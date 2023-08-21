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В Киеве в День независимости запретили массовые мероприятия

В Киеве в День независимости запретили массовые мероприятия - РИА Новости, 21.08.2023

В Киеве в День независимости запретили массовые мероприятия

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что запретил проведение в городе негосударственных массовых мероприятий 23-24 августа по соображениям безопасности. Об этом он... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:30

2023-08-21T17:30

2023-08-21T17:30

в мире

украина

киев

виталий кличко

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что запретил проведение в городе негосударственных массовых мероприятий 23-24 августа по соображениям безопасности. Об этом он написал в своем телеграм-канале."Поскольку, по соображениям безопасности, город не планирует массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины, выдал отдельное поручение заместителям председателя КГГА, председателям столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера на территории столицы 23 и 24 августа", - написал Кличко.Он отметил, что попросил полицию и госслужбу по ЧС принять дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования Дня государственного флага Украины, Дня независимости Украины, "запланированных на государственном уровне". Двадцать третьего августа на Украине отмечается День государственного флага, а 24 августа - День независимости.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, виталий кличко