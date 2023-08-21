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В Ростове-на-Дону раздался звук взрыва - РИА Новости, 21.08.2023
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11:05 21.08.2023 (обновлено: 11:22 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/vzryv-1891220869.html
В Ростове-на-Дону раздался звук взрыва
В Ростове-на-Дону раздался звук взрыва - РИА Новости, 21.08.2023
В Ростове-на-Дону раздался звук взрыва
В Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв, передали корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:05
2023-08-21T11:22
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв, передали корреспонденты РИА Новости.Громкий звук, похожий на взрыв, прогремел около 10:30 мск. Его было слышно в разных районах города, в частности, в северной и западной частях Ростова-на-Дону, а также в центре. В нескольких местах у машин сработали сигнализации.Примерно через две минуты после этого по улице Добровольского в сторону улицы Орбитальной в Северном жилом массиве в Ворошиловском районе проехали с включенными сиренами две машины скорой помощи, чуть позже в том же направлении проехала еще одна.
https://ria.ru/20230818/donetsk-1890939499.html
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ростов-на-дону
Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону раздался звук взрыва

В Ростове-на-Дону раздался звук взрыва, его было слышно в разных районах

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв, передали корреспонденты РИА Новости.
Громкий звук, похожий на взрыв, прогремел около 10:30 мск.
Его было слышно в разных районах города, в частности, в северной и западной частях Ростова-на-Дону, а также в центре. В нескольких местах у машин сработали сигнализации.
Примерно через две минуты после этого по улице Добровольского в сторону улицы Орбитальной в Северном жилом массиве в Ворошиловском районе проехали с включенными сиренами две машины скорой помощи, чуть позже в том же направлении проехала еще одна.
Последствия взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека
18 августа, 21:20
 
Ростов-на-Дону
 
 
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