https://ria.ru/20230821/yazva-1891207030.html
В Воронежской области зарегистрировали случай заражения сибирской язвой
В Воронежской области зарегистрировали случай заражения сибирской язвой - РИА Новости, 21.08.2023
В Воронежской области зарегистрировали случай заражения сибирской язвой
Случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрирован в Воронежской области, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:02
2023-08-21T10:02
2023-08-21T10:02
происшествия
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816695714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b897e721ef6084d61d25dd440813379.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрирован в Воронежской области, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области."В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Специалистами Роспотребнадзора проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, отобраны пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230706/yazva-1882546819.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816695714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1564eaac99fbe7f3c1fe0e2deecbf5f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Воронежская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Воронежской области зарегистрировали случай заражения сибирской язвой
Роспотребнадзор: под Воронежем зарегистрировали случай заражения сибирской язвой