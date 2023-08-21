Рейтинг@Mail.ru
"Будет вторжение". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/ukraina-1891393893.html
"Будет вторжение". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину
"Будет вторжение". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину - РИА Новости, 21.08.2023
"Будет вторжение". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину
Украина потеряет значительные территории, если боевые действия в стране продолжатся, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T20:50
2023-08-21T20:50
политика
украина
польша
сша
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883723864_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_cd7a321ef0e24a63ec36a0284b5cf38a.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина потеряет значительные территории, если боевые действия в стране продолжатся, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube."Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей", — спрогнозировал он.По его мнению, именно Москва урегулирует ситуацию в соседней стране на своих условиях."Меня всегда спрашивали: "Джексон, как это все завершится?" Я отвечал: "Так, как захочет Россия", — заявил Хинкл.Журналист также добавил, что Владимиру Путину хорошо известно, на что готов пойти Запад, чтобы достичь своих целей в Восточной Европе.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
https://ria.ru/20230821/vzryv-1891382225.html
https://ria.ru/20230821/ukraina-1891338083.html
украина
польша
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883723864_322:0:2901:1934_1920x0_80_0_0_1f92822e4561ba23457ad7d9f1b64016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, польша, сша, россия, владимир путин
Политика, Украина, Польша, США, Россия, Владимир Путин
"Будет вторжение". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину

Журналист из США Хинкл: Украина потеряет выход к Черному морю и Львов

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина потеряет значительные территории, если боевые действия в стране продолжатся, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube.
«
"Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей", — спрогнозировал он.
По его мнению, именно Москва урегулирует ситуацию в соседней стране на своих условиях.
"Меня всегда спрашивали: "Джексон, как это все завершится?" Я отвечал: "Так, как захочет Россия", — заявил Хинкл.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Зеленского предупредили о взрыве ситуации на Украине из-за шага по России
Вчера, 19:14
Журналист также добавил, что Владимиру Путину хорошо известно, на что готов пойти Запад, чтобы достичь своих целей в Восточной Европе.
В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
"Львов исчезнет". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Вчера, 17:15
 
ПолитикаУкраинаПольшаСШАРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала