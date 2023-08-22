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Силуанов заявил о намерении начать обмен замороженных активов россиян - РИА Новости, 22.08.2023
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19:23 22.08.2023 (обновлено: 20:55 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/aktivy-1891594942.html
Силуанов заявил о намерении начать обмен замороженных активов россиян
Силуанов заявил о намерении начать обмен замороженных активов россиян - РИА Новости, 22.08.2023
Силуанов заявил о намерении начать обмен замороженных активов россиян
Правительство и Центробанк подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов россиян, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании совета по РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:23
2023-08-22T20:55
экономика
россия
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
москва
украина
владимир путин
мария захарова
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Правительство и Центробанк подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов россиян, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.&quot;С учетом поддержанных вами решений предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С. На первом этапе мы планируем разблокировать счета на порядка ста миллиардов рублей, принадлежащих розничным инвесторам. Здесь правительство и ЦБ подготовили соответствующий проект указа. Просили бы вас здесь тоже поддержать это решение&quot;, — обратился глава Минфина к Владимиру Путину.Силуанов напомнил, что за рубежом заблокированы активы более 3,5 миллиона граждан России объемом полтора триллиона рублей.О готовности рассмотреть возможность обмена замороженных активов сообщила в июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор прорабатывает вариант выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств на счетах типа С. При этом Центробанк не раскрывал объем средств на них.После начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава Банка России Эльвира Набиуллина, власти страны готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
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экономика, россия, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), москва, украина, владимир путин, мария захарова, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Москва, Украина, Владимир Путин, Мария Захарова, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евросоюз
Силуанов заявил о намерении начать обмен замороженных активов россиян

Правительство и ЦБ подготовили проект об обмене замороженных активов россиян

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Правительство и Центробанк подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов россиян, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«

"С учетом поддержанных вами решений предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С. На первом этапе мы планируем разблокировать счета на порядка ста миллиардов рублей, принадлежащих розничным инвесторам. Здесь правительство и ЦБ подготовили соответствующий проект указа. Просили бы вас здесь тоже поддержать это решение", — обратился глава Минфина к Владимиру Путину.

Силуанов напомнил, что за рубежом заблокированы активы более 3,5 миллиона граждан России объемом полтора триллиона рублей.
О готовности рассмотреть возможность обмена замороженных активов сообщила в июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор прорабатывает вариант выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств на счетах типа С. При этом Центробанк не раскрывал объем средств на них.
После начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава Банка России Эльвира Набиуллина, власти страны готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваУкраинаВладимир ПутинМария ЗахароваМинистерство финансов РФ (Минфин России)Евросоюз
 
 
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