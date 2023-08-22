https://ria.ru/20230822/afrika-1891600614.html
Россия останется надежным поставщиком продовольствия в Африку, заявил Путин
Россия останется надежным поставщиком продовольствия в Африку, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2023
Россия останется надежным поставщиком продовольствия в Африку, заявил Путин
Россия будет оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку, пообещал президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам Делового форума... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:47
2023-08-22T19:47
2023-08-22T19:47
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия будет оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку, пообещал президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам Делового форума БРИКС. "Наша страна является и будет оставаться ответственным поставщиком продовольствия на африканский континент", - сказал он. Путин напомнил, что в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и государствами Африки выросла на 10 процентов и составила 6,7 миллиарда долларов, а в январе – июне текущего года увеличилась ещё на рекордные 60 процентов. По данным главы государства, экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 миллиона тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти 10 миллионов тонн. "И это несмотря на введённые против нас незаконные санкции, которые серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230822/zerno-1891593724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, африка, владимир путин, брикс, в мире
Экономика, Россия, Африка, Владимир Путин, БРИКС, В мире
Россия останется надежным поставщиком продовольствия в Африку, заявил Путин
Путин: Россия является и останется надежным поставщиком продовольствия в Африку