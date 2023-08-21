https://ria.ru/20230821/vzryv-1891220869.html
В Ростове-на-Дону раздался звук взрыва
В Ростове-на-Дону раздался звук взрыва - РИА Новости, 21.08.2023
В Ростове-на-Дону раздался звук взрыва
В Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв, передали корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:05
2023-08-21T11:05
2023-08-21T11:22
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв, передали корреспонденты РИА Новости.Громкий звук, похожий на взрыв, прогремел около 10:30 мск. Его было слышно в разных районах города, в частности, в северной и западной частях Ростова-на-Дону, а также в центре. В нескольких местах у машин сработали сигнализации.Примерно через две минуты после этого по улице Добровольского в сторону улицы Орбитальной в Северном жилом массиве в Ворошиловском районе проехали с включенными сиренами две машины скорой помощи, чуть позже в том же направлении проехала еще одна.
https://ria.ru/20230818/donetsk-1890939499.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону
В Ростове-на-Дону раздался звук взрыва
В Ростове-на-Дону раздался звук взрыва, его было слышно в разных районах
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв, передали корреспонденты РИА Новости.
Громкий звук, похожий на взрыв, прогремел около 10:30 мск.
Его было слышно в разных районах города, в частности, в северной и западной частях Ростова-на-Дону, а также в центре. В нескольких местах у машин сработали сигнализации.
Примерно через две минуты после этого по улице Добровольского в сторону улицы Орбитальной в Северном жилом массиве в Ворошиловском районе проехали с включенными сиренами две машины скорой помощи, чуть позже в том же направлении проехала еще одна.
В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека