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В Нидерландах прогремела серия взрывов
В Нидерландах прогремела серия взрывов - РИА Новости, 21.08.2023
В Нидерландах прогремела серия взрывов
В Гааге, Амстердаме и Влардингене в Нидерландах прогремела серия взрывов, пишет газета NL Times со ссылкой на полицию. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:23
2023-08-21T13:23
2023-08-21T20:04
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Гааге, Амстердаме и Влардингене в Нидерландах прогремела серия взрывов, пишет газета NL Times со ссылкой на полицию."Ночью взрывы повредили новый магазин кроссовок в городе Влардинген, два дома в районе Зёйдост в Амстердаме, а также дом и автомобиль в Гааге", — говорится в публикации.В результате никто не пострадал. По данным полиции, взрыв во Влардингене прогремел в 2:30 по местному времени (3:30 мск) рядом с магазином, взрывная волна разбила витрины и повредила дверь. Кроме того, обгорел фасад здания.Два взрыва в Амстердаме произошли около 4:50 и 7:00 утра (около 5:50 и 8:00 мск), начались пожары, которые позже потушили. В Гааге взрывное устройство сработало около 1:10 по местному времени (2:10 мск), после чего загорелись дверь дома и стоящий рядом автомобиль.
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РИА Новости
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в мире, гаага, амстердам, нидерланды
В мире, Гаага, Амстердам, Нидерланды
В Нидерландах прогремела серия взрывов
NL Times: в трех городах Нидерландов прогремела серия взрывов
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
В Гааге, Амстердаме и Влардингене в Нидерландах прогремела серия взрывов, пишет газета NL Times
со ссылкой на полицию.
«
"Ночью взрывы повредили новый магазин кроссовок в городе Влардинген, два дома в районе Зёйдост в Амстердаме, а также дом и автомобиль в Гааге", — говорится в публикации.
В результате никто не пострадал. По данным полиции, взрыв во Влардингене прогремел в 2:30 по местному времени (3:30 мск) рядом с магазином, взрывная волна разбила витрины и повредила дверь. Кроме того, обгорел фасад здания.
Два взрыва в Амстердаме произошли около 4:50 и 7:00 утра (около 5:50 и 8:00 мск), начались пожары, которые позже потушили.
В Гааге взрывное устройство сработало около 1:10 по местному времени (2:10 мск), после чего загорелись дверь дома и стоящий рядом автомобиль.
На верфи в Стамбуле прогремел взрыв