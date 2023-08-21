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Смерти продолжатся. Украине предложили единственный выход из конфликта - РИА Новости, 21.08.2023
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07:31 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/vykhod-1891188700.html
Смерти продолжатся. Украине предложили единственный выход из конфликта
Смерти продолжатся. Украине предложили единственный выход из конфликта - РИА Новости, 21.08.2023
Смерти продолжатся. Украине предложили единственный выход из конфликта
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о поставках истребителей F-16. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T07:31
2023-08-21T07:31
в мире
украина
россия
нидерланды
марк рютте
метте фредериксен
вооруженные силы украины
антон геращенко
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о поставках истребителей F-16.&quot;Смерти продолжатся, пока клоун Зеленский не встретится с Путиным. Украине не выиграть этот конфликт. У России есть 3500 истребителей с обученными пилотами&quot;, — написал Dean T."Они умирают за расширение НАТО. Следовало бы оставить Путина в покое, и этого бы никогда не случилось. Я виню Байдена и НАТО!" — высказался Gung Ho."Так когда Зеленский попросит ядерное оружие?" — спросил Dave."Что ты чувствуешь по поводу того, что украинских пилотов будут сбивать в F-16?" — поинтересовался TruthPulse."Почему бы вам, разжигающим войну клоунам, не построить свои?" — съязвил MadDash_25.Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ. Позже о передаче еще 16 истребителей заявил премьер Дании Метте Фредериксен.
https://ria.ru/20230821/polza-1891181291.html
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в мире, украина, россия, нидерланды, марк рютте, метте фредериксен, вооруженные силы украины, антон геращенко, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Марк Рютте, Метте Фредериксен, Вооруженные силы Украины, Антон Геращенко, НАТО, F-16

Смерти продолжатся. Украине предложили единственный выход из конфликта

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о поставках истребителей F-16.
«

"Смерти продолжатся, пока клоун Зеленский не встретится с Путиным. Украине не выиграть этот конфликт. У России есть 3500 истребителей с обученными пилотами", — написал Dean T.

"Они умирают за расширение НАТО. Следовало бы оставить Путина в покое, и этого бы никогда не случилось. Я виню Байдена и НАТО!" — высказался Gung Ho.
"Так когда Зеленский попросит ядерное оружие?" — спросил Dave.
"Что ты чувствуешь по поводу того, что украинских пилотов будут сбивать в F-16?" — поинтересовался TruthPulse.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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02:34
"Почему бы вам, разжигающим войну клоунам, не построить свои?" — съязвил MadDash_25.
Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ. Позже о передаче еще 16 истребителей заявил премьер Дании Метте Фредериксен.
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F-16 не станут "серебряной пулей" для ВСУ, пишут СМИ
19 августа, 22:35
 
В миреУкраинаРоссияНидерландыМарк РюттеМетте ФредериксенВооруженные силы УкраиныАнтон ГеращенкоНАТОF-16
 
 
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