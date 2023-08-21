https://ria.ru/20230821/zaryade-1891207162.html

Рядом с парком "Зарядье" в Москве нашли второй за сутки труп

Рядом с парком "Зарядье" в Москве нашли второй за сутки труп - РИА Новости, 21.08.2023

Рядом с парком "Зарядье" в Москве нашли второй за сутки труп

В коллекторе в центре Москвы полиция обнаружила тело человека, сообщает портал "360". РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:03

2023-08-21T10:03

2023-08-21T18:37

происшествия

москва

зарядье

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В коллекторе в центре Москвы полиция обнаружила тело человека, сообщает портал "360"."В 04:25 полиция получила сообщение о плавающем в Москве-реке на Москворецкой набережной, недалеко от парка "Зарядье", теле человека", — пишет издание.Отмечается, что приехавший на вызов наряд не смог самостоятельно вытащить труп из коллектора. Позднее его достали спасатели.Сейчас выясняется личность погибшего и обстоятельства его смерти.По информации "360", это уже второй труп, найденный за сутки недалеко от Москворецкой набережной. Ранее тело неизвестного вытащили из Москвы-реки в Тверском районе.

https://ria.ru/20230821/tragediya-1891175190.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, зарядье, гибель участников экскурсии по московскому подземелью