https://ria.ru/20230821/vzryv-1891220869.html

В Ростове-на-Дону раздался звук взрыва

В Ростове-на-Дону раздался звук взрыва - РИА Новости, 21.08.2023

В Ростове-на-Дону раздался звук взрыва

В Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв, передали корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:05

2023-08-21T11:05

2023-08-21T11:22

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв, передали корреспонденты РИА Новости.Громкий звук, похожий на взрыв, прогремел около 10:30 мск. Его было слышно в разных районах города, в частности, в северной и западной частях Ростова-на-Дону, а также в центре. В нескольких местах у машин сработали сигнализации.Примерно через две минуты после этого по улице Добровольского в сторону улицы Орбитальной в Северном жилом массиве в Ворошиловском районе проехали с включенными сиренами две машины скорой помощи, чуть позже в том же направлении проехала еще одна.

https://ria.ru/20230818/donetsk-1890939499.html

ростов-на-дону

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону