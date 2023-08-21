https://ria.ru/20230821/voyna-1891321905.html

"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к холодной войне, считает сенатор

"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к холодной войне, считает сенатор - РИА Новости, 21.08.2023

"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к холодной войне, считает сенатор

"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к "катастрофической" холодной войне, считает бывший кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:55

2023-08-21T15:55

2023-08-21T15:57

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китай

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берни сандерс

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к "катастрофической" холодной войне, считает бывший кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. По словам политика, Вашингтону и Пекину следует согласовать взаимное сокращение военных бюджетов, чтобы потратить их на повышение эффективности использования энергоресурсов и помочь развивающимся странам, страдающим из-за климатического кризиса. "Сотрудничество, необходимое для разрешения этой экзистенциальной проблемы, подрывается "ястребами" в США и Китае, которые двигают нас к катастрофичной холодной войне", - пишет Сандерс в газете Guardian. Сенатор в связи с этим призвал радикально "переосмыслить геополитику", поскольку, по его мнению, международное сотрудничество необходимо для выживания планеты. Ранее Китай не раз призывал страны запада отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации.

https://ria.ru/20230818/vsu-1890690898.html

https://ria.ru/20230820/ukraina-1891134520.html

китай

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вермонт

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в мире, цены на нефть, китай, сша, берни сандерс, вермонт