https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891193002.html

В Запорожской области будут возрождать брошенные производства

В Запорожской области будут возрождать брошенные производства - РИА Новости, 21.08.2023

В Запорожской области будут возрождать брошенные производства

Власти Запорожской области намерены возродить брошенные или некогда "разграбленные" производства, соответствующая программа развития региона на ближайшие 10 лет РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:27

2023-08-21T08:27

2023-08-21T08:27

экономика

запорожская область

россия

киев

евгений балицкий

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области намерены возродить брошенные или некогда "разграбленные" производства, соответствующая программа развития региона на ближайшие 10 лет есть в распоряжении РИА Новости. "Мы хотим реализовать глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечат Запорожскую область и соседние регионы постоянным притоком человеческого и финансового капитала, повысят качество жизни людей", - приводятся слова врио губернатора Евгения Балицкого. В частности, власти намерены развивать ключевой сектор экономики Запорожской области - аграрно-промышленный комплекс (АПК). На сегодняшний день потребность в кадрах составляет свыше 35,5 тысячи человек. В программе развития заложена модернизация мелиорационного комплекса, в регионе будут развивать растениеводство, животноводство и аквакультуру. Также запланирована реализация крупных инвестиционных проектов по глубокой переработке сельхозтоваров. В частности, речь идет о строительстве мукомольных и хлебозаводов, молочных заводов, открытии производства комбикормов, а также промышленных предприятий сельхозтехники и рыбоперерабатывающих предприятий. "Используя уникальные возможности аграрного сектора, мы говорим не только о достижении продовольственной безопасности региона и вкладу в обеспечение продовольствием других регионов РФ, но и о выходе на новые рынки дружественных стран. Растениеводство и животноводство – это еще не все. Результат этих отраслей зависит от науки, производственных мощностей, импортозамещения ключевых технологий, образования, социального сектора", - обозначил врио губернатора. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891190846.html

https://ria.ru/20230811/rossiya-1889523472.html

запорожская область

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, запорожская область, россия, киев, евгений балицкий