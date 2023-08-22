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"Внуково" и "Домодедово" рано утром временно ограничивали полеты - РИА Новости, 22.08.2023
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Туризм
 
07:53 22.08.2023 (обновлено: 10:59 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/aeroport-1891427569.html
"Внуково" и "Домодедово" рано утром временно ограничивали полеты
"Внуково" и "Домодедово" рано утром временно ограничивали полеты - РИА Новости, 22.08.2023
"Внуково" и "Домодедово" рано утром временно ограничивали полеты
Аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник для безопасности ограничивали полеты, девять рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы, в настоящее... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T07:53
2023-08-22T10:59
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
жуковский
москва
туризм
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник для безопасности ограничивали полеты, девять рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы, в настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно, сообщила Росавиация. "Сегодня рано утром, 22 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Из них 9 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты. После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 04.30 мск, пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", - сообщила Росавиация. В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. "В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно", - добавили в Росавиации.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), жуковский, москва, новости - туризм
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Жуковский, Москва, Туризм, Новости - Туризм
"Внуково" и "Домодедово" рано утром временно ограничивали полеты

"Внуково" и "Домодедово" рано утром ограничивали полеты в целях безопасности

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник для безопасности ограничивали полеты, девять рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы, в настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно, сообщила Росавиация.
«
"Сегодня рано утром, 22 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Из них 9 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты. После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 04.30 мск, пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", - сообщила Росавиация.
В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
"В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно", - добавили в Росавиации.
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ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)ЖуковскийМоскваНовости - Туризм
 
 
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