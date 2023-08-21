https://ria.ru/20230821/vykhod-1891188700.html

Смерти продолжатся. Украине предложили единственный выход из конфликта

Смерти продолжатся. Украине предложили единственный выход из конфликта - РИА Новости, 21.08.2023

Смерти продолжатся. Украине предложили единственный выход из конфликта

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о поставках истребителей F-16. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T07:31

2023-08-21T07:31

2023-08-21T07:31

в мире

украина

россия

нидерланды

марк рютте

метте фредериксен

вооруженные силы украины

антон геращенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о поставках истребителей F-16."Смерти продолжатся, пока клоун Зеленский не встретится с Путиным. Украине не выиграть этот конфликт. У России есть 3500 истребителей с обученными пилотами", — написал Dean T."Они умирают за расширение НАТО. Следовало бы оставить Путина в покое, и этого бы никогда не случилось. Я виню Байдена и НАТО!" — высказался Gung Ho."Так когда Зеленский попросит ядерное оружие?" — спросил Dave."Что ты чувствуешь по поводу того, что украинских пилотов будут сбивать в F-16?" — поинтересовался TruthPulse."Почему бы вам, разжигающим войну клоунам, не построить свои?" — съязвил MadDash_25.Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ. Позже о передаче еще 16 истребителей заявил премьер Дании Метте Фредериксен.

https://ria.ru/20230821/polza-1891181291.html

https://ria.ru/20230819/oborona-1891064326.html

украина

россия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, нидерланды, марк рютте, метте фредериксен, вооруженные силы украины, антон геращенко, нато, f-16