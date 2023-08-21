https://ria.ru/20230821/voz-1891248915.html

В ВОЗ заявили о кризисе в системе медицинских работников

В ВОЗ заявили о кризисе в системе медицинских работников - РИА Новости, 21.08.2023

В ВОЗ заявили о кризисе в системе медицинских работников

Медицинские работники превысили свои возможности во время пандемии COVID-19, эта система находится на грани краха во всем мире, заявил в интервью Financial... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:32

2023-08-21T12:32

2023-08-21T12:32

в мире

великобритания

франция

воз

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ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Медицинские работники превысили свои возможности во время пандемии COVID-19, эта система находится на грани краха во всем мире, заявил в интервью Financial Times главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар. "Когда вы просите рабочую силу выйти за рамки своих возможностей, она терпит крах. И глобальный медицинский персонал близок к этому моменту", - приводят журналисты его слова. В качестве примера эксперт приводит Национальную службу здравоохранения Великобритании, операционные недостатки которой "были скрыты стремлением рабочей силы выйти за рамки нормального" во время кризиса COVID-19. Ранее телеканал Sky News сообщал, что Национальная служба здравоохранения Великобритании, которая страдает от нехватки медиков, зафиксировала новое рекордное число пациентов, ожидающих очереди на лечение, – 7,6 миллиона человек. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Летом 2022 года по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения. Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.

https://ria.ru/20230811/koronavirus-1889524496.html

https://ria.ru/20230705/pogoda-1882444164.html

великобритания

франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, франция, воз