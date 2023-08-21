https://ria.ru/20230821/vasilev-1891218468.html
Умер создатель КамАЗа Лев Васильев
Умер создатель КамАЗа Лев Васильев - РИА Новости, 21.08.2023
Умер создатель КамАЗа Лев Васильев
Создатель КамАЗа Лев Васильев умер сегодня ночью в возрасте 98 лет, сообщило представительство Татарстана в Москве в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:59
2023-08-21T10:59
2023-08-21T12:04
камаз (завод)
общество
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Создатель КамАЗа Лев Васильев умер сегодня ночью в возрасте 98 лет, сообщило представительство Татарстана в Москве в Telegram-канале."Ушел из жизни создатель КамАЗа Лев Борисович Васильев. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни", — говорится в публикации.Бывший фронтовик 12 лет руководил предприятием. За это время удалось построить автогигант с нуля, создать уникальный кадровый потенциал, в Набережные Челны поехали лучшие специалисты со всей страны.За свою карьеру Васильев был и гендиректором завода "Москвич", а также возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.Свои соболезнования родным и близким выразили представительство и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камаз (завод), общество, набережные челны, республика татарстан (татарстан)
КамАЗ (завод), Общество, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Умер создатель КамАЗа Лев Васильев
Умер создатель КамАЗа Лев Васильев