https://ria.ru/20230821/yazva-1891207030.html

В Воронежской области зарегистрировали случай заражения сибирской язвой

В Воронежской области зарегистрировали случай заражения сибирской язвой - РИА Новости, 21.08.2023

В Воронежской области зарегистрировали случай заражения сибирской язвой

Случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрирован в Воронежской области, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:02

2023-08-21T10:02

2023-08-21T10:02

происшествия

воронежская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрирован в Воронежской области, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области."В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Специалистами Роспотребнадзора проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, отобраны пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230706/yazva-1882546819.html

воронежская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)