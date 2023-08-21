https://ria.ru/20230821/vnukovo-1891189115.html

Аэропорт Внуково сообщил об ограничениях на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Внуково сообщил об ограничениях на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 21.08.2023

Аэропорт Внуково сообщил об ограничениях на прием и выпуск самолетов

Московский аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по независящим от него причинам утром в понедельник введены ограничения на прием и выпуск самолетов, часть... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T07:34

2023-08-21T07:34

2023-08-21T08:16

происшествия

внуково (аэропорт)

россия

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Московский аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по независящим от него причинам утром в понедельник введены ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани."По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", - сообщили в аэропорту.По информации Минобороны, утром в Рузском районе Московской области пресекли попытку атаки беспилотника.

https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891188860.html

россия

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2023

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происшествия, внуково (аэропорт), россия