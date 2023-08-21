https://ria.ru/20230821/zaryade-1891207162.html
Рядом с парком "Зарядье" в Москве нашли второй за сутки труп
Рядом с парком "Зарядье" в Москве нашли второй за сутки труп - РИА Новости, 21.08.2023
Рядом с парком "Зарядье" в Москве нашли второй за сутки труп
В коллекторе в центре Москвы полиция обнаружила тело человека, сообщает портал "360". РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:03
2023-08-21T10:03
2023-08-21T18:37
происшествия
москва
зарядье
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В коллекторе в центре Москвы полиция обнаружила тело человека, сообщает портал "360"."В 04:25 полиция получила сообщение о плавающем в Москве-реке на Москворецкой набережной, недалеко от парка "Зарядье", теле человека", — пишет издание.Отмечается, что приехавший на вызов наряд не смог самостоятельно вытащить труп из коллектора. Позднее его достали спасатели.Сейчас выясняется личность погибшего и обстоятельства его смерти.По информации "360", это уже второй труп, найденный за сутки недалеко от Москворецкой набережной. Ранее тело неизвестного вытащили из Москвы-реки в Тверском районе.
https://ria.ru/20230821/tragediya-1891175190.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, зарядье, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Зарядье, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Рядом с парком "Зарядье" в Москве нашли второй за сутки труп
В Москва-реке, рядом с парком "Зарядье", обнаружили второй за сутки труп