https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891373687.html

Зеленский заявил о планах производить на Украине шведские БМП

Зеленский заявил о планах производить на Украине шведские БМП - РИА Новости, 21.08.2023

Зеленский заявил о планах производить на Украине шведские БМП

Шведские БМП CV90 будут собирать на Украине, заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:38

2023-08-21T18:38

2023-08-21T18:58

в мире

технологии

россия

швеция

украина

владимир зеленский

алексей резников

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812665680_0:124:2560:1564_1920x0_80_0_0_bf197b49a101f6f4bb56e1162909abb7.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Шведские БМП CV90 будут собирать на Украине, заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. "Швеция. CV90, боевые машины. Будем производить в Украине", — сказал он.Ранее Украина и Швеция подписали заявление об усилении сотрудничества по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию бронемашин CV-90. Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. БМП оснащена 40-миллиметровой пушкой, ее броня защищает от попадания 30-миллиметровых снарядов. В Швеции находится более 500 таких машин.Стокгольм анонсировал передачу Киеву пятидесяти БМП CV90 в феврале. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии техники и готовности ВСУ применить ее в бою.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891177081.html

https://ria.ru/20230821/zapad-1891357400.html

россия

швеция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, швеция, украина, владимир зеленский, алексей резников, сергей лавров, нато