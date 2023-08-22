https://ria.ru/20230822/afera-1891418464.html

Зловещая история. Газовая афера Киева вызвала ярость в США

Зловещая история. Газовая афера Киева вызвала ярость в США - РИА Новости, 22.08.2023

Зловещая история. Газовая афера Киева вызвала ярость в США

Попытка выдавить американскую компанию Vorex с украинского газового рынка может дорого обойтись Киеву, такое мнение высказал в статье для National Interest... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T04:09

2023-08-22T04:09

2023-08-22T15:39

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сша

виктор пинчук

нафтогаз украины

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Попытка выдавить американскую компанию Vorex с украинского газового рынка может дорого обойтись Киеву, такое мнение высказал в статье для National Interest экс-посол США в Бахрейне Адам Эрели."Пока конгресс рассматривает последний запрос Белого дома об увеличении помощи Украине, конгрессменам следует пообщаться с американцами, не понаслышке знакомыми с украинской газовой промышленностью, ведь они могут рассказать зловещую историю", — сообщил он.По его словам, американская фирма Vorex с 2017 года является крупным поставщиком нефтегазового оборудования для украинской компании "Нафтогаз", однако ее "успех" стал мешать местным олигархам.Как заявил Эрели, компания бизнесмена Виктора Пинчука "Интерпайп" "вступила в сговор", чтобы "пустить под откос" американского конкурента, и задействовала для этого "закулисные рычаги" в Министерстве экономики Украины. В результате украинская Межведомственная комиссия по международной торговле пообещала ввести 52-процентные пошлины на трубы Vorex, "фактически подорвав конкурентоспособность компании на новых тендерах"."Эти подковерные интриги уже остановили ряд проектов "Нафтагоза" в краткосрочной перспективе. Зима в Киеве может выдаться холодной", — намекнул автор. По словам экс-дипломата, действия "Интерпайп" против Vorex "не прошли незамеченными для чиновников Госдепартамента и конгресса".Он задался вопросом: за что борется Вашингтон, тратя миллиарды на поддержку Украины. "Пойдя на поводу у "Интерпайп" и затеяв поспешное и непрозрачное разбирательство, правительство Украины отправило зловещее предупреждение потенциальным американским инвесторам", — написал Эрели.Он указал, что действия Киева являются "сигналом" для конгресса США, заявив, что Вашингтон потратил миллиарды долларов на Украину не для того, чтобы "ее бюрократы и влиятельные игроки ставили палки в колеса коммерческим интересам США"."Из развернувшейся на фронте трагедии Украина должна извлечь как минимум два урока: выбирать друзей с умом и не пытаться подставлять Америку. Экономическое, политическое и военное будущее Украины напрямую зависит от постоянной поддержки США", — пригрозил экс-дипломат.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230822/ukraina-1891408967.html

https://ria.ru/20230822/pravda-1891414992.html

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