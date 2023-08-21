Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области прогремел взрыв - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 21.08.2023 (обновлено: 14:58 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/vzryv-1891296268.html
В Запорожской области прогремел взрыв
В Запорожской области прогремел взрыв - РИА Новости, 21.08.2023
В Запорожской области прогремел взрыв
В городе Токмак Запорожской области сработало спрятанное в мусорный контейнер взрывное устройство, один человек погиб, сообщает в телеграм-канале администрация... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:50
2023-08-21T14:58
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. В городе Токмак Запорожской области сработало спрятанное в мусорный контейнер взрывное устройство, один человек погиб, сообщает в телеграм-канале администрация Токмакского района."Установлено, что во время загрузки мусора в автомобиль коммунального хозяйства из урны выпал неустановленный предмет, после чего произошел взрыв. При взрыве пострадали два работника МУП "КП Контакт". Один из них скончался в больнице", - говорится в сообщении.Взрыв произошел во дворе одного из домов.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
токмак
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
токмак, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область
В Запорожской области прогремел взрыв

При взрыве в Токмаке в Запорожской области погиб человек

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. В городе Токмак Запорожской области сработало спрятанное в мусорный контейнер взрывное устройство, один человек погиб, сообщает в телеграм-канале администрация Токмакского района.
"Установлено, что во время загрузки мусора в автомобиль коммунального хозяйства из урны выпал неустановленный предмет, после чего произошел взрыв. При взрыве пострадали два работника МУП "КП Контакт". Один из них скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел во дворе одного из домов.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала