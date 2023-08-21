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В Запорожской области отремонтировали 21 медучреждение - РИА Новости, 21.08.2023
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08:46 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891195121.html
В Запорожской области отремонтировали 21 медучреждение
В Запорожской области отремонтировали 21 медучреждение - РИА Новости, 21.08.2023
В Запорожской области отремонтировали 21 медучреждение
В Запорожской области отремонтировано 21 медучреждение, восстановлена работа 332 учреждений культуры, следует из программы развития региона, которая есть в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:46
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запорожская область
поликлиники россии
экономика
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Запорожской области отремонтировано 21 медучреждение, восстановлена работа 332 учреждений культуры, следует из программы развития региона, которая есть в распоряжении РИА Новости. Согласно программе социально-экономического развития, которая рассчитана на ближайшие 10 лет, в регионе уже сделано многое в этом направлении. В частности, ведется планомерная работа по восстановлению системы здравоохранения. Уже сегодня отремонтировано 21 медучреждение. Кроме того, власти Запорожской области большое внимание уделают организации социальных выплат: 175 тысяч человек получают пенсии, 90 тысяч - прочие региональные пособия. Восстановлены трудовые и пенсионные права 400 человек. В регионе восстановлена работа 332 учреждений культуры.
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запорожская область, поликлиники россии, экономика
Запорожская область, Поликлиники России, Экономика
В Запорожской области отремонтировали 21 медучреждение

В Запорожье отремонтировали 21 медучреждение, заработали 332 учреждения культуры

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПрохожие на улице в Бердянске
Прохожие на улице в Бердянске - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Прохожие на улице в Бердянске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Запорожской области отремонтировано 21 медучреждение, восстановлена работа 332 учреждений культуры, следует из программы развития региона, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно программе социально-экономического развития, которая рассчитана на ближайшие 10 лет, в регионе уже сделано многое в этом направлении. В частности, ведется планомерная работа по восстановлению системы здравоохранения. Уже сегодня отремонтировано 21 медучреждение.
Кроме того, власти Запорожской области большое внимание уделают организации социальных выплат: 175 тысяч человек получают пенсии, 90 тысяч - прочие региональные пособия. Восстановлены трудовые и пенсионные права 400 человек. В регионе восстановлена работа 332 учреждений культуры.
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