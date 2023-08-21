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В Запорожской области будут развивать отрасль беспилотных авиасистем - РИА Новости, 21.08.2023
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08:34 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891193605.html
В Запорожской области будут развивать отрасль беспилотных авиасистем
В Запорожской области будут развивать отрасль беспилотных авиасистем - РИА Новости, 21.08.2023
В Запорожской области будут развивать отрасль беспилотных авиасистем
Отрасль беспилотных авиасистем намерены развивать в Запорожской области, такие планы власти региона закладывают на ближайшее десятилетие, соответствующая... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:34
2023-08-21T08:34
экономика
технологии
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Отрасль беспилотных авиасистем намерены развивать в Запорожской области, такие планы власти региона закладывают на ближайшее десятилетие, соответствующая программа развития региона есть в распоряжении РИА Новости. Так, в перспективе, в регионе появятся конструкторское бюро, авиационно-учебный центр и технопарк. Врио губернатора региона Евгений Балицкий уверен, впереди - "достижение новых высот". По его словам, Запорожская область должна стать примером "реализации прорывного пути в новой экономической реальности", показать и использовать появившиеся возможности для торговли, вложений и партнерств.
https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891193002.html
запорожская область
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экономика, технологии, запорожская область, евгений балицкий
Экономика, Технологии, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области будут развивать отрасль беспилотных авиасистем

В Запорожской области появится технопарк по производству беспилотных авиасистем

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПлощадь Единства в Бердянске
Площадь Единства в Бердянске - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Площадь Единства в Бердянске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Отрасль беспилотных авиасистем намерены развивать в Запорожской области, такие планы власти региона закладывают на ближайшее десятилетие, соответствующая программа развития региона есть в распоряжении РИА Новости.
Так, в перспективе, в регионе появятся конструкторское бюро, авиационно-учебный центр и технопарк.
Врио губернатора региона Евгений Балицкий уверен, впереди - "достижение новых высот". По его словам, Запорожская область должна стать примером "реализации прорывного пути в новой экономической реальности", показать и использовать появившиеся возможности для торговли, вложений и партнерств.
Название города на здании в Бердянске - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В Запорожской области будут возрождать брошенные производства
Вчера, 08:27
 
ЭкономикаТехнологииЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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