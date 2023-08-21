https://ria.ru/20230821/zalog-1891405055.html

Трамп договорился об освобождении под залог

Трамп договорился об освобождении под залог - РИА Новости, 21.08.2023

Трамп договорился об освобождении под залог

Экс-президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, говорится в судебном документе. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T23:15

2023-08-21T23:15

2023-08-21T23:56

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ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, говорится в судебном документе. Уточняется, что сумма по 12 из предъявленных обвинений составит по десять тысяч долларов. Еще по одному пункту предусматривается залог в 80 тысяч долларов."Итого 200 тысяч долларов", — говорится в документе. Отмечается, что экс-глава государства может внести залог наличными или через поручительство. Кроме того, от политика по-прежнему ждут согласованной ранее явки в суд.В прошлый вторник стало известно, что большое жюри в Джорджии предъявило Трампу обвинения в предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Они включают в себя 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога, подачу ложных документов и другие.Помимо самого Трампа, обвинения также выдвинули против его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника, бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза. В общей сложности ответчиками по делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США.Прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом: помимо обвинительного заключения, большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.Неясно, будет ли Трамп действительно заключен под стражу, или вопрос с условиями его освобождения решит суд, как это было в рамках трех предыдущих процессов. Но, согласно американскому законодательству, если политика действительно посадят за решетку, охранять его там будут агенты секретной службы.

https://ria.ru/20230820/tramp-1891164793.html

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сша, джорджия, в мире, дональд трамп