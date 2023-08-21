https://ria.ru/20230821/utonuli-1891326185.html

В реке Кубань утонули двое подростков, купаясь в запрещенном месте

В реке Кубань утонули двое подростков, купаясь в запрещенном месте - РИА Новости, 21.08.2023

В реке Кубань утонули двое подростков, купаясь в запрещенном месте

Двое 14-летних подростков утонули в реке Кубань в станице Воронежская, зайдя в воду в запрещенном для плавания месте, водолазы вторые сутки продолжают поисковую РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:12

2023-08-21T16:12

2023-08-21T19:04

происшествия

усть-лабинский район

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КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Двое 14-летних подростков утонули в реке Кубань в станице Воронежская, зайдя в воду в запрещенном для плавания месте, водолазы вторые сутки продолжают поисковую работу, сообщил РИА Новости глава сельского поселения Виктор Мацко. В воскресение примерно в 16.00 четырнадцатилетние ученики школ в станицах Воронежская и Ладожская Усть-Лабинского района начали тонуть в реке Кубань. Это заметили очевидцы, рыбачившие неподалеку. На место сразу прибыли все необходимые спасательные службы и структуры, отметил Мацко. "Проводятся поисковые работы. Сейчас на территории, где произошла трагедия, работает "Кубань-СПАС" - четыре водолаза прочесывают акваторию вероятного места гибели", - сказал собеседник агентства. По его словам, скорость течения реки Кубань в этом месте достаточно высокая, особенно в паводок, плавание здесь запрещено. Указывающие на это знаки были обновлены за две недели до случившегося.

https://ria.ru/20230811/pavodok-1889519037.html

https://ria.ru/20230809/malchik-1889098594.html

усть-лабинский район

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происшествия, усть-лабинский район