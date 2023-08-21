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Эсеры внесут в ГД проект о запрете видеосъемки работы систем ПВО и РЭБ - РИА Новости, 21.08.2023
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14:00 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/videosemka-1891272856.html
Эсеры внесут в ГД проект о запрете видеосъемки работы систем ПВО и РЭБ
Эсеры внесут в ГД проект о запрете видеосъемки работы систем ПВО и РЭБ - РИА Новости, 21.08.2023
Эсеры внесут в ГД проект о запрете видеосъемки работы систем ПВО и РЭБ
Законопроект партии "Справедливая Россия - За Правду" о запрете видеосъемки работы систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы направлен на отзыв в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:00
2023-08-21T14:00
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
безопасность
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Законопроект партии "Справедливая Россия - За Правду" о запрете видеосъемки работы систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы направлен на отзыв в правительство и Конституционной суд и будет внесен в Госдуму осенью, заявил первый заместитель руководителя фракции эсеров Дмитрий Гусев. "У нас сейчас в "Справедливой России" подготовлен законопроект о том, чтобы запретить съемку работы систем ПВО и систем радиоэлектронной безопасности на видео. Мы сейчас отправили этот законопроект, фракция отправила на отзыв правительства, на отзыв в Конституционный суд, потому что там есть изменения и уголовного законодательства. И уверен, что в начало осенней сессии, то есть в сентябре, в середине-в конце сентября мы получим ответы, и этот законопроект будет у нас внесен", - сказал Гусев в ходе презентации своей предвыборной программы в понедельник. Ранее сенаторы подготовили пакет законопроектов, запрещающих фото- и видеопубликаций атак дронов, мест обстрелов и других материалов, которые содержат сведения о дислокации Вооруженных сил РФ.
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госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", безопасность
Госдума РФ, Партия "Справедливая Россия - за правду", Безопасность
Эсеры внесут в ГД проект о запрете видеосъемки работы систем ПВО и РЭБ

Эсеры осенью внесут в ГД проект о запрете видеосъемки работы систем ПВО и РЭБ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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Здание Государственной Думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Законопроект партии "Справедливая Россия - За Правду" о запрете видеосъемки работы систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы направлен на отзыв в правительство и Конституционной суд и будет внесен в Госдуму осенью, заявил первый заместитель руководителя фракции эсеров Дмитрий Гусев.
"У нас сейчас в "Справедливой России" подготовлен законопроект о том, чтобы запретить съемку работы систем ПВО и систем радиоэлектронной безопасности на видео. Мы сейчас отправили этот законопроект, фракция отправила на отзыв правительства, на отзыв в Конституционный суд, потому что там есть изменения и уголовного законодательства. И уверен, что в начало осенней сессии, то есть в сентябре, в середине-в конце сентября мы получим ответы, и этот законопроект будет у нас внесен", - сказал Гусев в ходе презентации своей предвыборной программы в понедельник.
Ранее сенаторы подготовили пакет законопроектов, запрещающих фото- и видеопубликаций атак дронов, мест обстрелов и других материалов, которые содержат сведения о дислокации Вооруженных сил РФ.
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Госдума РФПартия "Справедливая Россия - за правду"Безопасность
 
 
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