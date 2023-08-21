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"Львов исчезнет". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России - РИА Новости, 21.08.2023
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17:15 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/ukraina-1891338083.html
"Львов исчезнет". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
"Львов исчезнет". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России - РИА Новости, 21.08.2023
"Львов исчезнет". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Украина исчезнет с лица Земли, если киевские власти в союзе с НАТО захотят реальной войны с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:15
2023-08-21T17:15
политика
россия
украина
германия
скотт риттер
олаф шольц
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина исчезнет с лица Земли, если киевские власти в союзе с НАТО захотят реальной войны с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Киев, Львов и другие украинские города исчезнут, если они задумают настоящую войну с Россией", — считает эксперт.Риттер предостерег Германию и остальные страны Запада от поставок ВСУ дальнобойных ракет типа немецких Taurus. По словам офицера, они не изменят баланс сил на фронте, но приведут к эскалации ситуации."Берлин только спровоцирует более мощный ответный удар России", — спрогнозировал бывший разведчик.Накануне канцлер Олаф Шольц, отвечая на вопрос, почему Германия медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией.В пятницу глава комитета по обороне немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выступила за скорейшую передачу Taurus Украине.Главным спорным пунктом поставок является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891300482.html
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политика, россия, украина, германия, скотт риттер, олаф шольц, нато, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Германия, Скотт Риттер, Олаф Шольц, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Львов исчезнет". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Разведчик Риттер: Львов исчезнет с лица Земли, если Запад объявит войну России

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина исчезнет с лица Земли, если киевские власти в союзе с НАТО захотят реальной войны с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
«
"Киев, Львов и другие украинские города исчезнут, если они задумают настоящую войну с Россией", — считает эксперт.
Риттер предостерег Германию и остальные страны Запада от поставок ВСУ дальнобойных ракет типа немецких Taurus. По словам офицера, они не изменят баланс сил на фронте, но приведут к эскалации ситуации.
"Берлин только спровоцирует более мощный ответный удар России", — спрогнозировал бывший разведчик.
Накануне канцлер Олаф Шольц, отвечая на вопрос, почему Германия медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией.
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В пятницу глава комитета по обороне немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выступила за скорейшую передачу Taurus Украине.
Главным спорным пунктом поставок является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
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ПолитикаРоссияУкраинаГерманияСкотт РиттерОлаф ШольцНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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