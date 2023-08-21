https://ria.ru/20230821/zaderzhanie-1891202330.html

В Воронеже задержали человека, сорвавшего с подростков Z-нашивки

В Воронеже задержали человека, сорвавшего с подростков Z-нашивки - РИА Новости, 21.08.2023

В Воронеже задержали человека, сорвавшего с подростков Z-нашивки

Полицейские в Воронеже задержали мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и сорвал им с одежды нашивки с Z-символикой, сообщило ГУ МВД по региону. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:43

2023-08-21T09:43

2023-08-21T10:51

происшествия

воронеж

россия

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ВОРОНЕЖ, 21 авг — РИА Новости. Полицейские в Воронеже задержали мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и сорвал им с одежды нашивки с Z-символикой, сообщило ГУ МВД по региону. "Задержан мужчина, проявивший агрессию по отношению к подросткам в Железнодорожном районе года Воронеж. <...> Проведенной проверкой установлено, что 38-летний мужчина в мае текущего года публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, а также нецензурно выражался в их адрес", — говорится в релизе полиции. Фигуранта доставили в отдел для разбирательства. На него составили два протокола об административных правонарушениях — за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС. "Материалы будут направлены для рассмотрения и принятия решения в Железнодорожный районный суд Воронежа", — добавили в полиции.По данным различных телеграм-каналов, инцидент произошел в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. На опубликованном в сети видео женщина выговаривает знакомому мужчине за то, что тот снял с ее ребенка нашивки с символикой СВО.

https://ria.ru/20230810/ideologiya-1889145130.html

https://ria.ru/20230504/patriotizm-1869510265.html

воронеж

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронеж, россия