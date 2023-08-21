https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891373687.html
Зеленский заявил о планах производить на Украине шведские БМП
Зеленский заявил о планах производить на Украине шведские БМП - РИА Новости, 21.08.2023
Зеленский заявил о планах производить на Украине шведские БМП
Шведские БМП CV90 будут собирать на Украине, заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:38
2023-08-21T18:38
2023-08-21T18:58
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швеция
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владимир зеленский
алексей резников
сергей лавров
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Шведские БМП CV90 будут собирать на Украине, заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. "Швеция. CV90, боевые машины. Будем производить в Украине", — сказал он.Ранее Украина и Швеция подписали заявление об усилении сотрудничества по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию бронемашин CV-90. Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. БМП оснащена 40-миллиметровой пушкой, ее броня защищает от попадания 30-миллиметровых снарядов. В Швеции находится более 500 таких машин.Стокгольм анонсировал передачу Киеву пятидесяти БМП CV90 в феврале. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии техники и готовности ВСУ применить ее в бою.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891177081.html
https://ria.ru/20230821/zapad-1891357400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Технологии, Россия, Швеция, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский заявил о планах производить на Украине шведские БМП
Зеленский заявил, что шведские бронемашины CV90 будут производить на Украине