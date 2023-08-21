https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891197744.html

В Запорожской области рассказали о возрождении экономики

В Запорожской области рассказали о возрождении экономики - РИА Новости, 21.08.2023

В Запорожской области рассказали о возрождении экономики

Власти Запорожской области на ближайшие 10 лет ставят перед собой цель - возродить экономику региона за счет государственно-частного партнерства, привлечения... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:09

2023-08-21T09:09

2023-08-21T11:40

запорожская область

евгений балицкий

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Запорожской области на ближайшие 10 лет ставят перед собой цель - возродить экономику региона за счет государственно-частного партнерства, привлечения инвестиций, ориентируясь на лучшие практики Советского Союза, в регионе намерены строить новые производства, налаживать логистические связи и выходить на рынки дружественных стран, следует из программы развития области. Форпост русского мира на ДнепреНа сегодняшний день на территории Запорожской области работают более 20 государственных компаний, где трудится каждый четвертый житель региона. Выработка нормативно-правовых конструкций позволит обеспечить плавную интеграцию в правовое пространство РФ. Власти региона ставят задачу: обеспечить продовольственный, энергетический и экономический суверенитет. "Мы, следуя указаниям президента по сохранению экономического и духовного суверенитета, обеспечению продовольственной безопасности и защите наших граждан, - взяли лучшие практики советского опыта, когда наша экономика росла на 15% в год, совместили их с рыночной, предпринимательской моделью, применили в "боевых" условиях Запорожской области и получили конкретный результат", - обозначил врио губернатора региона Евгений Балицкий. В основу программы экономического развития Запорожской области, которая рассчитана на ближайшие 10 лет, будет заложено государственно-частное партнерство: баланс личного интереса и достойная жизнь для каждого, отмечает руководитель региона. В качестве ориентира - опыт Советского Союза. Фактически государство напрямую будет контролировать, координировать и направлять ключевые отрасли экономики и посредством госкомпаний запускать ключевые проекты, при этом выступая одним из собственников по формуле "25% плюс одна акция (голос)". Власти Запорожской области намерены возродить брошенные или некогда разграбленные производства, в том числе в аграрно-промышленной сфере. При этом, несмотря на то, что регулировать экономику региона будет государство, для развития бизнеса уже сейчас открыто множество возможностей. Доходная часть бюджета же будет формироваться за счет прибыли предприятий с госучастием. Как рассказал Балицкий, власти намерены реализовать глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечат Запорожскую область и соседние регионы постоянным притоком человеческого и финансового капитала, повысят качество жизни людей. Это, по его словам, и есть экономика "Нового Приазовья России" - то есть единая целостная система, в которой все составляющие нацелены на вклад в общее будущее. Регион должен стать форпостом России на Днепре, уверен врио губернатора. Реальный результат, а не красивые слова Перед Запорожской областью стоит задача наладить межрегиональную интеграцию с другими южными регионами России. В связи с этим в ближайшие 10 лет планируется привести в нормативное состояние до 100% дорожной сети, а грузооборот Бердянского порта увеличить до 3,5 миллиона тонн в год. В планах - полностью модернизировать энергетический комплекс региона, а также обеспечить качественным газоснабжением 100% жителей области. Ключевой сектор экономики Запорожской области - аграрно-промышленный комплекс (АПК). На сегодняшний день потребность в кадрах составляет свыше 35,5 тысячи человек. Только при помощи госрегулирования, считают власти региона, возможно развитие этой отрасли, в планах - рост урожайности. В программе заложена модернизация мелиорационного комплекса, в регионе будут развивать растениеводство, животноводство и аквакультуру. Запланирована реализация крупных инвестиционных проектов по глубокой переработке сельхозтоваров, опять же, по схеме государственно-частного партнерства. В частности, речь идет о строительстве мукомольных и хлебозаводов, молочных