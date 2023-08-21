https://ria.ru/20230821/vzryvy-1891262571.html

В Нидерландах прогремела серия взрывов

В Нидерландах прогремела серия взрывов - РИА Новости, 21.08.2023

В Нидерландах прогремела серия взрывов

В Гааге, Амстердаме и Влардингене в Нидерландах прогремела серия взрывов, пишет газета NL Times со ссылкой на полицию. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:23

2023-08-21T13:23

2023-08-21T20:04

в мире

гаага

амстердам

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891263426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_172fae58f948ef310fac5c25749cd4db.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Гааге, Амстердаме и Влардингене в Нидерландах прогремела серия взрывов, пишет газета NL Times со ссылкой на полицию."Ночью взрывы повредили новый магазин кроссовок в городе Влардинген, два дома в районе Зёйдост в Амстердаме, а также дом и автомобиль в Гааге", — говорится в публикации.В результате никто не пострадал. По данным полиции, взрыв во Влардингене прогремел в 2:30 по местному времени (3:30 мск) рядом с магазином, взрывная волна разбила витрины и повредила дверь. Кроме того, обгорел фасад здания.Два взрыва в Амстердаме произошли около 4:50 и 7:00 утра (около 5:50 и 8:00 мск), начались пожары, которые позже потушили. В Гааге взрывное устройство сработало около 1:10 по местному времени (2:10 мск), после чего загорелись дверь дома и стоящий рядом автомобиль.

https://ria.ru/20230814/stambul-1889926300.html

гаага

амстердам

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, гаага, амстердам, нидерланды