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:08
2023-08-22T18:08
2023-08-22T18:08
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские компании практически не размещают акции на отечественном фондовом рынке, необходимо нарастить усилия и добиться конкретных, осязаемых результатов, заявил президент России Владимир Путин. "Отмечу, что сейчас российские компании практически не размещают акции на отечественном фондовом рынке. С начала текущего года состоялось лишь два первичных размещения, кстати, они были удачным. Знаю, что Центральный Банк и правительство работают в этой части. Однако здесь еще много предстоит сделать. Обращаю внимание коллег: надо существенно нарастить усилия и добиться конкретных, осязаемых результатов", - сказал Путин во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин: компании почти не размещают акции на российском фондовом рынке
Путин: компании почти не размещают акции на рынке, надо менять ситуацию