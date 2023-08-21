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В Нидерландах прогремела серия взрывов - РИА Новости, 21.08.2023
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13:23 21.08.2023 (обновлено: 20:04 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/vzryvy-1891262571.html
В Нидерландах прогремела серия взрывов
В Нидерландах прогремела серия взрывов - РИА Новости, 21.08.2023
В Нидерландах прогремела серия взрывов
В Гааге, Амстердаме и Влардингене в Нидерландах прогремела серия взрывов, пишет газета NL Times со ссылкой на полицию. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:23
2023-08-21T20:04
в мире
гаага
амстердам
нидерланды
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Гааге, Амстердаме и Влардингене в Нидерландах прогремела серия взрывов, пишет газета NL Times со ссылкой на полицию.&quot;Ночью взрывы повредили новый магазин кроссовок в городе Влардинген, два дома в районе Зёйдост в Амстердаме, а также дом и автомобиль в Гааге&quot;, — говорится в публикации.В результате никто не пострадал. По данным полиции, взрыв во Влардингене прогремел в 2:30 по местному времени (3:30 мск) рядом с магазином, взрывная волна разбила витрины и повредила дверь. Кроме того, обгорел фасад здания.Два взрыва в Амстердаме произошли около 4:50 и 7:00 утра (около 5:50 и 8:00 мск), начались пожары, которые позже потушили. В Гааге взрывное устройство сработало около 1:10 по местному времени (2:10 мск), после чего загорелись дверь дома и стоящий рядом автомобиль.
https://ria.ru/20230814/stambul-1889926300.html
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в мире, гаага, амстердам, нидерланды
В мире, Гаага, Амстердам, Нидерланды
В Нидерландах прогремела серия взрывов

NL Times: в трех городах Нидерландов прогремела серия взрывов

© AFP 2023 / ANP/ROBIN UTRECHTСотрудники спецподразделения полиции Нидерландов
Сотрудники спецподразделения полиции Нидерландов - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AFP 2023 / ANP/ROBIN UTRECHT
Сотрудники спецподразделения полиции Нидерландов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Гааге, Амстердаме и Влардингене в Нидерландах прогремела серия взрывов, пишет газета NL Times со ссылкой на полицию.
«

"Ночью взрывы повредили новый магазин кроссовок в городе Влардинген, два дома в районе Зёйдост в Амстердаме, а также дом и автомобиль в Гааге", — говорится в публикации.

В результате никто не пострадал. По данным полиции, взрыв во Влардингене прогремел в 2:30 по местному времени (3:30 мск) рядом с магазином, взрывная волна разбила витрины и повредила дверь. Кроме того, обгорел фасад здания.
Два взрыва в Амстердаме произошли около 4:50 и 7:00 утра (около 5:50 и 8:00 мск), начались пожары, которые позже потушили.
В Гааге взрывное устройство сработало около 1:10 по местному времени (2:10 мск), после чего загорелись дверь дома и стоящий рядом автомобиль.
Вид на Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
На верфи в Стамбуле прогремел взрыв
14 августа, 12:17
 
В миреГаагаАмстердамНидерланды
 
 
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