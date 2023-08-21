https://ria.ru/20230821/vozgoranie-1891175002.html

Названы причины возгорания аккумуляторов смартфонов

Названы причины возгорания аккумуляторов смартфонов - РИА Новости, 21.08.2023

Названы причины возгорания аккумуляторов смартфонов

Неправильная эксплуатация смартфона может привести к возгоранию его аккумулятора, предупредил в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T02:15

2023-08-21T02:15

2023-08-21T03:34

общество

технологии

россия

эльдар муртазин

mobile research group

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Неправильная эксплуатация смартфона может привести к возгоранию его аккумулятора, предупредил в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Подобные происшествия в России фиксируются до десяти раз в месяц, в других странах — схожая статистика, рассказал он.Одна из двух наиболее распространенных причин возгорания смартфона — это повреждение оболочки аккумулятора в результате частых падений аппарата, отметил эксперт."Вторая причина — нагрузка от некачественного зарядного устройства или от внешней зарядной батареи (пауэрбанка) без контроллера, которые могут давать больше мощности, чем способен "переварить" телефон", — добавил Муртазин.Также аккумулятор может перегреться и выйти из строя, если оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами, продолжил он."Если вы видите, что аккумулятор уже вздулся, выпирает из корпуса, таким устройством пользоваться нельзя. Это опасно, в любой момент смартфон может вспыхнуть и сильно обжечь", — сказал Муртазин.Впрочем, в большинстве случаев при возгорании смартфоны просто дымят, пояснил эксперт."Воспламенение происходит крайне редко, для этого нужно, чтобы была влажная погода или чтобы устройство попало в воду, причем с разрушенной оболочкой аккумулятора", — уточнил Муртазин.По его словам, аккумулятор нужно регулярно заменять."Аккумулятор — это расходный материал, его нужно менять раз в два-три года. Как только вы чувствуете, что смартфон начинает хуже работать (хуже держать заряд. — Прим. ред.), можно заменить батарею", — посоветовал Муртазин.

https://ria.ru/20230816/smartfon-1890315750.html

https://ria.ru/20230203/moshenniki-1849589759.html

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общество, технологии, россия, эльдар муртазин, mobile research group