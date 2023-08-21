https://ria.ru/20230821/vykhodnye-1891380843.html

Как отдыхаем в октябре-2023: выходные и нормы рабочих часов

Как отдыхаем в октябре 2023: официальные выходные и праздничные дни в России

Как отдыхаем в октябре-2023: выходные и нормы рабочих часов

Как отдыхаем в октябре 2023 года, сколько в месяце официальных рабочих дней, будут ли дополнительные дни отдыха в связи с государственными праздниками,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T19:04

2023-08-21T19:04

2023-08-21T19:04

общество

отдых

россия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Как отдыхаем в октябре 2023 года, сколько в месяце официальных рабочих дней, будут ли дополнительные дни отдыха в связи с государственными праздниками, календарь рабочего времени по производственному календарю, выгодно ли россиянам брать отпуск во втором месяце осени — в материале РИА Новости.Как отдыхаем в октябреВ октябре нет государственных праздников, поэтому россиян ждут только официальные выходные по субботам и воскресеньям. Зато есть много праздников профессионального характера:Помимо этого, 1 октября будут отмечать День пожилого человека и Международный день музыки. 15 октября состоится Всемирный день борьбы с раком груди. Завершит второй месяц осени популярный на Западе Хэллоуин.Хотя в октябре и нет федеральных государственных праздников, регионы могут сами устанавливать дополнительные выходные дни. Например, 5 октября отмечают День образования Республики Адыгея, поэтому памятная дата объявлена нерабочей. При этом указом главы Республики Адыгея от 3 октября 2022 г. №113 выходной с воскресенья 1 октября перенесен на пятницу 6 октября. 11 октября отмечают День Республики Башкортостан, который также будет выходным.Выходные дниВ октябре 2023 года при пятидневной рабочей неделе россиян ожидает 9 выходных дней: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 числа. При шестидневке отдохнуть можно будет только 1, 8, 15, 22 и 29 числа.Производственный календарьПроизводственный календарь ежегодно утверждает правительство РФ. В него включены данные о рабочих, праздничных и выходных днях. Эта информация необходима для бухгалтерии для расчета заработной платы, а сотрудникам — для планирования отпуска.Сколько рабочих днейПри пятидневной неделе в октябре будет 22 рабочих дня: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 числа. При шестидневной добавится еще четыре дня — 7, 14, 21 и 28 числа.Норма рабочего времени в октябреСогласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. При этом законодательство предусматривает категории граждан, для которых это время сокращено. Например, работники в возрасте от 60 до 80 лет, а также инвалиды I или II группы не должны трудиться более 35 часов в неделю.Норма рабочего времени в октябре 2023 года:Помимо этого норму рабочих часов в неделю можно рассчитать по формуле:количество календарных дней в месяце / на количество рабочих дней в неделе * отработанные дни в месяце.Когда выгодно взять отпуск в октябреКак правило, каждому сотруднику отводится 28 дней отпуска в год. При этом даты обычно бронируются заранее и согласовываются с руководством при составлении календаря отпусков. Заявление работник должен подать минимум за две недели до начала отдыха.Как отметила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, наиболее выгодные для отпуска — те месяцы, где больше всего рабочих дней.“Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней)", — рассказала эксперт.Она объяснила, что подобное распределение связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты, которая считается так:оклад / на количество рабочих дней в месяце * на число отработанных дней.Поэтому брать отпуск в октябре вполне выгодно: сотрудник, вернувшись с отдыха, сможет получить более высокую зарплату за отработанные дни, так как их будет больше, чем в другие месяцы.

https://ria.ru/20230821/otdykh-1879513265.html

https://ria.ru/20230619/prazdniki-1879146655.html

https://ria.ru/20220901/prazdniki-1813726758.html

https://ria.ru/20230723/otpusk-1885766161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, отдых, россия