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Бывший пленный рассказал, как СБУ вымогает деньги - РИА Новости, 21.08.2023
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03:37 21.08.2023 (обновлено: 05:39 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/vymogatelstvo-1891183106.html
Бывший пленный рассказал, как СБУ вымогает деньги
Бывший пленный рассказал, как СБУ вымогает деньги - РИА Новости, 21.08.2023
Бывший пленный рассказал, как СБУ вымогает деньги
Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена Виктор... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T03:37
2023-08-21T05:39
специальная военная операция на украине
в мире
служба безопасности украины
украина
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена Виктор Раидин, мобилизованный из Красноярска. "Он (сотрудник СБУ - ред.) позвонил в Telegram, я услышал мамин голос, говорю: "Мам, я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счета, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести, если ты не скинешь деньги - меня убьют". Вот так он (сотрудник СБУ - ред.) сказал сказать. Как он сказал, так я и сказал", - объяснил бывший пленный. "И как уже впоследствии выяснилось, мама позвонила Данилу. &lt;…&gt; Данила тут же в полицию позвонил, а они: "Ни в коем случае не переводите, это развод, все с ним будет нормально, если он в плену, то рано или поздно его обменяют". В общем, ничего они с этого не поимели", – сказал военнослужащий. По его словам, были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. В качестве примера привел ситуацию с товарищем, жена которого переводила деньги украинским вымогателям, но ее муж так и остается уже больше полугода в плену. "Ничего не изменилось, они как били - так и бьют. Они единственное сказали: "Может быть, если все пройдет удачно, вас быстрее обменяют". Вот, вроде бы переводили (деньги - ред.), а он шестой или седьмой месяц там сидит", - добавил Раидин. Ранее он же рассказывал подробности о том, как СБУ заставляет попавших в плен российских бойцов под диктовку записывать фейковые видео с дискредитацией армии РФ - избивая за неверно произнесенные слова, угрожая убить или заставляя слушать крики товарищей, которых истязают из-за плохо записанного ролика.
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в мире, служба безопасности украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Служба безопасности Украины, Украина
Бывший пленный рассказал, как СБУ вымогает деньги

СБУ вымогают деньги у родственников военнопленных

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена
Военнослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена Виктор Раидин, мобилизованный из Красноярска.
"Он (сотрудник СБУ - ред.) позвонил в Telegram, я услышал мамин голос, говорю: "Мам, я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счета, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести, если ты не скинешь деньги - меня убьют". Вот так он (сотрудник СБУ - ред.) сказал сказать. Как он сказал, так я и сказал", - объяснил бывший пленный.
"И как уже впоследствии выяснилось, мама позвонила Данилу. <…> Данила тут же в полицию позвонил, а они: "Ни в коем случае не переводите, это развод, все с ним будет нормально, если он в плену, то рано или поздно его обменяют". В общем, ничего они с этого не поимели", – сказал военнослужащий.
По его словам, были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. В качестве примера привел ситуацию с товарищем, жена которого переводила деньги украинским вымогателям, но ее муж так и остается уже больше полугода в плену.
"Ничего не изменилось, они как били - так и бьют. Они единственное сказали: "Может быть, если все пройдет удачно, вас быстрее обменяют". Вот, вроде бы переводили (деньги - ред.), а он шестой или седьмой месяц там сидит", - добавил Раидин.
Ранее он же рассказывал подробности о том, как СБУ заставляет попавших в плен российских бойцов под диктовку записывать фейковые видео с дискредитацией армии РФ - избивая за неверно произнесенные слова, угрожая убить или заставляя слушать крики товарищей, которых истязают из-за плохо записанного ролика.
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