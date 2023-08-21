https://ria.ru/20230821/ukraina-1891403193.html
Полыхнет весь континент: раскрыт сценарий катастрофы на Украине из-за НАТО
Полыхнет весь континент: раскрыт сценарий катастрофы на Украине из-за НАТО - РИА Новости, 21.08.2023
Полыхнет весь континент: раскрыт сценарий катастрофы на Украине из-за НАТО
Вмешательство западных стран в конфликт на Украине спровоцирует войну на всем европейском континенте, заявил эксперт Global Times Сун Чжунпин. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T22:44
2023-08-21T22:44
2023-08-21T22:44
политика
украина
сша
нато
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832994367_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_e2ec204791b7d295e2c2eed671a3a090.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вмешательство западных стран в конфликт на Украине спровоцирует войну на всем европейском континенте, заявил эксперт Global Times Сун Чжунпин."Если США и НАТО решат вмешаться напрямую, то конфликт может перерасти в войну в Европе", — полагает он.По мнению специалиста, к эскалации боевых действий приведут и поставки дальнобойных ракет украинской армии. При этом на данный момент ВСУ не в состоянии проводить операции по прорыву российской обороны, заметил автор.Ранее Москва направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боевую технику для Киева, станут законной целью ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также предупредили, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя военные системы украинской армии.
https://ria.ru/20230821/ukraina-1891393893.html
украина
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832994367_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_38a51d5ccde4c85e8a7093ff01c762c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, россия, москва, сергей лавров
Политика, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Россия, Москва, Сергей Лавров
Полыхнет весь континент: раскрыт сценарий катастрофы на Украине из-за НАТО
Global Times: вмешательство НАТО на Украине приведет к войне во всей Европе