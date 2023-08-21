"Магнит" планирует поставлять в свои магазины только отечественные яблоки
"Магнит" планирует полностью импортозаместить в своей сети ассортимент яблок
Прилавок с фруктами в магазине в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Магнит" планирует полностью импортозаместить в своей сети ассортимент яблок - на данный момент более 70% поставок этих фруктов приходится на отечественных фермеров, сообщает компания.
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"Пять лет назад всего 50% поставок самого популярного фрукта в магазины "Магнит" приходилось на отечественные хозяйства. Но ведь яблоки растут и в России. Поэтому мы поставили себе цель планомерно увеличивать долю поставок от локальных садоводов... Наш приоритет - закрывать 100% требуемого объема отечественной продукции по всем основным видам яблок круглый год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ассортимент яблок в розничной сети насчитывает до 25 позиций и на данный момент более 70% от общих поставок этого фрукта приходятся на отечественных фермеров. Так, например, сорт "Гренни" уже полностью состоит из российских поставок, "Урожай" - на 87% в межсезонье, сорт "Голден" - 66%.
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"Сезон фрукта стартовал в августе, и мы намерены увеличить поставки российских яблок в сеть на 15% по сравнению с осенью прошлого года... Мы сотрудничаем уже с более чем 40 поставщиками из Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, Волгоградской, Воронежской, Липецкой областей, Ингушетии, Адыгеи, Северной Осетии-Алании и других регионов страны", - добавил ритейлер.
Там также подчеркнули, что достичь цели сети помогают агроконтракты. "Магнит" работает с отечественными производителями сельхозпродукции с 2016 года по системе агроконтрактации, заключая долгосрочные договоры с гарантированными объемами поставок. А в 2021 году ритейлер разработал упрощенный договор поставки для небольших сельхозпроизводителей.