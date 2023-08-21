https://ria.ru/20230821/uragan-1891328531.html
Ураган "Хилари" в США ослаб, но все еще опасен паводками, считают синоптики
Ураган "Хилари" в США ослаб, но все еще опасен паводками, считают синоптики - РИА Новости, 21.08.2023
Ураган "Хилари" в США ослаб, но все еще опасен паводками, считают синоптики
Начавшись как ураган, "Хилари" за время прохождения над юго-западом США ослабла до посттропического циклона и, как ожидается, рассеется в течение дня, сообщили... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:23
2023-08-21T16:23
2023-08-21T16:23
в мире
сша
калифорния
сан-диего
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/27/1501412791_0:372:4500:2903_1920x0_80_0_0_cc5500265d637ff775b8536a5c91d3c1.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Начавшись как ураган, "Хилари" за время прохождения над юго-западом США ослабла до посттропического циклона и, как ожидается, рассеется в течение дня, сообщили американские синоптики. "Хилари" принесла сильные дожди, вызвавшие подтопления в южных районах Калифорнии, в том числе в крупных городах Сан-Диего и Лос-Анджелес, и теперь движется на север, удаляясь от побережья Тихого океана. "Над отдельными районами юго-западной части США сегодня ожидается продолжение паводков, представляющих угрозу для жизни и местами катастрофичных", - говорится в последней сводке Национального центра наблюдения за ураганами. Дожди, по прогнозам синоптиков, затронут юг Калифорнии и Невады, а также отдельные районы Орегона и Айдахо, максимальный устойчивый ветер будет дуть со скоростью 55 километров в час. "Посттропический циклон "Хилари", как ожидается, диссипирует (рассеется - ред.) позднее сегодня", - говорится в сводке. "Хилари" стала первым тропическим штормом в истории Сан-Диего и первым, добравшимся до Лос-Анджелеса с 1939 года. В Мексике, которая первой приняла на себя удар стихии, погиб по меньшей мере один человек. В США были проведены эвакуации, отменены занятия в школах и зарезервирована федеральная помощь.
https://ria.ru/20230807/uragan-1888748139.html
https://ria.ru/20230808/uragan-1888775083.html
сша
калифорния
сан-диего
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/27/1501412791_297:0:4469:3129_1920x0_80_0_0_4505a44d1cdbab27b86510f9cc4772d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, калифорния, сан-диего
В мире, США, Калифорния, Сан-Диего
Ураган "Хилари" в США ослаб, но все еще опасен паводками, считают синоптики
Синоптики: ураган "Хилари" в США ослаб, но все еще опасен паводками