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В ВОЗ заявили о кризисе в системе медицинских работников - РИА Новости, 21.08.2023
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12:32 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/voz-1891248915.html
В ВОЗ заявили о кризисе в системе медицинских работников
В ВОЗ заявили о кризисе в системе медицинских работников - РИА Новости, 21.08.2023
В ВОЗ заявили о кризисе в системе медицинских работников
Медицинские работники превысили свои возможности во время пандемии COVID-19, эта система находится на грани краха во всем мире, заявил в интервью Financial... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:32
2023-08-21T12:32
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ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Медицинские работники превысили свои возможности во время пандемии COVID-19, эта система находится на грани краха во всем мире, заявил в интервью Financial Times главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар. "Когда вы просите рабочую силу выйти за рамки своих возможностей, она терпит крах. И глобальный медицинский персонал близок к этому моменту", - приводят журналисты его слова. В качестве примера эксперт приводит Национальную службу здравоохранения Великобритании, операционные недостатки которой "были скрыты стремлением рабочей силы выйти за рамки нормального" во время кризиса COVID-19. Ранее телеканал Sky News сообщал, что Национальная служба здравоохранения Великобритании, которая страдает от нехватки медиков, зафиксировала новое рекордное число пациентов, ожидающих очереди на лечение, – 7,6 миллиона человек. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Летом 2022 года по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения. Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.
https://ria.ru/20230811/koronavirus-1889524496.html
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в мире, великобритания, франция, воз
В мире, Великобритания, Франция, ВОЗ
В ВОЗ заявили о кризисе в системе медицинских работников

ВОЗ: система медицинских работников находится на грани краха во всем мире

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Медицинские работники превысили свои возможности во время пандемии COVID-19, эта система находится на грани краха во всем мире, заявил в интервью Financial Times главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар.
"Когда вы просите рабочую силу выйти за рамки своих возможностей, она терпит крах. И глобальный медицинский персонал близок к этому моменту", - приводят журналисты его слова.
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В качестве примера эксперт приводит Национальную службу здравоохранения Великобритании, операционные недостатки которой "были скрыты стремлением рабочей силы выйти за рамки нормального" во время кризиса COVID-19.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что Национальная служба здравоохранения Великобритании, которая страдает от нехватки медиков, зафиксировала новое рекордное число пациентов, ожидающих очереди на лечение, – 7,6 миллиона человек. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала.
Летом 2022 года по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения. Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.
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