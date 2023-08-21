На Украине завели дело после взрыва в центре МВД
На Украине завели дело после взрыва в экспертно-криминалистическом центре МВД
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уголовное дело заведено после взрыва на складе научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины в Киевской области, сообщили в понедельник в госбюро расследований (ГБР).
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что пожар произошел на складе экспертно-криминалистического центра МВД в Киевской области, есть пострадавшие среди сотрудников. Украинское издание "Страна.ua" писало, что четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра МВД погибли в результате детонации боевой части ракеты типа "воздух - воздух" Р-27 и пожара на складе.
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"Работники ГБР начали расследование по факту взрыва на территории государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины. В результате происшествия, которое произошло в Киеве 19 августа 2023 года на Большой кольцевой, погибли четыре работника экспертного учреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ГБР.
По информации ведомства, взрыв произошел во время исследования экспертами на территории учреждения взрывоопасного предмета. В госбюро расследований отметили, что дело заведено по статье "нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами, повлекшими гибель людей или другие тяжкие последствия".