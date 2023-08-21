https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891177081.html

Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину

Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину - РИА Новости, 21.08.2023

Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину

Восторг президента Украины Владимира Зеленского от получения истребителей F-16 создан исключительно для создания инфоповода. Об этом в соцсети X написал... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T00:52

2023-08-21T00:52

2023-08-21T03:30

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игорь лопатенок

марк рютте

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Восторг президента Украины Владимира Зеленского от получения истребителей F-16 создан исключительно для создания инфоповода. Об этом в соцсети X написал украинский режиссер Игорь Лопатенок."Радость военного преступника Зеленского по поводу первого истребителя F-16 создана исключительно для СМИ. <...> Это просто шумиха в медиа", — написал Лопатенок.Он добавил, что, "по словам одного из пилотов военной авиации США", подготовка американского летчика занимает около года. Однако, отметил режиссер, неясно, сколько времени для обучения потребуется служащим в ВСУ. Кроме того, как признавали в ВВС Украины, Россия контролирует ее воздушное пространство, и даже на взлете самолеты могут быть сбиты.В заключение Лопатенок написал, что эффективность F-16 — "очередная ложь", такая же, как в ситуации с немецкими танками Leopard и прочей западной "чудо-техникой".Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ. Позже о передаче еще 16 истребителей заявили премьер Дании Метте Фредериксен.

https://ria.ru/20230819/oborona-1891064326.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, игорь лопатенок, марк рютте, вооруженные силы украины, f-16