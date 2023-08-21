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В Воронежской области зарегистрировали случай заражения сибирской язвой - РИА Новости, 21.08.2023
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10:02 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/yazva-1891207030.html
В Воронежской области зарегистрировали случай заражения сибирской язвой
В Воронежской области зарегистрировали случай заражения сибирской язвой - РИА Новости, 21.08.2023
В Воронежской области зарегистрировали случай заражения сибирской язвой
Случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрирован в Воронежской области, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:02
2023-08-21T10:02
происшествия
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрирован в Воронежской области, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области."В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Специалистами Роспотребнадзора проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, отобраны пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, уточнили в ведомстве.
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происшествия, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Воронежская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Воронежской области зарегистрировали случай заражения сибирской язвой

Роспотребнадзор: под Воронежем зарегистрировали случай заражения сибирской язвой

© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовСотрудник лаборатории за работой
Сотрудник лаборатории за работой - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
Сотрудник лаборатории за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрирован в Воронежской области, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.
"В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Специалистами Роспотребнадзора проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, отобраны пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, уточнили в ведомстве.
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В Туве выявили новый случай заражения сибирской язвой
6 июля, 12:17
 
ПроисшествияВоронежская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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