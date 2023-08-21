https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891190846.html
Власти Запорожской хотят использовать советский опыт в сфере экономики
Власти Запорожской хотят использовать советский опыт в сфере экономики - РИА Новости, 21.08.2023
Власти Запорожской хотят использовать советский опыт в сфере экономики
Власти Запорожской области намерены развивать экономику региона, основываясь на удачных советских практиках, соответствующая программа развития области есть в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:09
2023-08-21T08:09
2023-08-21T08:09
экономика
запорожская область
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876651824_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_5c212b910ef88e9ce12c6daa03379a43.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области намерены развивать экономику региона, основываясь на удачных советских практиках, соответствующая программа развития области есть в распоряжении РИА Новости. Так, в основу новой модели, которая рассчитана на ближайшие 10 лет, будет заложено государственно-частное партнерство: "Баланс личного интереса и достойная жизнь для каждого", - указывается в программе. "Мы, следуя указаниям президента по сохранению экономического и духовного суверенитета, обеспечению продовольственной безопасности и защите наших граждан, - взяли лучшие практики советского опыта, когда наша экономика росла на 15% в год, совместили их с рыночной, предпринимательской моделью, применили в "боевых" условиях Запорожской области и получили конкретный результат", - приводятся слова врио губернатора региона Евгения Балицкого. Государство напрямую будет контролировать, координировать и направлять ключевые отрасли экономики и посредством госкомпаний запускать ключевые проекты. Доходная часть бюджета будет формироваться за счет прибыли предприятий с госучастием.
https://ria.ru/20230817/referendum-1890551597.html
https://ria.ru/20230811/rossiya-1889523472.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876651824_0:205:2395:2002_1920x0_80_0_0_dd75d574b68e6ee3f0dbf6f0028037aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, запорожская область, евгений балицкий
Экономика, Запорожская область, Евгений Балицкий
Власти Запорожской хотят использовать советский опыт в сфере экономики
В Запорожской области будут развивать экономику, основываясь на советском опыте
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области намерены развивать экономику региона, основываясь на удачных советских практиках, соответствующая программа развития области есть в распоряжении РИА Новости.
Так, в основу новой модели, которая рассчитана на ближайшие 10 лет, будет заложено государственно-частное партнерство: "Баланс личного интереса и достойная жизнь для каждого", - указывается в программе.
В Запорожской области отвергли идею Саркози о новом референдуме
"Мы, следуя указаниям президента по сохранению экономического и духовного суверенитета, обеспечению продовольственной безопасности и защите наших граждан, - взяли лучшие практики советского опыта, когда наша экономика росла на 15% в год, совместили их с рыночной, предпринимательской моделью, применили в "боевых" условиях Запорожской области
и получили конкретный результат", - приводятся слова врио губернатора региона Евгения Балицкого
.
Государство напрямую будет контролировать, координировать и направлять ключевые отрасли экономики и посредством госкомпаний запускать ключевые проекты. Доходная часть бюджета будет формироваться за счет прибыли предприятий с госучастием.
Балицкий заявил, что Запорожская область должна стать форпостом России