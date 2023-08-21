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"Магнит" планирует поставлять в свои магазины только отечественные яблоки - РИА Новости, 21.08.2023
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17:56 21.08.2023 (обновлено: 18:47 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/yabloki-1891351226.html
"Магнит" планирует поставлять в свои магазины только отечественные яблоки
"Магнит" планирует поставлять в свои магазины только отечественные яблоки - РИА Новости, 21.08.2023
"Магнит" планирует поставлять в свои магазины только отечественные яблоки
"Магнит" планирует полностью импортозаместить в своей сети ассортимент яблок - на данный момент более 70% поставок этих фруктов приходится на отечественных... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:56
2023-08-21T18:47
экономика
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краснодарский край
ставропольский край
урожай
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Магнит" планирует полностью импортозаместить в своей сети ассортимент яблок - на данный момент более 70% поставок этих фруктов приходится на отечественных фермеров, сообщает компания. "Пять лет назад всего 50% поставок самого популярного фрукта в магазины "Магнит" приходилось на отечественные хозяйства. Но ведь яблоки растут и в России. Поэтому мы поставили себе цель планомерно увеличивать долю поставок от локальных садоводов... Наш приоритет - закрывать 100% требуемого объема отечественной продукции по всем основным видам яблок круглый год", - говорится в сообщении. Отмечается, что ассортимент яблок в розничной сети насчитывает до 25 позиций и на данный момент более 70% от общих поставок этого фрукта приходятся на отечественных фермеров. Так, например, сорт "Гренни" уже полностью состоит из российских поставок, "Урожай" - на 87% в межсезонье, сорт "Голден" - 66%. "Сезон фрукта стартовал в августе, и мы намерены увеличить поставки российских яблок в сеть на 15% по сравнению с осенью прошлого года... Мы сотрудничаем уже с более чем 40 поставщиками из Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, Волгоградской, Воронежской, Липецкой областей, Ингушетии, Адыгеи, Северной Осетии-Алании и других регионов страны", - добавил ритейлер. Там также подчеркнули, что достичь цели сети помогают агроконтракты. "Магнит" работает с отечественными производителями сельхозпродукции с 2016 года по системе агроконтрактации, заключая долгосрочные договоры с гарантированными объемами поставок. А в 2021 году ритейлер разработал упрощенный договор поставки для небольших сельхозпроизводителей.
https://ria.ru/20230715/chasy-1884320663.html
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экономика, россия, краснодарский край, ставропольский край, урожай
Экономика, Россия, Краснодарский край, Ставропольский край, Урожай
"Магнит" планирует поставлять в свои магазины только отечественные яблоки

"Магнит" планирует полностью импортозаместить в своей сети ассортимент яблок

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрилавок с фруктами в магазине в Москве
Прилавок с фруктами в магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Прилавок с фруктами в магазине в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Магнит" планирует полностью импортозаместить в своей сети ассортимент яблок - на данный момент более 70% поставок этих фруктов приходится на отечественных фермеров, сообщает компания.
«
"Пять лет назад всего 50% поставок самого популярного фрукта в магазины "Магнит" приходилось на отечественные хозяйства. Но ведь яблоки растут и в России. Поэтому мы поставили себе цель планомерно увеличивать долю поставок от локальных садоводов... Наш приоритет - закрывать 100% требуемого объема отечественной продукции по всем основным видам яблок круглый год", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ассортимент яблок в розничной сети насчитывает до 25 позиций и на данный момент более 70% от общих поставок этого фрукта приходятся на отечественных фермеров. Так, например, сорт "Гренни" уже полностью состоит из российских поставок, "Урожай" - на 87% в межсезонье, сорт "Голден" - 66%.
«
"Сезон фрукта стартовал в августе, и мы намерены увеличить поставки российских яблок в сеть на 15% по сравнению с осенью прошлого года... Мы сотрудничаем уже с более чем 40 поставщиками из Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, Волгоградской, Воронежской, Липецкой областей, Ингушетии, Адыгеи, Северной Осетии-Алании и других регионов страны", - добавил ритейлер.
Там также подчеркнули, что достичь цели сети помогают агроконтракты. "Магнит" работает с отечественными производителями сельхозпродукции с 2016 года по системе агроконтрактации, заключая долгосрочные договоры с гарантированными объемами поставок. А в 2021 году ритейлер разработал упрощенный договор поставки для небольших сельхозпроизводителей.
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