https://ria.ru/20230821/zaderzhanie-1891202330.html
В Воронеже задержали человека, сорвавшего с подростков Z-нашивки
В Воронеже задержали человека, сорвавшего с подростков Z-нашивки - РИА Новости, 21.08.2023
В Воронеже задержали человека, сорвавшего с подростков Z-нашивки
Полицейские в Воронеже задержали мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и сорвал им с одежды нашивки с Z-символикой, сообщило ГУ МВД по региону. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:43
2023-08-21T09:43
2023-08-21T10:51
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россия
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ВОРОНЕЖ, 21 авг — РИА Новости. Полицейские в Воронеже задержали мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и сорвал им с одежды нашивки с Z-символикой, сообщило ГУ МВД по региону. "Задержан мужчина, проявивший агрессию по отношению к подросткам в Железнодорожном районе года Воронеж. <...> Проведенной проверкой установлено, что 38-летний мужчина в мае текущего года публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, а также нецензурно выражался в их адрес", — говорится в релизе полиции. Фигуранта доставили в отдел для разбирательства. На него составили два протокола об административных правонарушениях — за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС. "Материалы будут направлены для рассмотрения и принятия решения в Железнодорожный районный суд Воронежа", — добавили в полиции.По данным различных телеграм-каналов, инцидент произошел в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. На опубликованном в сети видео женщина выговаривает знакомому мужчине за то, что тот снял с ее ребенка нашивки с символикой СВО.
https://ria.ru/20230810/ideologiya-1889145130.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
В Воронеже задержали человека, сорвавшего с подростков Z-нашивки
Полицейские в Воронеже задержали напавшего на подростков из-за Z-символики
ВОРОНЕЖ, 21 авг — РИА Новости.
Полицейские в Воронеже задержали мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и сорвал им с одежды нашивки с Z-символикой, сообщило
ГУ МВД по региону.
"Задержан мужчина, проявивший агрессию по отношению к подросткам в Железнодорожном районе года Воронеж. <...> Проведенной проверкой установлено, что 38-летний мужчина в мае текущего года публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, а также нецензурно выражался в их адрес", — говорится в релизе полиции.
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Фигуранта доставили в отдел для разбирательства. На него составили два протокола об административных правонарушениях — за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС.
"Материалы будут направлены для рассмотрения и принятия решения в Железнодорожный районный суд Воронежа", — добавили в полиции.
По данным различных телеграм-каналов, инцидент произошел в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. На опубликованном в сети видео женщина выговаривает знакомому мужчине за то, что тот снял с ее ребенка нашивки с символикой СВО.
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