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Зеленский поблагодарил Данию за помощь - РИА Новости, 21.08.2023
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15:18 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891310268.html
Зеленский поблагодарил Данию за помощь
Зеленский поблагодарил Данию за помощь - РИА Новости, 21.08.2023
Зеленский поблагодарил Данию за помощь
Владимир Зеленский в своем выступлении, которое транслировалось в эфире телеканала "Рада", поблагодарил Данию за помощь Украине, пообещал вновь приехать и... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:18
2023-08-21T15:18
в мире
дания
украина
киев
метте фредериксен
владимир зеленский
владимир путин
нато
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем выступлении, которое транслировалось в эфире телеканала "Рада", поблагодарил Данию за помощь Украине, пообещал вновь приехать и поднять тост. "Я приеду к вам... Возможно, посидим где-нибудь и скажем: "Будьмо!", - сказал Зеленский. Ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230821/ukraina-1890819695.html
https://ria.ru/20230821/lovushka-1891180596.html
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в мире, дания, украина, киев, метте фредериксен, владимир зеленский, владимир путин, нато, f-16
В мире, Дания, Украина, Киев, Метте Фредериксен, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, F-16
Зеленский поблагодарил Данию за помощь

Зеленский поблагодарил Данию за помощь, пообещал приехать еще и поднять тост

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем выступлении, которое транслировалось в эфире телеканала "Рада", поблагодарил Данию за помощь Украине, пообещал вновь приехать и поднять тост.
"Я приеду к вам... Возможно, посидим где-нибудь и скажем: "Будьмо!", - сказал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Украина подождет. Зеленского вновь не захотели слушать
Вчера, 08:00
Ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Зеленский угодил в ловушку для самоубийц, заявил американский экс-разведчик
Вчера, 02:00
 
В миреДанияУкраинаКиевМетте ФредериксенВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОF-16
 
 
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