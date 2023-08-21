Зеленский поблагодарил Данию за помощь
Зеленский поблагодарил Данию за помощь, пообещал приехать еще и поднять тост
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем выступлении, которое транслировалось в эфире телеканала "Рада", поблагодарил Данию за помощь Украине, пообещал вновь приехать и поднять тост.
"Я приеду к вам... Возможно, посидим где-нибудь и скажем: "Будьмо!", - сказал Зеленский.
Ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.