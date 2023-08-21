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В Киеве в День независимости запретили массовые мероприятия - РИА Новости, 21.08.2023
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17:30 21.08.2023
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В Киеве в День независимости запретили массовые мероприятия
В Киеве в День независимости запретили массовые мероприятия - РИА Новости, 21.08.2023
В Киеве в День независимости запретили массовые мероприятия
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что запретил проведение в городе негосударственных массовых мероприятий 23-24 августа по соображениям безопасности. Об этом он... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:30
2023-08-21T17:30
в мире
украина
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что запретил проведение в городе негосударственных массовых мероприятий 23-24 августа по соображениям безопасности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.&quot;Поскольку, по соображениям безопасности, город не планирует массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины, выдал отдельное поручение заместителям председателя КГГА, председателям столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера на территории столицы 23 и 24 августа&quot;, - написал Кличко.Он отметил, что попросил полицию и госслужбу по ЧС принять дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования Дня государственного флага Украины, Дня независимости Украины, "запланированных на государственном уровне". Двадцать третьего августа на Украине отмечается День государственного флага, а 24 августа - День независимости.
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в мире, украина, киев, виталий кличко
В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко
В Киеве в День независимости запретили массовые мероприятия

Мэр Киева Кличко запретил проведение негосударственных мероприятий 23-24 августа

© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что запретил проведение в городе негосударственных массовых мероприятий 23-24 августа по соображениям безопасности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«

"Поскольку, по соображениям безопасности, город не планирует массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины, выдал отдельное поручение заместителям председателя КГГА, председателям столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера на территории столицы 23 и 24 августа", - написал Кличко.

Он отметил, что попросил полицию и госслужбу по ЧС принять дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования Дня государственного флага Украины, Дня независимости Украины, "запланированных на государственном уровне".
Двадцать третьего августа на Украине отмечается День государственного флага, а 24 августа - День независимости.
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