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"Будет вторжение". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину
"Будет вторжение". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину - РИА Новости, 21.08.2023
"Будет вторжение". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину
Украина потеряет значительные территории, если боевые действия в стране продолжатся, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T20:50
2023-08-21T20:50
2023-08-21T20:50
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сша
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина потеряет значительные территории, если боевые действия в стране продолжатся, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube."Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей", — спрогнозировал он.По его мнению, именно Москва урегулирует ситуацию в соседней стране на своих условиях."Меня всегда спрашивали: "Джексон, как это все завершится?" Я отвечал: "Так, как захочет Россия", — заявил Хинкл.Журналист также добавил, что Владимиру Путину хорошо известно, на что готов пойти Запад, чтобы достичь своих целей в Восточной Европе.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
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политика, украина, польша, сша, россия, владимир путин
Политика, Украина, Польша, США, Россия, Владимир Путин
"Будет вторжение". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину
Журналист из США Хинкл: Украина потеряет выход к Черному морю и Львов