В Киеве в День независимости запретили массовые мероприятия
Мэр Киева Кличко запретил проведение негосударственных мероприятий 23-24 августа
© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что запретил проведение в городе негосударственных массовых мероприятий 23-24 августа по соображениям безопасности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
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"Поскольку, по соображениям безопасности, город не планирует массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины, выдал отдельное поручение заместителям председателя КГГА, председателям столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера на территории столицы 23 и 24 августа", - написал Кличко.
Он отметил, что попросил полицию и госслужбу по ЧС принять дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования Дня государственного флага Украины, Дня независимости Украины, "запланированных на государственном уровне".
Двадцать третьего августа на Украине отмечается День государственного флага, а 24 августа - День независимости.