Рейтинг@Mail.ru
Россия останется надежным поставщиком продовольствия в Африку, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/afrika-1891600614.html
Россия останется надежным поставщиком продовольствия в Африку, заявил Путин
Россия останется надежным поставщиком продовольствия в Африку, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2023
Россия останется надежным поставщиком продовольствия в Африку, заявил Путин
Россия будет оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку, пообещал президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам Делового форума... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:47
2023-08-22T19:47
экономика
россия
африка
владимир путин
брикс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877294241_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_41f9332fbe87d4e33ff59840194471cc.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия будет оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку, пообещал президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам Делового форума БРИКС. "Наша страна является и будет оставаться ответственным поставщиком продовольствия на африканский континент", - сказал он. Путин напомнил, что в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и государствами Африки выросла на 10 процентов и составила 6,7 миллиарда долларов, а в январе – июне текущего года увеличилась ещё на рекордные 60 процентов. По данным главы государства, экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 миллиона тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти 10 миллионов тонн. "И это несмотря на введённые против нас незаконные санкции, которые серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230822/zerno-1891593724.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877294241_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3a78804f2402299f9ce47ad0b39f710c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, африка, владимир путин, брикс, в мире
Экономика, Россия, Африка, Владимир Путин, БРИКС, В мире
Россия останется надежным поставщиком продовольствия в Африку, заявил Путин

Путин: Россия является и останется надежным поставщиком продовольствия в Африку

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия будет оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку, пообещал президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.
«
"Наша страна является и будет оставаться ответственным поставщиком продовольствия на африканский континент", - сказал он.
Путин напомнил, что в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и государствами Африки выросла на 10 процентов и составила 6,7 миллиарда долларов, а в январе – июне текущего года увеличилась ещё на рекордные 60 процентов.
По данным главы государства, экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 миллиона тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти 10 миллионов тонн.
«
"И это несмотря на введённые против нас незаконные санкции, которые серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей", - добавил Путин.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Путин прокомментировал безвозмездные поставки зерна странам Африки
Вчера, 19:18
 
ЭкономикаРоссияАфрикаВладимир ПутинБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала