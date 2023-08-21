https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891310268.html

Зеленский поблагодарил Данию за помощь

Зеленский поблагодарил Данию за помощь - РИА Новости, 21.08.2023

Зеленский поблагодарил Данию за помощь

Владимир Зеленский в своем выступлении, которое транслировалось в эфире телеканала "Рада", поблагодарил Данию за помощь Украине, пообещал вновь приехать и... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:18

2023-08-21T15:18

2023-08-21T15:18

в мире

дания

украина

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владимир зеленский

владимир путин

нато

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем выступлении, которое транслировалось в эфире телеканала "Рада", поблагодарил Данию за помощь Украине, пообещал вновь приехать и поднять тост. "Я приеду к вам... Возможно, посидим где-нибудь и скажем: "Будьмо!", - сказал Зеленский. Ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230821/ukraina-1890819695.html

https://ria.ru/20230821/lovushka-1891180596.html

дания

украина

киев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дания, украина, киев, метте фредериксен, владимир зеленский, владимир путин, нато, f-16