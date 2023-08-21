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Запад раздражен от суетливых визитов Зеленского, считают в Совфеде - РИА Новости, 21.08.2023
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18:09 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/zapad-1891357400.html
Запад раздражен от суетливых визитов Зеленского, считают в Совфеде
Запад раздражен от суетливых визитов Зеленского, считают в Совфеде - РИА Новости, 21.08.2023
Запад раздражен от суетливых визитов Зеленского, считают в Совфеде
Запад с усталостью и раздражением относится к суетливым визитам Владимира Зеленского и к украинской кампании в целом, считает глава международного комитета... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:09
2023-08-21T18:09
вашингтон (штат)
владимир зеленский
совет федерации рф
нато
белгород
ростов
григорий карасин
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Запад с усталостью и раздражением относится к суетливым визитам Владимира Зеленского и к украинской кампании в целом, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Нарастает суетливость поездок Зеленского по миру. Впрочем, отсутствие серьёзных результатов на поле боя при возрастающих дотациях Вашингтона и НАТО начинает накрывать Запад усталостью и раздражением", - написал политик в своем телеграм-канале. По его словам, террористические удары дронами по российским городам и посёлкам, от Белгорода и Ростова до Москвы и Московской области, ничего, кроме законного гнева в России не вызывают. "Наши военные научились эффективно бороться с этим. Власти Украины должны понять, наконец, что дальнейшая эскалация ускорит конец их режима и персональную ответственность тех, кто принимает безумные и кровожадные решения", - заключил Карасин.
https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891177081.html
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вашингтон (штат), владимир зеленский, совет федерации рф, нато, белгород, ростов, григорий карасин
Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ, НАТО, Белгород, Ростов, Григорий Карасин
Запад раздражен от суетливых визитов Зеленского, считают в Совфеде

Карасин: Запад устал и раздражен от суетливых визитов Зеленского

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Запад с усталостью и раздражением относится к суетливым визитам Владимира Зеленского и к украинской кампании в целом, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
«
"Нарастает суетливость поездок Зеленского по миру. Впрочем, отсутствие серьёзных результатов на поле боя при возрастающих дотациях Вашингтона и НАТО начинает накрывать Запад усталостью и раздражением", - написал политик в своем телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский в истребителе F-16 на авиабазе Королевских ВВС Дании Скридструп. 20 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину
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По его словам, террористические удары дронами по российским городам и посёлкам, от Белгорода и Ростова до Москвы и Московской области, ничего, кроме законного гнева в России не вызывают.
«
"Наши военные научились эффективно бороться с этим. Власти Украины должны понять, наконец, что дальнейшая эскалация ускорит конец их режима и персональную ответственность тех, кто принимает безумные и кровожадные решения", - заключил Карасин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Зеленский продолжает играть в КВН, заявил депутат Госдумы
20 августа, 22:27
 
Вашингтон (штат)Владимир ЗеленскийСовет Федерации РФНАТОБелгородРостовГригорий Карасин
 
 
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