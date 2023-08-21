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ВС России заняли порядка трех опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 21.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:25 21.08.2023 (обновлено: 09:49 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/vsu-1891199435.html
ВС России заняли порядка трех опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении
ВС России заняли порядка трех опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 21.08.2023
ВС России заняли порядка трех опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военные заняли около трех опорных пунктов противника на Авдеевском направлении в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:25
2023-08-21T09:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные заняли около трех опорных пунктов противника на Авдеевском направлении в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается Авдеевского направления, порядка трех опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями в направлении населенного пункта Новокалиново", — уточнил он.На Марьинском направлении существенных изменений нет, добавил Пушилин.Как сообщил сегодня ночью начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, российские военные уничтожили на Авдеевском направлении три вагона с боеприпасами ВСУ, нанеся ракетный удар по станции разгрузки Межевая. Противник также понес значительные потери в живой силе, кроме того, уничтожены десять единиц транспортных средств подвоза украинской армии. Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка.
https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
ВС России заняли порядка трех опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении

Пушилин: ВС России заняли порядка трех опорных пунктов ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные заняли около трех опорных пунктов противника на Авдеевском направлении в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Что касается Авдеевского направления, порядка трех опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями в направлении населенного пункта Новокалиново", — уточнил он.
На Марьинском направлении существенных изменений нет, добавил Пушилин.
Как сообщил сегодня ночью начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, российские военные уничтожили на Авдеевском направлении три вагона с боеприпасами ВСУ, нанеся ракетный удар по станции разгрузки Межевая.
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Противник также понес значительные потери в живой силе, кроме того, уничтожены десять единиц транспортных средств подвоза украинской армии.
Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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