https://ria.ru/20230821/utonuli-1891326185.html
В реке Кубань утонули двое подростков, купаясь в запрещенном месте
В реке Кубань утонули двое подростков, купаясь в запрещенном месте - РИА Новости, 21.08.2023
В реке Кубань утонули двое подростков, купаясь в запрещенном месте
Двое 14-летних подростков утонули в реке Кубань в станице Воронежская, зайдя в воду в запрещенном для плавания месте, водолазы вторые сутки продолжают поисковую РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:12
2023-08-21T16:12
2023-08-21T19:04
происшествия
усть-лабинский район
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КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Двое 14-летних подростков утонули в реке Кубань в станице Воронежская, зайдя в воду в запрещенном для плавания месте, водолазы вторые сутки продолжают поисковую работу, сообщил РИА Новости глава сельского поселения Виктор Мацко. В воскресение примерно в 16.00 четырнадцатилетние ученики школ в станицах Воронежская и Ладожская Усть-Лабинского района начали тонуть в реке Кубань. Это заметили очевидцы, рыбачившие неподалеку. На место сразу прибыли все необходимые спасательные службы и структуры, отметил Мацко. "Проводятся поисковые работы. Сейчас на территории, где произошла трагедия, работает "Кубань-СПАС" - четыре водолаза прочесывают акваторию вероятного места гибели", - сказал собеседник агентства. По его словам, скорость течения реки Кубань в этом месте достаточно высокая, особенно в паводок, плавание здесь запрещено. Указывающие на это знаки были обновлены за две недели до случившегося.
https://ria.ru/20230811/pavodok-1889519037.html
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усть-лабинский район
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происшествия, усть-лабинский район
Происшествия, Усть-Лабинский район
В реке Кубань утонули двое подростков, купаясь в запрещенном месте
В реке Кубань утонули двое 14-летних подростков, купаясь в запрещенном месте