https://ria.ru/20230821/videosemka-1891272856.html

Эсеры внесут в ГД проект о запрете видеосъемки работы систем ПВО и РЭБ

Эсеры внесут в ГД проект о запрете видеосъемки работы систем ПВО и РЭБ - РИА Новости, 21.08.2023

Эсеры внесут в ГД проект о запрете видеосъемки работы систем ПВО и РЭБ

Законопроект партии "Справедливая Россия - За Правду" о запрете видеосъемки работы систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы направлен на отзыв в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:00

2023-08-21T14:00

2023-08-21T14:00

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

безопасность

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Законопроект партии "Справедливая Россия - За Правду" о запрете видеосъемки работы систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы направлен на отзыв в правительство и Конституционной суд и будет внесен в Госдуму осенью, заявил первый заместитель руководителя фракции эсеров Дмитрий Гусев. "У нас сейчас в "Справедливой России" подготовлен законопроект о том, чтобы запретить съемку работы систем ПВО и систем радиоэлектронной безопасности на видео. Мы сейчас отправили этот законопроект, фракция отправила на отзыв правительства, на отзыв в Конституционный суд, потому что там есть изменения и уголовного законодательства. И уверен, что в начало осенней сессии, то есть в сентябре, в середине-в конце сентября мы получим ответы, и этот законопроект будет у нас внесен", - сказал Гусев в ходе презентации своей предвыборной программы в понедельник. Ранее сенаторы подготовили пакет законопроектов, запрещающих фото- и видеопубликаций атак дронов, мест обстрелов и других материалов, которые содержат сведения о дислокации Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20230816/blokirovka-1890439469.html

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госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", безопасность