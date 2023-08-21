В ВОЗ заявили о кризисе в системе медицинских работников
ВОЗ: система медицинских работников находится на грани краха во всем мире
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Медицинские работники превысили свои возможности во время пандемии COVID-19, эта система находится на грани краха во всем мире, заявил в интервью Financial Times главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар.
"Когда вы просите рабочую силу выйти за рамки своих возможностей, она терпит крах. И глобальный медицинский персонал близок к этому моменту", - приводят журналисты его слова.
В качестве примера эксперт приводит Национальную службу здравоохранения Великобритании, операционные недостатки которой "были скрыты стремлением рабочей силы выйти за рамки нормального" во время кризиса COVID-19.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что Национальная служба здравоохранения Великобритании, которая страдает от нехватки медиков, зафиксировала новое рекордное число пациентов, ожидающих очереди на лечение, – 7,6 миллиона человек. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала.
Летом 2022 года по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения. Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.