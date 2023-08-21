https://ria.ru/20230821/yazva-1891237656.html
Врачи рассказали о состоянии воронежца, заразившегося сибирской язвой
Врачи рассказали о состоянии воронежца, заразившегося сибирской язвой - РИА Новости, 21.08.2023
Врачи рассказали о состоянии воронежца, заразившегося сибирской язвой
Врачи оценивают как среднетяжелое состояние жителя Воронежской области, заразившегося сибирской язвой, сообщил РИА Новости представитель департамента... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:51
2023-08-21T11:51
2023-08-21T11:51
происшествия
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сибирская язва
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ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Врачи оценивают как среднетяжелое состояние жителя Воронежской области, заразившегося сибирской язвой, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. Власти Панинского района сообщили об очаге сибирской язвы в воскресенье вечером. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Утром в понедельник управление Роспотребнадзора по Воронежской области сообщило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. "На данный момент пациент проходит лечение в инфекционном центре при БСМП (больнице скорой медицинской помощи) N8. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", - сообщил собеседник агентства. По его словам, система здравоохранения Воронежской области готова к оказанию медицинской помощи пациентам с сибирской язвой. "В достаточном количестве имеются лекарственные препараты, есть необходимое количество инфекционных коек", - добавил представитель департамента здравоохранения.
https://ria.ru/20230705/yazva-1882313040.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сибирская язва
Происшествия, Воронежская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Сибирская язва
Врачи рассказали о состоянии воронежца, заразившегося сибирской язвой
Состояние воронежца, заразившегося сибирской язвой, средней степени тяжести
ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Врачи оценивают как среднетяжелое состояние жителя Воронежской области, заразившегося сибирской язвой, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Власти Панинского района сообщили об очаге сибирской язвы в воскресенье вечером. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Утром в понедельник управление Роспотребнадзора
по Воронежской области сообщило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного.
"На данный момент пациент проходит лечение в инфекционном центре при БСМП (больнице скорой медицинской помощи) N8. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, система здравоохранения Воронежской области готова к оказанию медицинской помощи пациентам с сибирской язвой.
"В достаточном количестве имеются лекарственные препараты, есть необходимое количество инфекционных коек", - добавил представитель департамента здравоохранения.
Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы