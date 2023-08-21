https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891195121.html
В Запорожской области отремонтировали 21 медучреждение
В Запорожской области отремонтировали 21 медучреждение - РИА Новости, 21.08.2023
В Запорожской области отремонтировали 21 медучреждение
В Запорожской области отремонтировано 21 медучреждение, восстановлена работа 332 учреждений культуры, следует из программы развития региона, которая есть в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:46
2023-08-21T08:46
2023-08-21T08:46
запорожская область
поликлиники россии
экономика
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Запорожской области отремонтировано 21 медучреждение, восстановлена работа 332 учреждений культуры, следует из программы развития региона, которая есть в распоряжении РИА Новости. Согласно программе социально-экономического развития, которая рассчитана на ближайшие 10 лет, в регионе уже сделано многое в этом направлении. В частности, ведется планомерная работа по восстановлению системы здравоохранения. Уже сегодня отремонтировано 21 медучреждение. Кроме того, власти Запорожской области большое внимание уделают организации социальных выплат: 175 тысяч человек получают пенсии, 90 тысяч - прочие региональные пособия. Восстановлены трудовые и пенсионные права 400 человек. В регионе восстановлена работа 332 учреждений культуры.
https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891193605.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, поликлиники россии, экономика
Запорожская область, Поликлиники России, Экономика
В Запорожской области отремонтировали 21 медучреждение
В Запорожье отремонтировали 21 медучреждение, заработали 332 учреждения культуры
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Запорожской области отремонтировано 21 медучреждение, восстановлена работа 332 учреждений культуры, следует из программы развития региона, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно программе социально-экономического развития, которая рассчитана на ближайшие 10 лет, в регионе уже сделано многое в этом направлении. В частности, ведется планомерная работа по восстановлению системы здравоохранения. Уже сегодня отремонтировано 21 медучреждение.
Кроме того, власти Запорожской области большое внимание уделают организации социальных выплат: 175 тысяч человек получают пенсии, 90 тысяч - прочие региональные пособия. Восстановлены трудовые и пенсионные права 400 человек. В регионе восстановлена работа 332 учреждений культуры.
В Запорожской области будут развивать отрасль беспилотных авиасистем