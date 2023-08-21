https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891195121.html

В Запорожской области отремонтировали 21 медучреждение

В Запорожской области отремонтировали 21 медучреждение - РИА Новости, 21.08.2023

В Запорожской области отремонтировали 21 медучреждение

В Запорожской области отремонтировано 21 медучреждение, восстановлена работа 332 учреждений культуры, следует из программы развития региона, которая есть в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:46

2023-08-21T08:46

2023-08-21T08:46

запорожская область

поликлиники россии

экономика

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Запорожской области отремонтировано 21 медучреждение, восстановлена работа 332 учреждений культуры, следует из программы развития региона, которая есть в распоряжении РИА Новости. Согласно программе социально-экономического развития, которая рассчитана на ближайшие 10 лет, в регионе уже сделано многое в этом направлении. В частности, ведется планомерная работа по восстановлению системы здравоохранения. Уже сегодня отремонтировано 21 медучреждение. Кроме того, власти Запорожской области большое внимание уделают организации социальных выплат: 175 тысяч человек получают пенсии, 90 тысяч - прочие региональные пособия. Восстановлены трудовые и пенсионные права 400 человек. В регионе восстановлена работа 332 учреждений культуры.

https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891193605.html

запорожская область

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, поликлиники россии, экономика