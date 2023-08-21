https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891193605.html

В Запорожской области будут развивать отрасль беспилотных авиасистем

В Запорожской области будут развивать отрасль беспилотных авиасистем - РИА Новости, 21.08.2023

В Запорожской области будут развивать отрасль беспилотных авиасистем

Отрасль беспилотных авиасистем намерены развивать в Запорожской области, такие планы власти региона закладывают на ближайшее десятилетие, соответствующая... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:34

2023-08-21T08:34

2023-08-21T08:34

экономика

технологии

запорожская область

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876645648_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c0bdf540aa7483d314db91a1d18fd0cb.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Отрасль беспилотных авиасистем намерены развивать в Запорожской области, такие планы власти региона закладывают на ближайшее десятилетие, соответствующая программа развития региона есть в распоряжении РИА Новости. Так, в перспективе, в регионе появятся конструкторское бюро, авиационно-учебный центр и технопарк. Врио губернатора региона Евгений Балицкий уверен, впереди - "достижение новых высот". По его словам, Запорожская область должна стать примером "реализации прорывного пути в новой экономической реальности", показать и использовать появившиеся возможности для торговли, вложений и партнерств.

https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891193002.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, запорожская область, евгений балицкий