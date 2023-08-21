https://ria.ru/20230821/vasilev-1891218468.html

Умер создатель КамАЗа Лев Васильев

Умер создатель КамАЗа Лев Васильев - РИА Новости, 21.08.2023

Умер создатель КамАЗа Лев Васильев

Создатель КамАЗа Лев Васильев умер сегодня ночью в возрасте 98 лет, сообщило представительство Татарстана в Москве в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:59

2023-08-21T10:59

2023-08-21T12:04

камаз (завод)

общество

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Создатель КамАЗа Лев Васильев умер сегодня ночью в возрасте 98 лет, сообщило представительство Татарстана в Москве в Telegram-канале."Ушел из жизни создатель КамАЗа Лев Борисович Васильев. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни", — говорится в публикации.Бывший фронтовик 12 лет руководил предприятием. За это время удалось построить автогигант с нуля, создать уникальный кадровый потенциал, в Набережные Челны поехали лучшие специалисты со всей страны.За свою карьеру Васильев был и гендиректором завода "Москвич", а также возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.Свои соболезнования родным и близким выразили представительство и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

камаз (завод), общество, набережные челны, республика татарстан (татарстан)