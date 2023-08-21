https://ria.ru/20230821/wildberries-1891373488.html

Wildberries оценил сумму ущерба на складе в Электростали после ливня

Wildberries оценил сумму ущерба на складе в Электростали после ливня - РИА Новости, 21.08.2023

Wildberries оценил сумму ущерба на складе в Электростали после ливня

Предварительная стоимость товаров, пострадавших на складе Wildberries в подмосковной Электростали из-за вчерашнего ливня, составляет около 15 миллионов рублей,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:38

2023-08-21T18:38

2023-08-21T18:38

происшествия

электросталь

wildberries

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Предварительная стоимость товаров, пострадавших на складе Wildberries в подмосковной Электростали из-за вчерашнего ливня, составляет около 15 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в компании. Сильный дождь в Москве и Подмосковье прошел днем в воскресенье. По данным столичных властей, в ряде районов Москвы менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков. Тогда же в компании рассказали агентству, что ливень повредил крышу их склада в Электростали. Уточнялось, что были начаты восстановительные работы, при этом сам объект продолжил функционировать. "Предварительная стоимость товаров, пострадавших в результате аномальных осадков в Подмосковье, составляет около 15 миллионов рублей. В эту сумму входят как собственные товары Wildberries, так и товары продавцов платформы: в основном это одежда и обувь", - подсчитали в маркетплейсе. При этом там отметили, что точный размер ущерба будет установлен после завершения инвентаризации, а продавцы получат компенсацию.

https://ria.ru/20230820/pozhar-1891140010.html

электросталь

московская область (подмосковье)

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происшествия, электросталь, wildberries, московская область (подмосковье)