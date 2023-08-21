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Власти Запорожской хотят использовать советский опыт в сфере экономики - РИА Новости, 21.08.2023
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08:09 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891190846.html
Власти Запорожской хотят использовать советский опыт в сфере экономики
Власти Запорожской хотят использовать советский опыт в сфере экономики - РИА Новости, 21.08.2023
Власти Запорожской хотят использовать советский опыт в сфере экономики
Власти Запорожской области намерены развивать экономику региона, основываясь на удачных советских практиках, соответствующая программа развития области есть в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:09
2023-08-21T08:09
экономика
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области намерены развивать экономику региона, основываясь на удачных советских практиках, соответствующая программа развития области есть в распоряжении РИА Новости. Так, в основу новой модели, которая рассчитана на ближайшие 10 лет, будет заложено государственно-частное партнерство: "Баланс личного интереса и достойная жизнь для каждого", - указывается в программе. "Мы, следуя указаниям президента по сохранению экономического и духовного суверенитета, обеспечению продовольственной безопасности и защите наших граждан, - взяли лучшие практики советского опыта, когда наша экономика росла на 15% в год, совместили их с рыночной, предпринимательской моделью, применили в "боевых" условиях Запорожской области и получили конкретный результат", - приводятся слова врио губернатора региона Евгения Балицкого. Государство напрямую будет контролировать, координировать и направлять ключевые отрасли экономики и посредством госкомпаний запускать ключевые проекты. Доходная часть бюджета будет формироваться за счет прибыли предприятий с госучастием.
https://ria.ru/20230817/referendum-1890551597.html
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экономика, запорожская область, евгений балицкий
Экономика, Запорожская область, Евгений Балицкий
Власти Запорожской хотят использовать советский опыт в сфере экономики

В Запорожской области будут развивать экономику, основываясь на советском опыте

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПодъемные краны в Бердянском порту
Подъемные краны в Бердянском порту - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Подъемные краны в Бердянском порту. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области намерены развивать экономику региона, основываясь на удачных советских практиках, соответствующая программа развития области есть в распоряжении РИА Новости.
Так, в основу новой модели, которая рассчитана на ближайшие 10 лет, будет заложено государственно-частное партнерство: "Баланс личного интереса и достойная жизнь для каждого", - указывается в программе.
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"Мы, следуя указаниям президента по сохранению экономического и духовного суверенитета, обеспечению продовольственной безопасности и защите наших граждан, - взяли лучшие практики советского опыта, когда наша экономика росла на 15% в год, совместили их с рыночной, предпринимательской моделью, применили в "боевых" условиях Запорожской области и получили конкретный результат", - приводятся слова врио губернатора региона Евгения Балицкого.
Государство напрямую будет контролировать, координировать и направлять ключевые отрасли экономики и посредством госкомпаний запускать ключевые проекты. Доходная часть бюджета будет формироваться за счет прибыли предприятий с госучастием.
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ЭкономикаЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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