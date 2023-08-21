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"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к холодной войне, считает сенатор
"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к холодной войне, считает сенатор - РИА Новости, 21.08.2023
"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к холодной войне, считает сенатор
"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к "катастрофической" холодной войне, считает бывший кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:55
2023-08-21T15:55
2023-08-21T15:57
в мире
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китай
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берни сандерс
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к "катастрофической" холодной войне, считает бывший кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. По словам политика, Вашингтону и Пекину следует согласовать взаимное сокращение военных бюджетов, чтобы потратить их на повышение эффективности использования энергоресурсов и помочь развивающимся странам, страдающим из-за климатического кризиса. "Сотрудничество, необходимое для разрешения этой экзистенциальной проблемы, подрывается "ястребами" в США и Китае, которые двигают нас к катастрофичной холодной войне", - пишет Сандерс в газете Guardian. Сенатор в связи с этим призвал радикально "переосмыслить геополитику", поскольку, по его мнению, международное сотрудничество необходимо для выживания планеты. Ранее Китай не раз призывал страны запада отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации.
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в мире, цены на нефть, китай, сша, берни сандерс, вермонт
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Берни Сандерс, Вермонт
"Ястребы" в США и КНР подталкивают страны к холодной войне, считает сенатор
Сенатор Сандерс: "ястребы" в США и КНР подталкивают страны к холодной войне