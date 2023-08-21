https://ria.ru/20230821/yazva-1891237656.html

Врачи рассказали о состоянии воронежца, заразившегося сибирской язвой

Врачи рассказали о состоянии воронежца, заразившегося сибирской язвой - РИА Новости, 21.08.2023

Врачи рассказали о состоянии воронежца, заразившегося сибирской язвой

Врачи оценивают как среднетяжелое состояние жителя Воронежской области, заразившегося сибирской язвой, сообщил РИА Новости представитель департамента... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:51

2023-08-21T11:51

2023-08-21T11:51

происшествия

воронежская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сибирская язва

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ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Врачи оценивают как среднетяжелое состояние жителя Воронежской области, заразившегося сибирской язвой, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. Власти Панинского района сообщили об очаге сибирской язвы в воскресенье вечером. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Утром в понедельник управление Роспотребнадзора по Воронежской области сообщило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. "На данный момент пациент проходит лечение в инфекционном центре при БСМП (больнице скорой медицинской помощи) N8. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", - сообщил собеседник агентства. По его словам, система здравоохранения Воронежской области готова к оказанию медицинской помощи пациентам с сибирской язвой. "В достаточном количестве имеются лекарственные препараты, есть необходимое количество инфекционных коек", - добавил представитель департамента здравоохранения.

https://ria.ru/20230705/yazva-1882313040.html

воронежская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сибирская язва