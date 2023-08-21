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В Запорожской области прогремел взрыв
В Запорожской области прогремел взрыв - РИА Новости, 21.08.2023
В Запорожской области прогремел взрыв
В городе Токмак Запорожской области сработало спрятанное в мусорный контейнер взрывное устройство, один человек погиб, сообщает в телеграм-канале администрация... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:50
2023-08-21T14:50
2023-08-21T14:58
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. В городе Токмак Запорожской области сработало спрятанное в мусорный контейнер взрывное устройство, один человек погиб, сообщает в телеграм-канале администрация Токмакского района."Установлено, что во время загрузки мусора в автомобиль коммунального хозяйства из урны выпал неустановленный предмет, после чего произошел взрыв. При взрыве пострадали два работника МУП "КП Контакт". Один из них скончался в больнице", - говорится в сообщении.Взрыв произошел во дворе одного из домов.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
токмак
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токмак, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область
В Запорожской области прогремел взрыв
При взрыве в Токмаке в Запорожской области погиб человек