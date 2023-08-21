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Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache - РИА Новости, 21.08.2023
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22:27 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/vertolety-1891402056.html
Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache
Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache - РИА Новости, 21.08.2023
Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше вертолетов AH-64E Apache на общую сумму около 12 миллиардов долларов, заявило в понедельник... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T22:27
2023-08-21T22:27
в мире
польша
сша
варшава
государственный департамент сша
пентагон
нато
mcdonnell douglas ah-64 apache
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше вертолетов AH-64E Apache на общую сумму около 12 миллиардов долларов, заявило в понедельник Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж. Как говорится в заявлении агентства, Варшава запросила у Вашингтона продажу 96 ударных вертолетов такого типа, сопутствующее оборудование, а также логистическую и техническую поддержку. "Предполагаемая сделка по продаже (вертолетов) укрепит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей надежные силы, способные сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО. Для Польши не составит затруднений принять в свои вооруженные силы данную технику", - следует из заявления. По утверждению Пентагона, поставка Польше данных вертолетов не нарушит принципиальным образом военный баланс в европейском регионе.
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в мире, польша, сша, варшава, государственный департамент сша, пентагон, нато, mcdonnell douglas ah-64 apache
В мире, Польша, США, Варшава, Государственный департамент США, Пентагон, НАТО, McDonnell Douglas AH-64 Apache
Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache

Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на 12 миллиардов долларов

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкВертолет AH-64 Apache
Вертолет AH-64 Apache - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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Вертолет AH-64 Apache. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше вертолетов AH-64E Apache на общую сумму около 12 миллиардов долларов, заявило в понедельник Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж.
Как говорится в заявлении агентства, Варшава запросила у Вашингтона продажу 96 ударных вертолетов такого типа, сопутствующее оборудование, а также логистическую и техническую поддержку.
«
"Предполагаемая сделка по продаже (вертолетов) укрепит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей надежные силы, способные сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО. Для Польши не составит затруднений принять в свои вооруженные силы данную технику", - следует из заявления.
По утверждению Пентагона, поставка Польше данных вертолетов не нарушит принципиальным образом военный баланс в европейском регионе.
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В миреПольшаСШАВаршаваГосударственный департамент СШАПентагонНАТОMcDonnell Douglas AH-64 Apache
 
 
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