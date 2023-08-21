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Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину - РИА Новости, 21.08.2023
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00:52 21.08.2023 (обновлено: 03:30 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891177081.html
Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину
Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину - РИА Новости, 21.08.2023
Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину
Восторг президента Украины Владимира Зеленского от получения истребителей F-16 создан исключительно для создания инфоповода. Об этом в соцсети X написал... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T00:52
2023-08-21T03:30
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
игорь лопатенок
марк рютте
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Восторг президента Украины Владимира Зеленского от получения истребителей F-16 создан исключительно для создания инфоповода. Об этом в соцсети X написал украинский режиссер Игорь Лопатенок."Радость военного преступника Зеленского по поводу первого истребителя F-16 создана исключительно для СМИ. &lt;...&gt; Это просто шумиха в медиа", — написал Лопатенок.Он добавил, что, "по словам одного из пилотов военной авиации США", подготовка американского летчика занимает около года. Однако, отметил режиссер, неясно, сколько времени для обучения потребуется служащим в ВСУ. Кроме того, как признавали в ВВС Украины, Россия контролирует ее воздушное пространство, и даже на взлете самолеты могут быть сбиты.В заключение Лопатенок написал, что эффективность F-16 — "очередная ложь", такая же, как в ситуации с немецкими танками Leopard и прочей западной "чудо-техникой".Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ. Позже о передаче еще 16 истребителей заявили премьер Дании Метте Фредериксен.
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, игорь лопатенок, марк рютте, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Игорь Лопатенок, Марк Рютте, Вооруженные силы Украины, F-16
Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину

Украинский режиссер: радость Зеленского о получении F-16 нужна только для СМИ

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Восторг президента Украины Владимира Зеленского от получения истребителей F-16 создан исключительно для создания инфоповода. Об этом в соцсети X написал украинский режиссер Игорь Лопатенок.
«
"Радость военного преступника Зеленского по поводу первого истребителя F-16 создана исключительно для СМИ. <...> Это просто шумиха в медиа", — написал Лопатенок.
Он добавил, что, "по словам одного из пилотов военной авиации США", подготовка американского летчика занимает около года. Однако, отметил режиссер, неясно, сколько времени для обучения потребуется служащим в ВСУ. Кроме того, как признавали в ВВС Украины, Россия контролирует ее воздушное пространство, и даже на взлете самолеты могут быть сбиты.
В заключение Лопатенок написал, что эффективность F-16 — "очередная ложь", такая же, как в ситуации с немецкими танками Leopard и прочей западной "чудо-техникой".
Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ. Позже о передаче еще 16 истребителей заявили премьер Дании Метте Фредериксен.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
F-16 не станут "серебряной пулей" для ВСУ, пишут СМИ
19 августа, 22:35
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийИгорь ЛопатенокМарк РюттеВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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