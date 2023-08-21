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В Запорожской области будут возрождать брошенные производства - РИА Новости, 21.08.2023
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08:27 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891193002.html
В Запорожской области будут возрождать брошенные производства
В Запорожской области будут возрождать брошенные производства - РИА Новости, 21.08.2023
В Запорожской области будут возрождать брошенные производства
Власти Запорожской области намерены возродить брошенные или некогда "разграбленные" производства, соответствующая программа развития региона на ближайшие 10 лет РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:27
2023-08-21T08:27
экономика
запорожская область
россия
киев
евгений балицкий
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области намерены возродить брошенные или некогда "разграбленные" производства, соответствующая программа развития региона на ближайшие 10 лет есть в распоряжении РИА Новости. "Мы хотим реализовать глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечат Запорожскую область и соседние регионы постоянным притоком человеческого и финансового капитала, повысят качество жизни людей", - приводятся слова врио губернатора Евгения Балицкого. В частности, власти намерены развивать ключевой сектор экономики Запорожской области - аграрно-промышленный комплекс (АПК). На сегодняшний день потребность в кадрах составляет свыше 35,5 тысячи человек. В программе развития заложена модернизация мелиорационного комплекса, в регионе будут развивать растениеводство, животноводство и аквакультуру. Также запланирована реализация крупных инвестиционных проектов по глубокой переработке сельхозтоваров. В частности, речь идет о строительстве мукомольных и хлебозаводов, молочных заводов, открытии производства комбикормов, а также промышленных предприятий сельхозтехники и рыбоперерабатывающих предприятий. "Используя уникальные возможности аграрного сектора, мы говорим не только о достижении продовольственной безопасности региона и вкладу в обеспечение продовольствием других регионов РФ, но и о выходе на новые рынки дружественных стран. Растениеводство и животноводство – это еще не все. Результат этих отраслей зависит от науки, производственных мощностей, импортозамещения ключевых технологий, образования, социального сектора", - обозначил врио губернатора. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891190846.html
https://ria.ru/20230811/rossiya-1889523472.html
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экономика, запорожская область, россия, киев, евгений балицкий
Экономика, Запорожская область, Россия, Киев, Евгений Балицкий
В Запорожской области будут возрождать брошенные производства

В Запорожской области будут возрождать брошенные и разграбленные производства

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкНазвание города на здании в Бердянске
Название города на здании в Бердянске - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Название города на здании в Бердянске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области намерены возродить брошенные или некогда "разграбленные" производства, соответствующая программа развития региона на ближайшие 10 лет есть в распоряжении РИА Новости.
"Мы хотим реализовать глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечат Запорожскую область и соседние регионы постоянным притоком человеческого и финансового капитала, повысят качество жизни людей", - приводятся слова врио губернатора Евгения Балицкого.
Подъемные краны в Бердянском порту - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Власти Запорожской хотят использовать советский опыт в сфере экономики
Вчера, 08:09
В частности, власти намерены развивать ключевой сектор экономики Запорожской области - аграрно-промышленный комплекс (АПК). На сегодняшний день потребность в кадрах составляет свыше 35,5 тысячи человек. В программе развития заложена модернизация мелиорационного комплекса, в регионе будут развивать растениеводство, животноводство и аквакультуру. Также запланирована реализация крупных инвестиционных проектов по глубокой переработке сельхозтоваров. В частности, речь идет о строительстве мукомольных и хлебозаводов, молочных заводов, открытии производства комбикормов, а также промышленных предприятий сельхозтехники и рыбоперерабатывающих предприятий.
«
"Используя уникальные возможности аграрного сектора, мы говорим не только о достижении продовольственной безопасности региона и вкладу в обеспечение продовольствием других регионов РФ, но и о выходе на новые рынки дружественных стран. Растениеводство и животноводство – это еще не все. Результат этих отраслей зависит от науки, производственных мощностей, импортозамещения ключевых технологий, образования, социального сектора", - обозначил врио губернатора.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Балицкий заявил, что Запорожская область должна стать форпостом России
11 августа, 12:34
 
ЭкономикаЗапорожская областьРоссияКиевЕвгений Балицкий
 
 
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