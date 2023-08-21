https://ria.ru/20230821/vzryv-1891319391.html

На Украине завели дело после взрыва в центре МВД

На Украине завели дело после взрыва в центре МВД - РИА Новости, 21.08.2023

На Украине завели дело после взрыва в центре МВД

Уголовное дело заведено после взрыва на складе научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины в Киевской области, сообщили в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:47

2023-08-21T15:47

2023-08-21T15:47

в мире

украина

игорь клименко

страна.ua

киевская область

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_0:221:3164:2000_1920x0_80_0_0_16224f32cce4491ae113cc271789773c.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уголовное дело заведено после взрыва на складе научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины в Киевской области, сообщили в понедельник в госбюро расследований (ГБР). Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что пожар произошел на складе экспертно-криминалистического центра МВД в Киевской области, есть пострадавшие среди сотрудников. Украинское издание "Страна.ua" писало, что четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра МВД погибли в результате детонации боевой части ракеты типа "воздух - воздух" Р-27 и пожара на складе. "Работники ГБР начали расследование по факту взрыва на территории государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины. В результате происшествия, которое произошло в Киеве 19 августа 2023 года на Большой кольцевой, погибли четыре работника экспертного учреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ГБР. По информации ведомства, взрыв произошел во время исследования экспертами на территории учреждения взрывоопасного предмета. В госбюро расследований отметили, что дело заведено по статье "нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами, повлекшими гибель людей или другие тяжкие последствия".

https://ria.ru/20230819/vzryv-1891014677.html

https://ria.ru/20230821/vzryv-1891220869.html

украина

киевская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, игорь клименко, страна.ua, киевская область, киев