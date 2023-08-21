https://ria.ru/20230821/vnukovo-1891189115.html
Аэропорт Внуково сообщил об ограничениях на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Внуково сообщил об ограничениях на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 21.08.2023
Аэропорт Внуково сообщил об ограничениях на прием и выпуск самолетов
Московский аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по независящим от него причинам утром в понедельник введены ограничения на прием и выпуск самолетов, часть... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T07:34
2023-08-21T07:34
2023-08-21T08:16
происшествия
внуково (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Московский аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по независящим от него причинам утром в понедельник введены ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани."По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", - сообщили в аэропорту.По информации Минобороны, утром в Рузском районе Московской области пресекли попытку атаки беспилотника.
https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891188860.html
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происшествия, внуково (аэропорт), россия
Происшествия, Внуково (аэропорт), Россия
Аэропорт Внуково сообщил об ограничениях на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Внуково временно закрыли из-за сообщения о беспилотнике
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Московский аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по независящим от него причинам утром в понедельник введены ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", - сообщили в аэропорту.
По информации Минобороны, утром в Рузском районе Московской области пресекли попытку атаки беспилотника.
В Подмосковье пресекли попытку атаки беспилотника