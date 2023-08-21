https://ria.ru/20230821/vsu-1891199435.html

ВС России заняли порядка трех опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении

ВС России заняли порядка трех опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 21.08.2023

ВС России заняли порядка трех опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные заняли около трех опорных пунктов противника на Авдеевском направлении в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:25

2023-08-21T09:25

2023-08-21T09:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные заняли около трех опорных пунктов противника на Авдеевском направлении в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается Авдеевского направления, порядка трех опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями в направлении населенного пункта Новокалиново", — уточнил он.На Марьинском направлении существенных изменений нет, добавил Пушилин.Как сообщил сегодня ночью начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, российские военные уничтожили на Авдеевском направлении три вагона с боеприпасами ВСУ, нанеся ракетный удар по станции разгрузки Межевая. Противник также понес значительные потери в живой силе, кроме того, уничтожены десять единиц транспортных средств подвоза украинской армии. Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка.

https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин