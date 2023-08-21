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Зеленского предупредили о взрыве ситуации на Украине из-за шага по России - РИА Новости, 21.08.2023
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19:14 21.08.2023 (обновлено: 19:19 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/vzryv-1891382225.html
Зеленского предупредили о взрыве ситуации на Украине из-за шага по России
Зеленского предупредили о взрыве ситуации на Украине из-за шага по России - РИА Новости, 21.08.2023
Зеленского предупредили о взрыве ситуации на Украине из-за шага по России
Решение президента Украины Владимира Зеленского не вести переговоры об урегулировании конфликта с Россией взорвет ситуацию в Киеве и приведет к свержению... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:14
2023-08-21T19:19
политика
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского не вести переговоры об урегулировании конфликта с Россией взорвет ситуацию в Киеве и приведет к свержению действующих властей, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.&quot;Если они не захотят видеть Россию за столом переговоров, украинская армия будет полностью уничтожена. В результате этого на Украине начнутся внутренние потрясения, которые ликвидируют правительство Зеленского&quot;, — спрогнозировал эксперт.Риттер уточнил, что мир на условиях Киева невозможен, поскольку ситуация на поле боя для ВСУ неблагоприятная. Устойчивое соглашение будет достигнуто лишь в том случае, если будут удовлетворены условия Москвы, резюмировал бывший разведчик.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но Киев подписал декрет об их запрете. Для запуска дипломатического процесса нужно согласие обеих сторон, напомнил глава государства.Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что никаких контактов с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
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политика, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Зеленского предупредили о взрыве ситуации на Украине из-за шага по России

Разведчик Риттер: закон о запрете переговоров с Россией взорвет ситуацию в Киеве

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского не вести переговоры об урегулировании конфликта с Россией взорвет ситуацию в Киеве и приведет к свержению действующих властей, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«

"Если они не захотят видеть Россию за столом переговоров, украинская армия будет полностью уничтожена. В результате этого на Украине начнутся внутренние потрясения, которые ликвидируют правительство Зеленского", — спрогнозировал эксперт.

Риттер уточнил, что мир на условиях Киева невозможен, поскольку ситуация на поле боя для ВСУ неблагоприятная. Устойчивое соглашение будет достигнуто лишь в том случае, если будут удовлетворены условия Москвы, резюмировал бывший разведчик.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но Киев подписал декрет об их запрете. Для запуска дипломатического процесса нужно согласие обеих сторон, напомнил глава государства.
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что никаких контактов с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
"Львов исчезнет". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
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ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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