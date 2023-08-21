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Биография Льва Васильева

Биография Льва Васильева - РИА Новости, 21.08.2023

Биография Льва Васильева

Первый генеральный директор "КАМАЗа" Лев Борисович Васильев родился 7 февраля 1925 года в Москве. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:16

2023-08-21T12:16

2023-08-21T12:16

справки

москва

лев васильев

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Первый генеральный директор "КАМАЗа" Лев Борисович Васильев родился 7 февраля 1925 года в Москве.Трудовую деятельность начал в 1941 году шофером автобазы Наркомата речного флота СССР.В 1943-1944 годах участвовал в боях против фашистской Германии, стал участником кровопролитных боев на Украине, получил пять осколочных ран.После демобилизации работал шофером автобазы Госснаба СССР.В 1948 году начал работать на Московском заводе малолитражных автомобилей (позднее АЗЛК, ныне – АО "Московский автомобильный завод "Москвич"). В 1953 году – старший мастер, старший контрольный мастер, старший инженер ОТК, начальник отделения цеха сборки, затем отделочного цеха, начальник производства завода. В 1963 году стал директором завода. В 1959 году без отрыва от производства Васильев окончил вечернее отделение Московского автомеханического института (ныне – Московский политехнический университет) по специальности "инженер-механик".В 1968 году Васильев был назначен заместителем министра автомобильной промышленности СССР по внешнеэкономическим связям. Отвечал за поставки автомобилей, сборочных комплектов за рубеж.С 30 сентября 1969 года совмещал этот пост с должностью генерального директора строящего комплекса заводов дизельных грузовых автомобилей большой грузоподъемности – будущего Камского комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей ("КАМАЗ", ныне ПАО "КАМАЗ"). Под его руководством в сжатые сроки была запущена первая очередь крупнейшего комплекса по производству большегрузных автомобилей. В сложных условия параллельного проектирования и строительства Васильев обеспечил своевременную разработку техпроекта, подбор, изготовление и поставку высокопроизводительного оборудования, мобилизовал многотысячный коллектив эксплуатационников на совместную работу со строителями и монтажниками на быстрейший ввод в эксплуатацию "КАМАЗа". Благодаря деятельности Васильева 16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера сошел первый грузовик КАМАЗ-5320. За 12 лет его работы в должности гендиректора предприятия в городах Набережные Челны и Заинск Татарской АССР (ныне Республика Татарстан) были построены сотни комфортабельных жилых домов, десятки школ и детских садов. Также были построены детские оздоровительные лагеря, объекты торговли, корпуса медгородка, гостиницы "КАМАЗ", "Татарстан", "Кама".В 1981-1983 годах Васильев работал в Москве заместителем министра автомобильной промышленности и гендиректором автомобильного завода ПО "Москвич".В 1983 году был назначен заместителем председателя Госплана СССР по машиностроению.С 1984 года Лев Васильев занимал должность министра машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.В период с 1988 по 1990 годы Васильев работал заместителем председателя Государственной комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. За выдающиеся успехи, достигнутые при сооружении первой очереди Камского комплекса по производству большегрузных автомобилей в 1977 году указом президиума Верховного Совета СССР Васильеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали "Серп и Молот". Был также награжден орденом Ленина (1981), орденом Октябрьской Революции (1971), тремя орденами Трудового Красного Знамени (1962, 1966, 1985), Отечественной войны I степени, медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР, знаком "Ударник строительства КАМАЗа", орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан". Лев Васильев являлся заслуженным работником "КАМАЗа".21 августа 2023 года Лев Васильев скончался в возрасте 98 лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, лев васильев