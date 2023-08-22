https://ria.ru/20230822/aeroport-1891427569.html

"Внуково" и "Домодедово" рано утром временно ограничивали полеты

"Внуково" и "Домодедово" рано утром временно ограничивали полеты - РИА Новости, 22.08.2023

"Внуково" и "Домодедово" рано утром временно ограничивали полеты

Аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник для безопасности ограничивали полеты, девять рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы, в настоящее... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T07:53

2023-08-22T07:53

2023-08-22T10:59

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

жуковский

москва

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_5cdc4bfb97ce40356c0dba5bd7000903.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник для безопасности ограничивали полеты, девять рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы, в настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно, сообщила Росавиация. "Сегодня рано утром, 22 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Из них 9 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты. После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 04.30 мск, пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", - сообщила Росавиация. В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. "В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно", - добавили в Росавиации.

https://ria.ru/20230822/vorobev-1891420667.html

жуковский

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), жуковский, москва, новости - туризм