https://ria.ru/20230821/ukraina-1891393893.html

"Будет вторжение". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину

"Будет вторжение". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину - РИА Новости, 21.08.2023

"Будет вторжение". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину

Украина потеряет значительные территории, если боевые действия в стране продолжатся, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T20:50

2023-08-21T20:50

2023-08-21T20:50

политика

украина

польша

сша

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина потеряет значительные территории, если боевые действия в стране продолжатся, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube."Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей", — спрогнозировал он.По его мнению, именно Москва урегулирует ситуацию в соседней стране на своих условиях."Меня всегда спрашивали: "Джексон, как это все завершится?" Я отвечал: "Так, как захочет Россия", — заявил Хинкл.Журналист также добавил, что Владимиру Путину хорошо известно, на что готов пойти Запад, чтобы достичь своих целей в Восточной Европе.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.

https://ria.ru/20230821/vzryv-1891382225.html

https://ria.ru/20230821/ukraina-1891338083.html

украина

польша

сша

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политика, украина, польша, сша, россия, владимир путин