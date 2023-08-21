https://ria.ru/20230821/zapad-1891357400.html

Запад раздражен от суетливых визитов Зеленского, считают в Совфеде

Запад раздражен от суетливых визитов Зеленского, считают в Совфеде - РИА Новости, 21.08.2023

Запад раздражен от суетливых визитов Зеленского, считают в Совфеде

Запад с усталостью и раздражением относится к суетливым визитам Владимира Зеленского и к украинской кампании в целом, считает глава международного комитета... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:09

2023-08-21T18:09

2023-08-21T18:09

вашингтон (штат)

владимир зеленский

совет федерации рф

нато

белгород

ростов

григорий карасин

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Запад с усталостью и раздражением относится к суетливым визитам Владимира Зеленского и к украинской кампании в целом, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Нарастает суетливость поездок Зеленского по миру. Впрочем, отсутствие серьёзных результатов на поле боя при возрастающих дотациях Вашингтона и НАТО начинает накрывать Запад усталостью и раздражением", - написал политик в своем телеграм-канале. По его словам, террористические удары дронами по российским городам и посёлкам, от Белгорода и Ростова до Москвы и Московской области, ничего, кроме законного гнева в России не вызывают. "Наши военные научились эффективно бороться с этим. Власти Украины должны понять, наконец, что дальнейшая эскалация ускорит конец их режима и персональную ответственность тех, кто принимает безумные и кровожадные решения", - заключил Карасин.

https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891177081.html

https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891167808.html

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вашингтон (штат), владимир зеленский, совет федерации рф, нато, белгород, ростов, григорий карасин