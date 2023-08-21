https://ria.ru/20230821/vykhodnye-1891380843.html
Как отдыхаем в октябре-2023: выходные и нормы рабочих часов
Как отдыхаем в октябре 2023: официальные выходные и праздничные дни в России
Как отдыхаем в октябре-2023: выходные и нормы рабочих часов
Как отдыхаем в октябре 2023 года, сколько в месяце официальных рабочих дней, будут ли дополнительные дни отдыха в связи с государственными праздниками,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:04
2023-08-21T19:04
2023-08-21T19:04
общество
отдых
россия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Как отдыхаем в октябре 2023 года, сколько в месяце официальных рабочих дней, будут ли дополнительные дни отдыха в связи с государственными праздниками, календарь рабочего времени по производственному календарю, выгодно ли россиянам брать отпуск во втором месяце осени — в материале РИА Новости.Как отдыхаем в октябреВ октябре нет государственных праздников, поэтому россиян ждут только официальные выходные по субботам и воскресеньям. Зато есть много праздников профессионального характера:Помимо этого, 1 октября будут отмечать День пожилого человека и Международный день музыки. 15 октября состоится Всемирный день борьбы с раком груди. Завершит второй месяц осени популярный на Западе Хэллоуин.Хотя в октябре и нет федеральных государственных праздников, регионы могут сами устанавливать дополнительные выходные дни. Например, 5 октября отмечают День образования Республики Адыгея, поэтому памятная дата объявлена нерабочей. При этом указом главы Республики Адыгея от 3 октября 2022 г. №113 выходной с воскресенья 1 октября перенесен на пятницу 6 октября. 11 октября отмечают День Республики Башкортостан, который также будет выходным.Выходные дниВ октябре 2023 года при пятидневной рабочей неделе россиян ожидает 9 выходных дней: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 числа. При шестидневке отдохнуть можно будет только 1, 8, 15, 22 и 29 числа.Производственный календарьПроизводственный календарь ежегодно утверждает правительство РФ. В него включены данные о рабочих, праздничных и выходных днях. Эта информация необходима для бухгалтерии для расчета заработной платы, а сотрудникам — для планирования отпуска.Сколько рабочих днейПри пятидневной неделе в октябре будет 22 рабочих дня: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 числа. При шестидневной добавится еще четыре дня — 7, 14, 21 и 28 числа.Норма рабочего времени в октябреСогласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. При этом законодательство предусматривает категории граждан, для которых это время сокращено. Например, работники в возрасте от 60 до 80 лет, а также инвалиды I или II группы не должны трудиться более 35 часов в неделю.Норма рабочего времени в октябре 2023 года:Помимо этого норму рабочих часов в неделю можно рассчитать по формуле:количество календарных дней в месяце / на количество рабочих дней в неделе * отработанные дни в месяце.Когда выгодно взять отпуск в октябреКак правило, каждому сотруднику отводится 28 дней отпуска в год. При этом даты обычно бронируются заранее и согласовываются с руководством при составлении календаря отпусков. Заявление работник должен подать минимум за две недели до начала отдыха.Как отметила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, наиболее выгодные для отпуска — те месяцы, где больше всего рабочих дней.“Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней)", — рассказала эксперт.Она объяснила, что подобное распределение связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты, которая считается так:оклад / на количество рабочих дней в месяце * на число отработанных дней.Поэтому брать отпуск в октябре вполне выгодно: сотрудник, вернувшись с отдыха, сможет получить более высокую зарплату за отработанные дни, так как их будет больше, чем в другие месяцы.
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https://ria.ru/20230723/otpusk-1885766161.html
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РИА Новости
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общество, отдых, россия
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Как отдыхаем в октябре 2023 года, сколько в месяце официальных рабочих дней, будут ли дополнительные дни отдыха в связи с государственными праздниками, календарь рабочего времени по производственному календарю, выгодно ли россиянам брать отпуск во втором месяце осени — в материале РИА Новости.
В октябре нет государственных праздников, поэтому россиян ждут только официальные выходные по субботам и воскресеньям. Зато есть много праздников профессионального характера:
- 1 октября — День Сухопутных войск Российской Федерации;
- 4 октября — День Космических войск и гражданской обороны;
- 5 октября — День учителя;
- 5 октября — День сотрудников уголовного розыска;
- 8 октября — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
- 12 октября — День кадровика;
- 23 октября — День работников рекламы;
- 25 октября — День таможенника;
- 30 октября — День инженера-механика.
Помимо этого, 1 октября будут отмечать День пожилого человека и Международный день музыки. 15 октября состоится Всемирный день борьбы с раком груди. Завершит второй месяц осени популярный на Западе Хэллоуин.
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Хотя в октябре и нет федеральных государственных праздников, регионы могут сами устанавливать дополнительные выходные дни. Например, 5 октября отмечают День образования Республики Адыгея
, поэтому памятная дата объявлена нерабочей
. При этом указом
главы Республики Адыгея от 3 октября 2022 г. №113 выходной с воскресенья 1 октября перенесен на пятницу 6 октября. 11 октября отмечают День Республики Башкортостан
, который также будет выходным
.
В октябре 2023 года при пятидневной рабочей неделе россиян ожидает 9 выходных дней: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 числа. При шестидневке отдохнуть можно будет только 1, 8, 15, 22 и 29 числа.
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Производственный календарь
Производственный календарь
ежегодно утверждает правительство РФ
. В него включены данные о рабочих, праздничных и выходных днях. Эта информация необходима для бухгалтерии для расчета заработной платы, а сотрудникам — для планирования отпуска.
При пятидневной неделе в октябре будет 22 рабочих дня: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 числа. При шестидневной добавится еще четыре дня — 7, 14, 21 и 28 числа.
Норма рабочего времени в октябре
Согласно ст. 91 ТК РФ
продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. При этом законодательство предусматривает категории граждан, для которых это время сокращено. Например, работники в возрасте от 60 до 80 лет, а также инвалиды I или II группы не должны трудиться более 35 часов
в неделю.
Норма рабочего времени в октябре 2023 года:
Рабочая неделя, час
Норматив в месяц, час
40
176
39
171,6
36
158,4
24
105,6
18
79,2
Помимо этого норму рабочих часов в неделю можно рассчитать по формуле:
количество календарных дней в месяце / на количество рабочих дней в неделе * отработанные дни в месяце.
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Когда выгодно взять отпуск в октябре
Как правило, каждому сотруднику отводится 28 дней отпуска в год. При этом даты обычно бронируются заранее и согласовываются с руководством при составлении календаря отпусков. Заявление работник должен подать минимум за две недели до начала отдыха.
Как отметила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, наиболее выгодные для отпуска — те месяцы, где больше всего рабочих дней.
“Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней)", — рассказала
эксперт.
Она объяснила, что подобное распределение связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты, которая считается так:
оклад / на количество рабочих дней в месяце * на число отработанных дней.
Поэтому брать отпуск в октябре вполне выгодно: сотрудник, вернувшись с отдыха, сможет получить более высокую зарплату за отработанные дни, так как их будет больше, чем в другие месяцы.
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