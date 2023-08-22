https://ria.ru/20230822/afrika-1891600614.html

Россия останется надежным поставщиком продовольствия в Африку, заявил Путин

Россия останется надежным поставщиком продовольствия в Африку, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2023

Россия останется надежным поставщиком продовольствия в Африку, заявил Путин

Россия будет оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку, пообещал президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам Делового форума... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:47

2023-08-22T19:47

2023-08-22T19:47

экономика

россия

африка

владимир путин

брикс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877294241_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_41f9332fbe87d4e33ff59840194471cc.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия будет оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку, пообещал президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам Делового форума БРИКС. "Наша страна является и будет оставаться ответственным поставщиком продовольствия на африканский континент", - сказал он. Путин напомнил, что в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и государствами Африки выросла на 10 процентов и составила 6,7 миллиарда долларов, а в январе – июне текущего года увеличилась ещё на рекордные 60 процентов. По данным главы государства, экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 миллиона тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти 10 миллионов тонн. "И это несмотря на введённые против нас незаконные санкции, которые серьёзно затрудняют экспорт российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230822/zerno-1891593724.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, африка, владимир путин, брикс, в мире