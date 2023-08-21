https://ria.ru/20230821/uragan-1891328531.html

Ураган "Хилари" в США ослаб, но все еще опасен паводками, считают синоптики

Ураган "Хилари" в США ослаб, но все еще опасен паводками, считают синоптики - РИА Новости, 21.08.2023

Ураган "Хилари" в США ослаб, но все еще опасен паводками, считают синоптики

Начавшись как ураган, "Хилари" за время прохождения над юго-западом США ослабла до посттропического циклона и, как ожидается, рассеется в течение дня, сообщили... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:23

2023-08-21T16:23

2023-08-21T16:23

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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Начавшись как ураган, "Хилари" за время прохождения над юго-западом США ослабла до посттропического циклона и, как ожидается, рассеется в течение дня, сообщили американские синоптики. "Хилари" принесла сильные дожди, вызвавшие подтопления в южных районах Калифорнии, в том числе в крупных городах Сан-Диего и Лос-Анджелес, и теперь движется на север, удаляясь от побережья Тихого океана. "Над отдельными районами юго-западной части США сегодня ожидается продолжение паводков, представляющих угрозу для жизни и местами катастрофичных", - говорится в последней сводке Национального центра наблюдения за ураганами. Дожди, по прогнозам синоптиков, затронут юг Калифорнии и Невады, а также отдельные районы Орегона и Айдахо, максимальный устойчивый ветер будет дуть со скоростью 55 километров в час. "Посттропический циклон "Хилари", как ожидается, диссипирует (рассеется - ред.) позднее сегодня", - говорится в сводке. "Хилари" стала первым тропическим штормом в истории Сан-Диего и первым, добравшимся до Лос-Анджелеса с 1939 года. В Мексике, которая первой приняла на себя удар стихии, погиб по меньшей мере один человек. В США были проведены эвакуации, отменены занятия в школах и зарезервирована федеральная помощь.

https://ria.ru/20230807/uragan-1888748139.html

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в мире, сша, калифорния, сан-диего