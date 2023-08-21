В Запорожской области будут возрождать брошенные производства
В Запорожской области будут возрождать брошенные и разграбленные производства
Название города на здании в Бердянске. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области намерены возродить брошенные или некогда "разграбленные" производства, соответствующая программа развития региона на ближайшие 10 лет есть в распоряжении РИА Новости.
"Мы хотим реализовать глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечат Запорожскую область и соседние регионы постоянным притоком человеческого и финансового капитала, повысят качество жизни людей", - приводятся слова врио губернатора Евгения Балицкого.
В частности, власти намерены развивать ключевой сектор экономики Запорожской области - аграрно-промышленный комплекс (АПК). На сегодняшний день потребность в кадрах составляет свыше 35,5 тысячи человек. В программе развития заложена модернизация мелиорационного комплекса, в регионе будут развивать растениеводство, животноводство и аквакультуру. Также запланирована реализация крупных инвестиционных проектов по глубокой переработке сельхозтоваров. В частности, речь идет о строительстве мукомольных и хлебозаводов, молочных заводов, открытии производства комбикормов, а также промышленных предприятий сельхозтехники и рыбоперерабатывающих предприятий.
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"Используя уникальные возможности аграрного сектора, мы говорим не только о достижении продовольственной безопасности региона и вкладу в обеспечение продовольствием других регионов РФ, но и о выходе на новые рынки дружественных стран. Растениеводство и животноводство – это еще не все. Результат этих отраслей зависит от науки, производственных мощностей, импортозамещения ключевых технологий, образования, социального сектора", - обозначил врио губернатора.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.