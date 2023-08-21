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Умер создатель КамАЗа Лев Васильев - РИА Новости, 21.08.2023
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10:59 21.08.2023 (обновлено: 12:04 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/vasilev-1891218468.html
Умер создатель КамАЗа Лев Васильев
Умер создатель КамАЗа Лев Васильев - РИА Новости, 21.08.2023
Умер создатель КамАЗа Лев Васильев
Создатель КамАЗа Лев Васильев умер сегодня ночью в возрасте 98 лет, сообщило представительство Татарстана в Москве в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:59
2023-08-21T12:04
камаз (завод)
общество
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Создатель КамАЗа Лев Васильев умер сегодня ночью в возрасте 98 лет, сообщило представительство Татарстана в Москве в Telegram-канале."Ушел из жизни создатель КамАЗа Лев Борисович Васильев. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни", — говорится в публикации.Бывший фронтовик 12 лет руководил предприятием. За это время удалось построить автогигант с нуля, создать уникальный кадровый потенциал, в Набережные Челны поехали лучшие специалисты со всей страны.За свою карьеру Васильев был и гендиректором завода "Москвич", а также возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.Свои соболезнования родным и близким выразили представительство и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
набережные челны
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камаз (завод), общество, набережные челны, республика татарстан (татарстан)
КамАЗ (завод), Общество, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Умер создатель КамАЗа Лев Васильев

Умер создатель КамАЗа Лев Васильев

CC BY 4.0 / Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ / Лев Васильев
Лев Васильев - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
CC BY 4.0 / Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ /
Лев Васильев. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Создатель КамАЗа Лев Васильев умер сегодня ночью в возрасте 98 лет, сообщило представительство Татарстана в Москве в Telegram-канале.
"Ушел из жизни создатель КамАЗа Лев Борисович Васильев. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни", — говорится в публикации.
Бывший фронтовик 12 лет руководил предприятием. За это время удалось построить автогигант с нуля, создать уникальный кадровый потенциал, в Набережные Челны поехали лучшие специалисты со всей страны.
За свою карьеру Васильев был и гендиректором завода "Москвич", а также возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.
Свои соболезнования родным и близким выразили представительство и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
 
КамАЗ (завод)ОбществоНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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