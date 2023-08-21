https://ria.ru/20230821/ukraina-1891403193.html

Полыхнет весь континент: раскрыт сценарий катастрофы на Украине из-за НАТО

Полыхнет весь континент: раскрыт сценарий катастрофы на Украине из-за НАТО - РИА Новости, 21.08.2023

Полыхнет весь континент: раскрыт сценарий катастрофы на Украине из-за НАТО

Вмешательство западных стран в конфликт на Украине спровоцирует войну на всем европейском континенте, заявил эксперт Global Times Сун Чжунпин. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T22:44

2023-08-21T22:44

2023-08-21T22:44

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вмешательство западных стран в конфликт на Украине спровоцирует войну на всем европейском континенте, заявил эксперт Global Times Сун Чжунпин."Если США и НАТО решат вмешаться напрямую, то конфликт может перерасти в войну в Европе", — полагает он.По мнению специалиста, к эскалации боевых действий приведут и поставки дальнобойных ракет украинской армии. При этом на данный момент ВСУ не в состоянии проводить операции по прорыву российской обороны, заметил автор.Ранее Москва направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боевую технику для Киева, станут законной целью ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также предупредили, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя военные системы украинской армии.

https://ria.ru/20230821/ukraina-1891393893.html

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политика, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, россия, москва, сергей лавров