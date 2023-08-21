https://ria.ru/20230821/zaderzhanie-1891325950.html

В Ростовской области задержали украинку, собиравшую сведения о ВС России

В Ростовской области задержали украинку, собиравшую сведения о ВС России - РИА Новости, 21.08.2023

В Ростовской области задержали украинку, собиравшую сведения о ВС России

Силовики задержали в Ростовской области украинку, собиравшую информацию о российской армии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:10

2023-08-21T16:10

2023-08-21T19:46

фсб

ростовская область

украина

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Силовики задержали в Ростовской области украинку, собиравшую информацию о российской армии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ."Подозреваемая задержана. У нее изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинских спецслужб", — отметили в ведомстве.Как установили оперативники, женщина, приехав в страну, связалась по телефону с сотрудницей СБУ. Она пообещала сообщать ей о местонахождении российских подразделений и маршрутах перемещения техники и личного состава. После этого украинка несколько раз приезжала в Ростовскую область и фиксировала сведения о местах расположения средств ПВО, а также о передвижении военных машин и танков.В ФСБ отметили, что полученную украинкой информацию могло использовать командование ВСУ для нанесения ударов по личному составу и технике российских Вооруженных сил.Против женщины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже, ей грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html

ростовская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фсб, ростовская область, украина, вооруженные силы рф