заводов, открытии производства комбикормов, а также промышленных предприятий сельхозтехники и рыбоперерабатывающих предприятий. "Используя уникальные возможности аграрного сектора, мы говорим не только о достижении продовольственной безопасности региона и вкладу в обеспечение продовольствием других регионов РФ, но и о выходе на новые рынки дружественных стран. Растениеводство и животноводство – это еще не все. Результат этих отраслей зависит от науки, производственных мощностей, импортозамещения ключевых технологий, образования, социального сектора", - обозначил врио губернатора. Кроме того, власти региона намерены развивать отрасль беспилотных авиасистем: в перспективе, в регионе появятся конструкторское бюро, авиационно-учебный центр и технопарк. Балицкий уверен, впереди - "достижение новых высот". По его словам, Запорожская область должна стать примером "реализации прорывного пути в новой экономической реальности", показать и использовать появившиеся возможности для торговли, вложений и партнерств. Новый уровеньПрограмма развития Запорожской области будет тесно увязана и с национальными проектами. Работа по восстановлению и развитию экономики региона уже идет, подчеркнул врио губернатора. Так, на сегодняшний день в регионе работают 173 школы, куда ходят 38 тысяч детей, еще свыше восьми тысяч детей ходят в детские сады. Везде организовано горячее питание, образовательные заведения обеспечены всеми необходимыми учебными материалами. В регион поставлены 110 автобусов для учебных заведений, оснащено 300 компьютерных классов. Ведется планомерная работа и по восстановлению системы здравоохранения. Уже сегодня отремонтировано 21 медучреждение. Кроме того, в Запорожской области большое внимание уделяют организации социальных выплат: 175 тысяч человек получают пенсии, еще 90 тысяч - прочие региональные пособия. Восстановлены трудовые и пенсионные права 400 человек. В регионе восстановлена работа 332 учреждений культуры. На ГУП "Бердянский морской порт" сегодня работают 356 человек - трудовой коллектив сохранен. Аналогичная ситуация и на "Мелитопольской железной дороге", там работают свыше 2,6 тысячи человек. На предприятии "Мелитопольгаз" сохранены рабочие места для 1,2 тысячи человек. Построен 71 километр газопровода из ДНР в Запорожскую область, свыше 207 тысяч потребителей обеспечены газом. Еще 2,2 тысячи жителей региона работают на предприятии "Таврия Энергия". Общая численность трудоустроенного в промышленном секторе населения в Запорожской области - 7,5 тысячи человек. "Достигнутый результат не случаен. За ним не просто опыт поколений, которые превратили Запорожье в развитый аграрный и индустриальный регион, но и принцип уважения к человеку труда, принцип востребованности рабочих профессий, столь необходимых в условиях роста и возрождения... Регион открыт и для инвесторов и для компаний, которые ищут новые рынки. Дело найдется всем. И создаваемым государственным компаниям – локомотивам роста и компаниям частного сектора", - обозначил Балицкий. Программа развития региона, среди прочих тем, будет поднята и на Азовском экологическом форуме, который пройдет с 28 сентября по 1 октября в Бердянске. На площадке планируется сформировать экспертные группы экономистов для реализации на территории Запорожской области концепции государственно-частного управления. "Последние 30 лет мы много рассуждали и спорили о теоретической базе, методах и практиках развития. Мы пробовали то, что было принесено с Запада. Что-то прижилось, что-то мы сейчас переосмысливаем. И мы рассчитываем на включенность экспертов, которые сочетают государственный подход и патриотизм, которые получат возможность воплотить свои наработки в реальность. Будем встречаться, спорить, строить планы и подходы и быстро воплощать их в практику", - отметил врио губернатора. "Вместе мы выйдем на новый уровень экономического развития, социального сектора, качества жизни наших граждан", - резюмировал Балицкий. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Полный текст программы развития Запорожской области доступен на сайте hlebmedia.ru.

https://ria.ru/20230811/rossiya-1889523472.html

https://ria.ru/20230811/marshrut-1889433143.html

https://ria.ru/20230811/gosuslugi-1889444530.html

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https://ria.ru/20230811/oligarkhiya-1889528627.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, евгений балицкий, россия