Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о планах производить на Украине шведские БМП - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 21.08.2023 (обновлено: 18:58 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891373687.html
Зеленский заявил о планах производить на Украине шведские БМП
Зеленский заявил о планах производить на Украине шведские БМП - РИА Новости, 21.08.2023
Зеленский заявил о планах производить на Украине шведские БМП
Шведские БМП CV90 будут собирать на Украине, заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:38
2023-08-21T18:58
в мире
технологии
россия
швеция
украина
владимир зеленский
алексей резников
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812665680_0:124:2560:1564_1920x0_80_0_0_bf197b49a101f6f4bb56e1162909abb7.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Шведские БМП CV90 будут собирать на Украине, заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. &quot;Швеция. CV90, боевые машины. Будем производить в Украине&quot;, — сказал он.Ранее Украина и Швеция подписали заявление об усилении сотрудничества по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию бронемашин CV-90. Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. БМП оснащена 40-миллиметровой пушкой, ее броня защищает от попадания 30-миллиметровых снарядов. В Швеции находится более 500 таких машин.Стокгольм анонсировал передачу Киеву пятидесяти БМП CV90 в феврале. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии техники и готовности ВСУ применить ее в бою.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891177081.html
https://ria.ru/20230821/zapad-1891357400.html
россия
швеция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812665680_90:0:2394:1728_1920x0_80_0_0_38ecbb4fc7a6503713349d3dad289f95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, россия, швеция, украина, владимир зеленский, алексей резников, сергей лавров, нато
В мире, Технологии, Россия, Швеция, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский заявил о планах производить на Украине шведские БМП

Зеленский заявил, что шведские бронемашины CV90 будут производить на Украине

CC BY-SA 3.0 / Jorchr / Stridsfordon 90Шведская боевая машина пехоты CV90
Шведская боевая машина пехоты CV90 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
CC BY-SA 3.0 / Jorchr / Stridsfordon 90
Шведская боевая машина пехоты CV90. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Шведские БМП CV90 будут собирать на Украине, заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
«

"Швеция. CV90, боевые машины. Будем производить в Украине", — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в истребителе F-16 на авиабазе Королевских ВВС Дании Скридструп. 20 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину
Вчера, 00:52
Ранее Украина и Швеция подписали заявление об усилении сотрудничества по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию бронемашин CV-90.
Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. БМП оснащена 40-миллиметровой пушкой, ее броня защищает от попадания 30-миллиметровых снарядов. В Швеции находится более 500 таких машин.
Стокгольм анонсировал передачу Киеву пятидесяти БМП CV90 в феврале. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии техники и готовности ВСУ применить ее в бою.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Запад раздражен от суетливых визитов Зеленского, считают в Совфеде
Вчера, 18:09
 
В миреТехнологииРоссияШвецияУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей РезниковСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала