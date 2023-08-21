https://ria.ru/20230821/vymogatelstvo-1891183106.html
Бывший пленный рассказал, как СБУ вымогает деньги
Бывший пленный рассказал, как СБУ вымогает деньги - РИА Новости, 21.08.2023
Бывший пленный рассказал, как СБУ вымогает деньги
Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена Виктор... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T03:37
2023-08-21T03:37
2023-08-21T05:39
специальная военная операция на украине
в мире
служба безопасности украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835769803_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_0b347e44e3267d141509054b13da619a.jpg
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена Виктор Раидин, мобилизованный из Красноярска. "Он (сотрудник СБУ - ред.) позвонил в Telegram, я услышал мамин голос, говорю: "Мам, я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счета, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести, если ты не скинешь деньги - меня убьют". Вот так он (сотрудник СБУ - ред.) сказал сказать. Как он сказал, так я и сказал", - объяснил бывший пленный. "И как уже впоследствии выяснилось, мама позвонила Данилу. <…> Данила тут же в полицию позвонил, а они: "Ни в коем случае не переводите, это развод, все с ним будет нормально, если он в плену, то рано или поздно его обменяют". В общем, ничего они с этого не поимели", – сказал военнослужащий. По его словам, были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. В качестве примера привел ситуацию с товарищем, жена которого переводила деньги украинским вымогателям, но ее муж так и остается уже больше полугода в плену. "Ничего не изменилось, они как били - так и бьют. Они единственное сказали: "Может быть, если все пройдет удачно, вас быстрее обменяют". Вот, вроде бы переводили (деньги - ред.), а он шестой или седьмой месяц там сидит", - добавил Раидин. Ранее он же рассказывал подробности о том, как СБУ заставляет попавших в плен российских бойцов под диктовку записывать фейковые видео с дискредитацией армии РФ - избивая за неверно произнесенные слова, угрожая убить или заставляя слушать крики товарищей, которых истязают из-за плохо записанного ролика.
https://ria.ru/20230817/plennyy-1890520798.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835769803_133:0:1501:1026_1920x0_80_0_0_b99644e21b3e397ad2dcf52ec10db1e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, служба безопасности украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Служба безопасности Украины, Украина
Бывший пленный рассказал, как СБУ вымогает деньги
СБУ вымогают деньги у родственников военнопленных
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена Виктор Раидин, мобилизованный из Красноярска.
"Он (сотрудник СБУ - ред.) позвонил в Telegram, я услышал мамин голос, говорю: "Мам, я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счета, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести, если ты не скинешь деньги - меня убьют". Вот так он (сотрудник СБУ - ред.) сказал сказать. Как он сказал, так я и сказал", - объяснил бывший пленный.
"И как уже впоследствии выяснилось, мама позвонила Данилу. <…> Данила тут же в полицию позвонил, а они: "Ни в коем случае не переводите, это развод, все с ним будет нормально, если он в плену, то рано или поздно его обменяют". В общем, ничего они с этого не поимели", – сказал военнослужащий.
По его словам, были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. В качестве примера привел ситуацию с товарищем, жена которого переводила деньги украинским вымогателям, но ее муж так и остается уже больше полугода в плену.
"Ничего не изменилось, они как били - так и бьют. Они единственное сказали: "Может быть, если все пройдет удачно, вас быстрее обменяют". Вот, вроде бы переводили (деньги - ред.), а он шестой или седьмой месяц там сидит", - добавил Раидин.
Ранее он же рассказывал подробности о том, как СБУ заставляет попавших в плен российских бойцов под диктовку записывать фейковые видео с дискредитацией армии РФ
- избивая за неверно произнесенные слова, угрожая убить или заставляя слушать крики товарищей, которых истязают из-за плохо записанного ролика.
Бывший пленный рассказал, как СБУ готовит фейковые видео