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"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к холодной войне, считает сенатор - РИА Новости, 21.08.2023
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15:55 21.08.2023 (обновлено: 15:57 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/voyna-1891321905.html
"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к холодной войне, считает сенатор
"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к холодной войне, считает сенатор - РИА Новости, 21.08.2023
"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к холодной войне, считает сенатор
"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к "катастрофической" холодной войне, считает бывший кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:55
2023-08-21T15:57
в мире
цены на нефть
китай
сша
берни сандерс
вермонт
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к "катастрофической" холодной войне, считает бывший кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. По словам политика, Вашингтону и Пекину следует согласовать взаимное сокращение военных бюджетов, чтобы потратить их на повышение эффективности использования энергоресурсов и помочь развивающимся странам, страдающим из-за климатического кризиса. "Сотрудничество, необходимое для разрешения этой экзистенциальной проблемы, подрывается "ястребами" в США и Китае, которые двигают нас к катастрофичной холодной войне", - пишет Сандерс в газете Guardian. Сенатор в связи с этим призвал радикально "переосмыслить геополитику", поскольку, по его мнению, международное сотрудничество необходимо для выживания планеты. Ранее Китай не раз призывал страны запада отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации.
https://ria.ru/20230818/vsu-1890690898.html
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в мире, цены на нефть, китай, сша, берни сандерс, вермонт
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Берни Сандерс, Вермонт
"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к холодной войне, считает сенатор

Сенатор Сандерс: "ястребы" в США и КНР подталкивают страны к холодной войне

© AP Photo / Darko BandicВертолеты на военной базе США в Сирии
Вертолеты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Вертолеты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к "катастрофической" холодной войне, считает бывший кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
По словам политика, Вашингтону и Пекину следует согласовать взаимное сокращение военных бюджетов, чтобы потратить их на повышение эффективности использования энергоресурсов и помочь развивающимся странам, страдающим из-за климатического кризиса.
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"Сотрудничество, необходимое для разрешения этой экзистенциальной проблемы, подрывается "ястребами" в США и Китае, которые двигают нас к катастрофичной холодной войне", - пишет Сандерс в газете Guardian.
Сенатор в связи с этим призвал радикально "переосмыслить геополитику", поскольку, по его мнению, международное сотрудничество необходимо для выживания планеты.
Ранее Китай не раз призывал страны запада отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации.
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В миреЦены на нефтьКитайСШАБерни СандерсВермонт
 
 
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