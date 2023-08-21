https://ria.ru/20230821/vertolety-1891402056.html

Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache

Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache - РИА Новости, 21.08.2023

Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше вертолетов AH-64E Apache на общую сумму около 12 миллиардов долларов, заявило в понедельник... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T22:27

2023-08-21T22:27

2023-08-21T22:27

в мире

польша

сша

варшава

государственный департамент сша

пентагон

нато

mcdonnell douglas ah-64 apache

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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше вертолетов AH-64E Apache на общую сумму около 12 миллиардов долларов, заявило в понедельник Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж. Как говорится в заявлении агентства, Варшава запросила у Вашингтона продажу 96 ударных вертолетов такого типа, сопутствующее оборудование, а также логистическую и техническую поддержку. "Предполагаемая сделка по продаже (вертолетов) укрепит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей надежные силы, способные сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО. Для Польши не составит затруднений принять в свои вооруженные силы данную технику", - следует из заявления. По утверждению Пентагона, поставка Польше данных вертолетов не нарушит принципиальным образом военный баланс в европейском регионе.

https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html

польша

сша

варшава

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, сша, варшава, государственный департамент сша, пентагон, нато, mcdonnell douglas ah-64 apache