Рейтинг@Mail.ru
Трамп договорился об освобождении под залог - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 21.08.2023 (обновлено: 23:56 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/zalog-1891405055.html
Трамп договорился об освобождении под залог
Трамп договорился об освобождении под залог - РИА Новости, 21.08.2023
Трамп договорился об освобождении под залог
Экс-президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, говорится в судебном документе. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T23:15
2023-08-21T23:56
сша
джорджия
в мире
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877873653_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_508253954d54540c7015e079850ee7f9.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, говорится в судебном документе. Уточняется, что сумма по 12 из предъявленных обвинений составит по десять тысяч долларов. Еще по одному пункту предусматривается залог в 80 тысяч долларов."Итого 200 тысяч долларов", — говорится в документе. Отмечается, что экс-глава государства может внести залог наличными или через поручительство. Кроме того, от политика по-прежнему ждут согласованной ранее явки в суд.В прошлый вторник стало известно, что большое жюри в Джорджии предъявило Трампу обвинения в предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Они включают в себя 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога, подачу ложных документов и другие.Помимо самого Трампа, обвинения также выдвинули против его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника, бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза. В общей сложности ответчиками по делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США.Прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом: помимо обвинительного заключения, большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.Неясно, будет ли Трамп действительно заключен под стражу, или вопрос с условиями его освобождения решит суд, как это было в рамках трех предыдущих процессов. Но, согласно американскому законодательству, если политика действительно посадят за решетку, охранять его там будут агенты секретной службы.
https://ria.ru/20230820/tramp-1891164793.html
https://ria.ru/20230818/tramp-1890930673.html
сша
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877873653_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_8321314c57b93ef7ee6d3cabff8de2ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джорджия, в мире, дональд трамп
США, Джорджия, В мире, Дональд Трамп
Трамп договорился об освобождении под залог

Трамп договорился об освобождении под залог по делу о вмешательстве в выборы

© AP Photo / George Walker IVДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / George Walker IV
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, говорится в судебном документе.
Уточняется, что сумма по 12 из предъявленных обвинений составит по десять тысяч долларов. Еще по одному пункту предусматривается залог в 80 тысяч долларов.
"Итого 200 тысяч долларов", — говорится в документе.
Отмечается, что экс-глава государства может внести залог наличными или через поручительство. Кроме того, от политика по-прежнему ждут согласованной ранее явки в суд.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Опрос: 62% республиканцев хотят, чтобы Трамп представлял их на выборах
20 августа, 21:55
В прошлый вторник стало известно, что большое жюри в Джорджии предъявило Трампу обвинения в предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Они включают в себя 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога, подачу ложных документов и другие.
Помимо самого Трампа, обвинения также выдвинули против его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника, бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза. В общей сложности ответчиками по делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США.
Прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом: помимо обвинительного заключения, большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.
Неясно, будет ли Трамп действительно заключен под стражу, или вопрос с условиями его освобождения решит суд, как это было в рамках трех предыдущих процессов. Но, согласно американскому законодательству, если политика действительно посадят за решетку, охранять его там будут агенты секретной службы.
Трамп в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Конгрессмен обвинил судью по делу Трампа в предвзятости
18 августа, 20:03
 
СШАДжорджияВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала