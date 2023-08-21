Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже задержали человека, сорвавшего с подростков Z-нашивки - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 21.08.2023 (обновлено: 10:51 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/zaderzhanie-1891202330.html
В Воронеже задержали человека, сорвавшего с подростков Z-нашивки
В Воронеже задержали человека, сорвавшего с подростков Z-нашивки - РИА Новости, 21.08.2023
В Воронеже задержали человека, сорвавшего с подростков Z-нашивки
Полицейские в Воронеже задержали мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и сорвал им с одежды нашивки с Z-символикой, сообщило ГУ МВД по региону. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:43
2023-08-21T10:51
происшествия
воронеж
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ВОРОНЕЖ, 21 авг — РИА Новости. Полицейские в Воронеже задержали мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и сорвал им с одежды нашивки с Z-символикой, сообщило ГУ МВД по региону. "Задержан мужчина, проявивший агрессию по отношению к подросткам в Железнодорожном районе года Воронеж. &lt;...&gt; Проведенной проверкой установлено, что 38-летний мужчина в мае текущего года публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, а также нецензурно выражался в их адрес", — говорится в релизе полиции. Фигуранта доставили в отдел для разбирательства. На него составили два протокола об административных правонарушениях — за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС. "Материалы будут направлены для рассмотрения и принятия решения в Железнодорожный районный суд Воронежа", — добавили в полиции.По данным различных телеграм-каналов, инцидент произошел в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. На опубликованном в сети видео женщина выговаривает знакомому мужчине за то, что тот снял с ее ребенка нашивки с символикой СВО.
https://ria.ru/20230810/ideologiya-1889145130.html
https://ria.ru/20230504/patriotizm-1869510265.html
воронеж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
В Воронеже задержали человека, сорвавшего с подростков Z-нашивки

Полицейские в Воронеже задержали напавшего на подростков из-за Z-символики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 авг — РИА Новости. Полицейские в Воронеже задержали мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и сорвал им с одежды нашивки с Z-символикой, сообщило ГУ МВД по региону.
"Задержан мужчина, проявивший агрессию по отношению к подросткам в Железнодорожном районе года Воронеж. <...> Проведенной проверкой установлено, что 38-летний мужчина в мае текущего года публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, а также нецензурно выражался в их адрес", — говорится в релизе полиции.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Хулиганство по мотивам идеологической ненависти оценили в семь тысяч рублей
10 августа, 08:00
Фигуранта доставили в отдел для разбирательства. На него составили два протокола об административных правонарушениях — за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС.
"Материалы будут направлены для рассмотрения и принятия решения в Железнодорожный районный суд Воронежа", — добавили в полиции.
По данным различных телеграм-каналов, инцидент произошел в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. На опубликованном в сети видео женщина выговаривает знакомому мужчине за то, что тот снял с ее ребенка нашивки с символикой СВО.
Плакат в Центральном парке в Новосибирске, где проводится митинг-концерт в поддержку президента России Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
"Ваш патриотизм — только в вашей квартире": любовь к Родине под угрозой
4 мая, 08:00
 
ПроисшествияВоронежРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала