https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891190846.html

Власти Запорожской хотят использовать советский опыт в сфере экономики

Власти Запорожской хотят использовать советский опыт в сфере экономики - РИА Новости, 21.08.2023

Власти Запорожской хотят использовать советский опыт в сфере экономики

Власти Запорожской области намерены развивать экономику региона, основываясь на удачных советских практиках, соответствующая программа развития области есть в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:09

2023-08-21T08:09

2023-08-21T08:09

экономика

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области намерены развивать экономику региона, основываясь на удачных советских практиках, соответствующая программа развития области есть в распоряжении РИА Новости. Так, в основу новой модели, которая рассчитана на ближайшие 10 лет, будет заложено государственно-частное партнерство: "Баланс личного интереса и достойная жизнь для каждого", - указывается в программе. "Мы, следуя указаниям президента по сохранению экономического и духовного суверенитета, обеспечению продовольственной безопасности и защите наших граждан, - взяли лучшие практики советского опыта, когда наша экономика росла на 15% в год, совместили их с рыночной, предпринимательской моделью, применили в "боевых" условиях Запорожской области и получили конкретный результат", - приводятся слова врио губернатора региона Евгения Балицкого. Государство напрямую будет контролировать, координировать и направлять ключевые отрасли экономики и посредством госкомпаний запускать ключевые проекты. Доходная часть бюджета будет формироваться за счет прибыли предприятий с госучастием.

https://ria.ru/20230817/referendum-1890551597.html

https://ria.ru/20230811/rossiya-1889523472.html

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, запорожская область, евгений балицкий